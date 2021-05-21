أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

عُلم أنّ أكثر من لقاء اغترابي عُقد في معظم دول الخليج من خلال لقاءات متنقّلة ومفتوحة، لمواكبة الأزمة الأخيرة بين لبنان والخليج.

تتكاثر عمليات السلب عبر قطع الطرق في مناطق نائية، دون أي إجراءات أو تدابير أمنية.

لوحظ ان جهات ديبلوماسية بارزة معنية بالوضع في لبنان تحرص على استطلاع جهات مطلعة وخبيرة حول احتمالات حصول اضطرابات امنية في حال ساءت الأمور اكثر على الصعيدين الاجتماعي والمعيشي جراء الازمة الاقتصادية.

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الجمهورية

لوحظ أن عدداً من رجال الدين يغادرون أيضاً لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية.

يؤكد العارفون أن العلاقة بين مرجعين سياسييّن هي سيئة في هذه الفترة ولو أن هناك حداً أدنى من التواصل بينهما لضرورات المناسبات الإجتماعية.

دبلوماسي غربي لم يخفِ أمام زائريه الوضع المتردي الذي يسود العلاقات المارونية- المارونية وطالب المتنورين في الطائفة العمل لوقف التردّي.

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اللواء

فوجئ مصرفيون وأصحاب شركات الاستيراد بالسعر المرتفع، الذي بدأ على منصة مصرف لبنان للدولار الواحد مقابل الليرة.

يواجه بعض المتمولين مشكلة استثمارات في بعض القطاعات، لجهة عدم التمكن من استرجاع أموالهم!

أبلغت دولة كبرى جهات لبنانية، بالتواتر، أن الجهة المقابلة من الحدود، لا تسعى إلى فتح جبهة مع لبنان.

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نداء الوطن

سمحت الوزارات المعنية لتجار المواشي بمعاودة بيع المواشي على أساس سعر الصرف في السوق السوداء، بحجة وقف الدعم على الرغم من ان الكميات المخزنة لدى التجار قد تمّ استيرادها وفقا لآلية الدعم.

تخطط بعض الاحزاب الى استعادة جمهورها قبل الانتخابات عبر تشريع وتغطية مخالفات البناء وحفر الآبار في مناطق نفوذها بحجة مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

تبين ان وزارة المالية تلقت عدداً كبيراً من الهبات النقدية والعينية والتجهيزات بعد انفجار المرفأ لصيانة المباني المتضررة ولكنها لم تطبق الاصول المفروضة في قبول الهبات.

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الأنباء

يصر فريق سياسي على رفض الاعتراف بحقيقةٍ يعرفها الجميع داخل الفريق نفسه وخارجه.

لوحظ أن المشاركين في عملية تم إلقاء الكثير من الضوء عليها لا تتعدى نسبتهم فعلاً الـ 4% من الأعداد الموجودة في لبنان.

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البناء

قال سفير أوروبي في بيروت إن ردة فعل أطراف لبنانية على الانتخابات الرئاسية السورية ستحوّل النازحين السوريين الى قنبلة موقوتة في ظل خطر الفوضى ما لم تسارع الهيئات المانحة للموافقة على دفع المعونات للعائدين وتسرّع عودة النازحين متخوفاً من اشتباكات محليّة في عدد من المناطق في بلد يختنق بالعنصريات وبالعصبيات.

قال مرجع مسؤول في فصائل المقاومة إن الأميركيين كانوا يضغطون لوقف نار يتضمّن تجميد الإجراءات الاحادية في القدس كخطوة على طريق عودة التفاوض ما دفع بحركات المقاومة الى تفضيل وقف نار من دون اتفاق يحافظ على مكتسبات الجولة الأخيرة، خصوصاً في توحيد الضفة وغزة والقدس والأراضي المحتلة عام 48.