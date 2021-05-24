أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

قام أحد الأحزاب بإبلاغ بلديات مناطقه بتجميع وإحضار السوريين ضمن النطاق البلدي الى السفارة للإدلاء بأصواتهم تحت طائلة المعاقبة.

إستمزج سياسيون رأي شخصية بارزة حول إمكان تولّيه منصباً مهماً في هذه المرحلة فكان جوابه: لست غبياً لأن أحرق نفسي اتركوا غيري يحترق.

ترصد المراجع الأمنية حركة إحدى الجهات غير اللبنانية بشكل دقيق مخافة استغلال حركتها للدفع باتجاه توتير الوضع الأمني.

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اللواء

جرت محاولة جدية لجمع رئيس الحكومة المكلف والنائب جبران باسيل ولكن عدم تجاوب أحد الطرفين أفشل الجهود التي بُذلت عشية انعقاد الجلسة النيابية الأخيرة!

لم ينجح رئيس تكتل نيابي بارز في إيصال مرشحه إلى وزارة الخارجية خلفاً للوزير المستقيل، بسبب إصرار مسؤول حكومي على التمسك بتكليف وزيرة الدفاع بحقيبة الخارجية!

لاحظت اوساط قضائية عدم ظهور نتائج التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون في ملف تحويل الأموال وشركة مكتف رغم مضي بضعة أسابيع على اقتحام مكاتب الشركة ومصادرة أجهزة الكومبيوتر التي تسجّل العمليات اليومية!

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نداء الوطن

نُقِل عن احد نواب الحزب القومي ان الشعارات التي رُفعت في الحمرا من قبل الجناح المستجد في الحزب تهدف الى تعزيز اوراق الاعتماد لهذا الجناح لدى دولة شقيقة خاصة وانه قد سبق واحتجز احد كبار المسؤولين الحزبيين خلال زيارته اليها.

باشرت وزارة المالية الإعداد لموازنة العام 2022 على أساس مشروع موازنة 2021 نفسه، وهي لا تزال تعيش حالة إنكار للمعطيات النقدية والاقتصادية الحاصلة في البلاد، بالاضافة الى تمسكها بعدم الاعتراف بتغيّر سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات.

لوحظ ان البنك الدولي قد كلف مجلس الانماء والاعمار بالتعاقد مع احدى الشركات للتدقيق في خطة التلقيح لمواجهة فيروس كورونا الممولة من البنك الدولي.

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الأنباء

زيارة معاون سياسي اثمرت اتصالا من مسؤول سياسي بمرجعية كانت وجّهت له سلسلة ملاحظات أساسية.

تعثّر أكثر من ملف أساسي حيوي بفعل الشلل الذي بات يتحكم بجهة معنيّة بفعل الشغور.

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البناء

توقعت مصادر نيابية أن تنعكس نتائج الجلسة النيابية لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية خصوصاً مع الالتزامات العلنية التي قدّمها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بتحرّك رئيس المجلس النيابي نبيه بري، خصوصاً أن الرئيس المكلف سعد الحريري، كما تقول المصادر اعترف بأن كلمته كانت معدّة مسبقاً لمناخ تصعيديّ.

استغربت مصادر فلسطينيّة ما يجري تسريبه من شائعات عن إنذار باكستانيّ تركيّ بتحريك سلاح الجو لنصرة غزة، وعن حشود عشائريّة هدّدت بالزحف نحو فلسطين كانت السبب بوقف النار. وقالت الكل يعلم إن السبب هو فشل جيش الاحتلال والخشية الأميركيّة من شمول الحرب محور المقاومة.