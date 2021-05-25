أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

البناء:

– قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي إن كلام رئيس مجلس النواب عن الفرصة الضيقة المتبقية أمام اللبنانيين للخروج من الأزمة يترجم من قبله بالتعامل مع مسعاه الحالي بكتمان وتمهّل باعتباره آخر إمكانية لاستيلاد حكومة جديدة ولذلك يتولى الاتصالات شخصياً دون وسطاء.

– رصدت جهات دبلوماسية حجم الانتباه الأميركي بالتداعيات المترتبة على حرب فلسطين ومسارعة إدارة الرئيس جو بايدن لبلورة حراك دبلوماسي أوسع مدى من دائرة الصراع المباشرة يطال كلاً من موسكو وطهران لتسريع فرص التفاهم بعدما كانت واشنطن تفتح قنوات التفاوض ومواصلة الضغوط معاً.

الجمهورية:

ـ رأت أوساط مسؤول كبير أنه يتعرض لحملة إستهداف سياسية ممنهجة وبالتالي يتوقع يوميا “خبرية” جديدة.

ـ سئل مرجع إقتصادي لماذا التهويل بالإنهيار الوشيك بينما الناس تأقلمت مع الوضع فقال: نحن في قلب الإنهيار لكن لا نعرف متى سيشتعل فتيل الشرارة التي ستفاقم الوضع أكثر.

ـ تبيّن أن تقريرًا أعدّه أحد الوزراء يتضمن حقائق صادمة حول تفاصيل تتعلق بوسائل حصول التهريب عبر الحدود البرية.

خفايا نداء الوطن:

تُرصد حركة مثيرة للشك بين رئاسة التفتيش المركزي ووزارة الطاقة ومستشاريها موضوعها ملفات في “الطاقة” تحوم حولها الشبهات ومليئة بالمخالفات.

تبيّن أنه قد صدر عن وزير الداخلية والبلديات كتابان متناقضان يحملان الرقم 7190 حول الترخيص لتظاهرة الحزب القومي أحدهما يمنع النشاط والثاني يسمح بإقامته.

يتحضّر أحد النواب لتقديم اقتراح قانون لتعديل قانون الانتخابات النيابية لجهة إلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين.

أسرار اللواء

لغز:

شكّلت منصة سلامة صدمة مع مضي ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع الأسعار لسلع لا تستورد بالعملات الصعبة أيضاً!

غمز:

ساهمت تدخلات مرجع بتبريد الجبهة بين مسؤول وقطب سياسي، من دون المساهمة في إرساء قواعد تهدئة طويلة.

همس:

لوحظ أن أجندة لقاءات دولة كبرى مع شخصيات لبنانية، توقفت أو أُرجئت أو أُلغيت نهائياً!

الأنباء:

*شخصية تخرق المشهد

شخصية غير مدنية تخرق مشهد عدم الثقة تجاه لبنان وتثبت حضورا على خط أكثر من عاصمة قرار.

*السلف لم يقدم

مسؤول رسمي غير أصيل يباشر باجراءات عملية لم يقدم عليها سلفه تفاديا للأزمة.