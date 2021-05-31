أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار

شرعت أحزاب وتيارات سياسية ومستقلون بتكليف مؤسسات إحصائية، لمعرفة مدى شعبيتهم وحضورهم بعد ‏الانتفاضة والتطورات الراهنة‎.‎

يستعد زعيم سياسي لجولة عربية عقب زيارته المتوقّعة لعاصمة دولة كبرى بعد غياب طويل عن صولاته ‏الخارجية ذات الطابع السياسي‎.‎

ينقل مستشار عن مرجع ان احد المسؤولين اللبنانيين بات بين شاقوفين يشلان حركته وعمله ما يعوق كل تقدم ‏منتظر‎.‎

عمد عدد من المواطنين المعروفي الانتماء السياسي الى اظهار مسدساتهم لدى ذهابهم الى محطات الوقود قبل ان ‏يطلبوا تجاوز الحد المقرر و”تفويل” السيارة‎.‎

ازداد عدد المسافرين عبر مطار بيروت اربعة اضعاف عن العام الماضي كذلك بلغت حجوزات الفنادق اكثر من ‏‏%80 والسيارات المؤجرة %70 ما يبشر بموسم اصطياف جيد‎.‎

لم تعلن اي جهة او لجنة عن تنظيم مهرجانات صيفية على غرار الاعوام الماضية‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

لفت انتباه دبلوماسي غربي في بيروت قيام قنوات الجزيرة والعربية والحدث بالنقل المباشر لكلمة الرئيس السوري ‏بعد الانتخابات الرئاسية رغم مواصلتها سياسة خلافيّة للدولة السورية، لكنها المرة الأولى منذ سنوات التي تنقل ‏فيها هذه القنوات كلمة الرئيس السوري مباشرة على الهواء‎.

ـ كواليس‎

تحدّث دبلوماسيّون عرب عن تبلغهم معلومات أميركية عن مساعٍ لتشكيل حكومة جديدة في كيان الاحتلال بدون ‏بنيامين نتنياهو تستطيع تنفيذ المطالب الأميركية بوقف نشاط المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين، خصوصاً ‏في القدس والأراضي المحتلة عام 48 منعاً لتصعيد تخشى واشنطن أن ينتهي بحرب إقليميّة‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ شكّل عدد من الأحزاب اللبنانية مكاتب إستشارية مكلفة بالترشيحات الحزبية في دوائر انتخابية عدة‎.

ـ إعتبرت مصادر دبلوماسية أن الأعذار المعلنة لتعطيل تأليف الحكومة تؤكد أن عقلية المحاصصة ما زالت سائدة ‏رغم كل الكوارث‎.

ـ سُئل أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية عما إذا كانت لديه خطة لإنقاذ الوضع فقال: “شو أنا يسوع الناصري‎”.‎

صحيفة اللواء‎

ـ تولى رئيس حكومة سابق نقل موقف رؤساء الحكومات السابقين من الطروحات الأخيرة المتداولة لإخراج ‏مشروع الحكومة العتيدة من عنق الخلافات المستحكمة بين فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف‎!

ـ يهدد استمرار توقيف المحامي رامي عليق بتفجير خلاف بين مرجعية قضائية ونقابة المحامين بعد الموقف الحاد ‏الذي اتخذه نقيب المحامين من هذه المسألة‎!

ـ سجلت الحركة التجارية تقدماً ملحوظاً مع ازدياد عدد اللبنانيين القادمين لتمضية عطلة الصيف في لبنان، ‏واستخدامهم “الفريش دولار” في تأمين مشترياتهم وفي تسديد فواتير المطاعم‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ بعد انتهاء تكليف باسم القيسي برئاسة لجنة ادارة مرفأ بيروت وعدم التجديد له، يدور الصراع بين أكثر من طرف ‏على تعيين بديل له، مما أدى الى تعطيل عمل اللجنة ويهدد بتعطل المرفق العام بسبب الشغور‎.

ـ تبين ان إحدى مديريات وزارة المالية، وفي اطار الوصاية المالية على المستشفيات الحكومية، قامت بتعطيل كافة ‏المعاملات العائدة لبعضها، مما سيتسبب بأزمة مالية لدى المستشفيات الحكومية الكبرى ويهدد تسديد الرواتب ‏والملحقات للمستخدمين، ومن ثم يعطل المرافق الصحية‎.

ـ رأى مراقبون ان مضمون مقابلة النائب طوني فرنجية على “ام تي في” شكّل برنامج ترشيح والده للانتخابات ‏الرئاسية‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎فراغ

سلطة دستورية أساسية معرضة للفراغ هذا الأسبوع إذا لم يتم الاسراع بالبت بالشغور فيها‎.‎

‎*‎أشكال مختلفة للدعم

الدعم لمجموعات معينة بدأ يأخذ اشكالا مختلفة مع اقتراب موعد استحقاق دستوري أساسي‎.‎