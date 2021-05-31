أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار
شرعت أحزاب وتيارات سياسية ومستقلون بتكليف مؤسسات إحصائية، لمعرفة مدى شعبيتهم وحضورهم بعد الانتفاضة والتطورات الراهنة.
يستعد زعيم سياسي لجولة عربية عقب زيارته المتوقّعة لعاصمة دولة كبرى بعد غياب طويل عن صولاته الخارجية ذات الطابع السياسي.
ينقل مستشار عن مرجع ان احد المسؤولين اللبنانيين بات بين شاقوفين يشلان حركته وعمله ما يعوق كل تقدم منتظر.
عمد عدد من المواطنين المعروفي الانتماء السياسي الى اظهار مسدساتهم لدى ذهابهم الى محطات الوقود قبل ان يطلبوا تجاوز الحد المقرر و”تفويل” السيارة.
ازداد عدد المسافرين عبر مطار بيروت اربعة اضعاف عن العام الماضي كذلك بلغت حجوزات الفنادق اكثر من %80 والسيارات المؤجرة %70 ما يبشر بموسم اصطياف جيد.
لم تعلن اي جهة او لجنة عن تنظيم مهرجانات صيفية على غرار الاعوام الماضية.
صحيفة البناء
ـ خفايا
لفت انتباه دبلوماسي غربي في بيروت قيام قنوات الجزيرة والعربية والحدث بالنقل المباشر لكلمة الرئيس السوري بعد الانتخابات الرئاسية رغم مواصلتها سياسة خلافيّة للدولة السورية، لكنها المرة الأولى منذ سنوات التي تنقل فيها هذه القنوات كلمة الرئيس السوري مباشرة على الهواء.
ـ كواليس
تحدّث دبلوماسيّون عرب عن تبلغهم معلومات أميركية عن مساعٍ لتشكيل حكومة جديدة في كيان الاحتلال بدون بنيامين نتنياهو تستطيع تنفيذ المطالب الأميركية بوقف نشاط المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين، خصوصاً في القدس والأراضي المحتلة عام 48 منعاً لتصعيد تخشى واشنطن أن ينتهي بحرب إقليميّة.
صحيفة الجمهورية
ـ شكّل عدد من الأحزاب اللبنانية مكاتب إستشارية مكلفة بالترشيحات الحزبية في دوائر انتخابية عدة.
ـ إعتبرت مصادر دبلوماسية أن الأعذار المعلنة لتعطيل تأليف الحكومة تؤكد أن عقلية المحاصصة ما زالت سائدة رغم كل الكوارث.
ـ سُئل أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية عما إذا كانت لديه خطة لإنقاذ الوضع فقال: “شو أنا يسوع الناصري”.
صحيفة اللواء
ـ تولى رئيس حكومة سابق نقل موقف رؤساء الحكومات السابقين من الطروحات الأخيرة المتداولة لإخراج مشروع الحكومة العتيدة من عنق الخلافات المستحكمة بين فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف!
ـ يهدد استمرار توقيف المحامي رامي عليق بتفجير خلاف بين مرجعية قضائية ونقابة المحامين بعد الموقف الحاد الذي اتخذه نقيب المحامين من هذه المسألة!
ـ سجلت الحركة التجارية تقدماً ملحوظاً مع ازدياد عدد اللبنانيين القادمين لتمضية عطلة الصيف في لبنان، واستخدامهم “الفريش دولار” في تأمين مشترياتهم وفي تسديد فواتير المطاعم!
صحيفة نداء الوطن
ـ بعد انتهاء تكليف باسم القيسي برئاسة لجنة ادارة مرفأ بيروت وعدم التجديد له، يدور الصراع بين أكثر من طرف على تعيين بديل له، مما أدى الى تعطيل عمل اللجنة ويهدد بتعطل المرفق العام بسبب الشغور.
ـ تبين ان إحدى مديريات وزارة المالية، وفي اطار الوصاية المالية على المستشفيات الحكومية، قامت بتعطيل كافة المعاملات العائدة لبعضها، مما سيتسبب بأزمة مالية لدى المستشفيات الحكومية الكبرى ويهدد تسديد الرواتب والملحقات للمستخدمين، ومن ثم يعطل المرافق الصحية.
ـ رأى مراقبون ان مضمون مقابلة النائب طوني فرنجية على “ام تي في” شكّل برنامج ترشيح والده للانتخابات الرئاسية.
صحيفة الأنباء
*فراغ
سلطة دستورية أساسية معرضة للفراغ هذا الأسبوع إذا لم يتم الاسراع بالبت بالشغور فيها.
*أشكال مختلفة للدعم
الدعم لمجموعات معينة بدأ يأخذ اشكالا مختلفة مع اقتراب موعد استحقاق دستوري أساسي.