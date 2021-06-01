أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار‎

‎- ‎اتصل احد المراجع بشخصية محتملة لترؤس حكومة مقبلة يجس النبض حول امكان اقدام الثاني على ترؤس ‏حكومة انتخابات لا يترشح اعضاؤها في حال فشلت المساعي الحالية للتاليف في غضون اسبوعين حداً اقصى‎. ‎

‎- ‎قبضت القوى الامنية على ثلاثة متهمين باعمال تخريب في مدافن الطائفة الانجيلية في راس النبع وهم لبنانيان ‏وسوري

‎- ‎تراجعت أعمال الجباية في كل المرافق والقطاعات، إلى وضع شبيه بمراحل الحرب الأهلية، مما يفاقم الأزمات ‏على مستوى الخزينة

‎- ‎أكدت سفيرة دولة صاحبة تاريخ في هجرة اللبنانيين إليها، أن عدد طلبات الهجرة لعائالت لبنانية بأكملها، ‏تجاوزت في نيسان الماضي 62 ألف طلب، كثير منها لا يستوفي الشروط‎.‎

صحيفة البناء‎

خفايا‎

قالت مصادر على صلة بالمسار الحكوميّ إن التعقيد الرئيسيّ لا يزال قائماً بطريقة تفكير فريقي التأليف الرئيسيين ‏لجهة خلفية التأثيرات الانتخابية ببعدها الطائفيّ على أوضاعهما في كل من حالات النجاح والفشل في تشكيل ‏الحكومة، وما يظهره مسار التأليف من أرباح وخسائر أكثر مما تحكمهما قضية التأليف بذاتها من مكاسب ‏وتنازلات‎ ‎

كواليس‎

توقعت مصادر دبلوماسيّة رفيعة في فيينا مشاركة بأعمال المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني أن ما تم ‏تحقيقه كافٍ للقول إن العودة للاتفاق باتت محسومة، لكن روزنامة تنفيذ الالتزامات المتبادلة لا تزال هي العقدة ‏التي تحتاج الى حلها خاصة أن النصوص المتبادلة للعودة باتت جاهزة وتحظى بالموافقة من المعنيين‎ ‎

صحيفة الجمهورية‎

‎- ‎يعتبر مسؤول كبير أن جهات سياسية عدة تحاول التضييق عليه خصوصاً خلال الأشهر المقبلة للوصول الى ‏مرحلة يبدأ فيها الحديث عن خلفه‎.‎

‎- ‎ينتقد حزب مسيحي رئيس تيار فاعل ويقول إنه يُطلق بعض المواقف لحفظ ماء الوجه مسيحياً بعدما وجد ‏تجاوباً بين مرجعية روحية وهذا الحزب‎. ‎

‎- ‎خلافاً لأجواء توافق تشاع إزاء مشروع قانون حسّاس واستراتيجي فإن مطبات كبيرة لا تزال تحول دون ‏إقراره‎. ‎

صحيفة اللواء‎

تباطأت مساعي دولة كبرى “شرقية” في ما خص مساعي التقريب بين الأفرقاء، لأسباب غير واضحة بعد؟‎ ‎

تتجه بعض “السوبرماركات” الكبرى إلى وقف التعامل بالدفع عبر الـ”بطاقات الالكترونية” المعتمدة، بعدما ‏فرضت عليها المصارف رسوما مرتفعة‎! ‎

يتحدث خبراء عقاريون وماليون، عن هبوط في أسعار بيع الشقق على خلفية التبدلات في وضعية الدولار في ‏سوق القطع، لا سيما بعد التحرر من السعر الرسمي المنخفض (1500 – 1514 ليرة لبناية لكل دولار‎).‎

صحيفة نداء الوطن‎

‎- ‎تبين ان النيابة العامة المالية تسعى خلافاً للأصول لإلزام المتعهدين بتنفيذ أشغال البنى التحتية والأشغال العامة ‏وفقاً لسعر الصرف الرسمي للدولار، وبالرغم من اختلال التوازن المالي في تلك العقود مما يشكل مخالفة لنظرية ‏غير المنظور التي كرسها مجلس شورى الدولة ويهدد المواصفات ويؤدي الى افلاس المقاولين‎.‎

‎- ‎حذر مستشار رئاسي من ان لبنان سيكون على موعد مع فضيحة مدوية مع بدء تطبيق القانون رقم 186 الصادر ‏في العام 2020 والذي خصص مبلغ 10 ملايين دولار اميركي من قرض البنك الدولي لمشروع الطرقات والعمالة ‏لدعم صغار المزارعين من خلال وزارة الزراعة‎.‎

– بدأت بعض الاوساط السياسية اشاعة اجواء حول تباين بين المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة حول ‏ملف تشكيل الحكومة لتبرير إجهاض مساعي التشكيل‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎أسبوع حاسم

أسبوع حاسم حول مصير قطاع حيوي يمسّ يوميات اللبنانيين والمهدد بالتوقف الكامل‎.‎

‎*‎تداول بأسماء

تداول إعلامي بأسماء بديلة لتولي مسؤولية وطنية رغم أن الموضوع غير مطروح رسمياً بعد‎.‎