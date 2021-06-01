أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار
- اتصل احد المراجع بشخصية محتملة لترؤس حكومة مقبلة يجس النبض حول امكان اقدام الثاني على ترؤس حكومة انتخابات لا يترشح اعضاؤها في حال فشلت المساعي الحالية للتاليف في غضون اسبوعين حداً اقصى.
- قبضت القوى الامنية على ثلاثة متهمين باعمال تخريب في مدافن الطائفة الانجيلية في راس النبع وهم لبنانيان وسوري
- تراجعت أعمال الجباية في كل المرافق والقطاعات، إلى وضع شبيه بمراحل الحرب الأهلية، مما يفاقم الأزمات على مستوى الخزينة
- أكدت سفيرة دولة صاحبة تاريخ في هجرة اللبنانيين إليها، أن عدد طلبات الهجرة لعائالت لبنانية بأكملها، تجاوزت في نيسان الماضي 62 ألف طلب، كثير منها لا يستوفي الشروط.
صحيفة البناء
خفايا
قالت مصادر على صلة بالمسار الحكوميّ إن التعقيد الرئيسيّ لا يزال قائماً بطريقة تفكير فريقي التأليف الرئيسيين لجهة خلفية التأثيرات الانتخابية ببعدها الطائفيّ على أوضاعهما في كل من حالات النجاح والفشل في تشكيل الحكومة، وما يظهره مسار التأليف من أرباح وخسائر أكثر مما تحكمهما قضية التأليف بذاتها من مكاسب وتنازلات
كواليس
توقعت مصادر دبلوماسيّة رفيعة في فيينا مشاركة بأعمال المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني أن ما تم تحقيقه كافٍ للقول إن العودة للاتفاق باتت محسومة، لكن روزنامة تنفيذ الالتزامات المتبادلة لا تزال هي العقدة التي تحتاج الى حلها خاصة أن النصوص المتبادلة للعودة باتت جاهزة وتحظى بالموافقة من المعنيين
صحيفة الجمهورية
- يعتبر مسؤول كبير أن جهات سياسية عدة تحاول التضييق عليه خصوصاً خلال الأشهر المقبلة للوصول الى مرحلة يبدأ فيها الحديث عن خلفه.
- ينتقد حزب مسيحي رئيس تيار فاعل ويقول إنه يُطلق بعض المواقف لحفظ ماء الوجه مسيحياً بعدما وجد تجاوباً بين مرجعية روحية وهذا الحزب.
- خلافاً لأجواء توافق تشاع إزاء مشروع قانون حسّاس واستراتيجي فإن مطبات كبيرة لا تزال تحول دون إقراره.
صحيفة اللواء
تباطأت مساعي دولة كبرى “شرقية” في ما خص مساعي التقريب بين الأفرقاء، لأسباب غير واضحة بعد؟
تتجه بعض “السوبرماركات” الكبرى إلى وقف التعامل بالدفع عبر الـ”بطاقات الالكترونية” المعتمدة، بعدما فرضت عليها المصارف رسوما مرتفعة!
يتحدث خبراء عقاريون وماليون، عن هبوط في أسعار بيع الشقق على خلفية التبدلات في وضعية الدولار في سوق القطع، لا سيما بعد التحرر من السعر الرسمي المنخفض (1500 – 1514 ليرة لبناية لكل دولار).
صحيفة نداء الوطن
- تبين ان النيابة العامة المالية تسعى خلافاً للأصول لإلزام المتعهدين بتنفيذ أشغال البنى التحتية والأشغال العامة وفقاً لسعر الصرف الرسمي للدولار، وبالرغم من اختلال التوازن المالي في تلك العقود مما يشكل مخالفة لنظرية غير المنظور التي كرسها مجلس شورى الدولة ويهدد المواصفات ويؤدي الى افلاس المقاولين.
- حذر مستشار رئاسي من ان لبنان سيكون على موعد مع فضيحة مدوية مع بدء تطبيق القانون رقم 186 الصادر في العام 2020 والذي خصص مبلغ 10 ملايين دولار اميركي من قرض البنك الدولي لمشروع الطرقات والعمالة لدعم صغار المزارعين من خلال وزارة الزراعة.
– بدأت بعض الاوساط السياسية اشاعة اجواء حول تباين بين المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة حول ملف تشكيل الحكومة لتبرير إجهاض مساعي التشكيل.
صحيفة الأنباء
*أسبوع حاسم
أسبوع حاسم حول مصير قطاع حيوي يمسّ يوميات اللبنانيين والمهدد بالتوقف الكامل.
*تداول بأسماء
تداول إعلامي بأسماء بديلة لتولي مسؤولية وطنية رغم أن الموضوع غير مطروح رسمياً بعد.