أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية‎

قاطعت سفارة عربية في بيروت زيارة يقوم بها رئيس أحد المكونات الحزبية الى بيروت بشكل شامل‎.

عمد عدد من المحطات الى تعبئة البنزين للمواطنين على سعر 61500 الصفيحة قبل الإعلان عن خطأ في جدول ‏الأسعار ما يعني أنها كانت لا تزال تملك البنزين على السعر المدعوم القديم وباعته للمواطنين على السعر الجديد‎.

علم أن جمعية خيرية تابعة لحزب فاعل إفتتحت فرعاً لها في كرم الزيتون – الأشرفية وتحاول إستقطاب بعض ‏أهالي المنطقة عبر إعطائهم رواتب بالدولار‎.‎

اللواء‎

بات بحكم الثابت دبلوماسيا أن لبنان بات في عهدة تجاذب دولي فضلا عن التجاذب الإقليمي‎!

طلب مرجع كبير دراسة مالية رسمية حول كلفة البطاقة التمويلية ليبنى على الشيء مقتضاه‎.

طلب من عناصر منظمة تجنب خطوط التماس القديمة تحت أي اعتبار منعا لأي توترات لا تفيد الاستقرار ‏والسياحة في هذا الظرف‎.‎

نداء الوطن‎

تسود حالة من الارتياح في أوساط المستشارين في وزارة الطاقة والمياه بسبب استقالة مدير عام الموارد المائية ‏والكهربائية، نظراً لمعارضته الدائمة والدبلوماسية للمشاريع التي تدور حولها الشبهات‎.

تبين ان قرار رفع الحجز عن البواخر التركية قد تضمن فقرة شرطية تنص على وجوب قيام الشركة بتشغيل ‏البواخر تحت طائلة تشغيلها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان‎.‎

يضغط حزب الله وحركة أمل على وزارة الداخلية من أجل أن يصدر لمئات من محازبيهما بطاقات تطوع في الدفاع ‏المدني بهدف الاستفادة من التطاقات التمويلية على حساب عموم الفقراء اللبنانيين .‏