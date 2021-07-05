أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة الجمهورية‎

ـ ترى مصادر مسؤول كبير أن دولة خارجية قد تكون باتت مقتنعة بأن مسؤولا آخر غير قادر على إنجاز ملف ‏أساس نظرا لعدم تسهيل دولة أخرى مهمته‎.

ـ تبلّغ مرجع روحي من أكثر من دولة غربية رسائل بأن لبنان لن يكون متروكا لمصيره ولو طال وقت التجاذبات ‏وأمدها‎.

ـ كشفت شخصية وزارية أمام قريبين منها أنها فوجئت ببرودة أحد المسؤولين خلال تواصلها به قياسًا على ‏الأزمة التي يمر فيها البلد‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ توقفت أوساط سياسية عند الزيارة اللافتة التي قام بها سفير دولة عربية كبيرة لرئيس حكومة سابق بعد إنقطاع ‏التواصل بينهما لفترة ليست قصيرة‎!

ـ نفى رئيس حكومة سابق ما تردده مصادر التيار الوطني الحر عن سعيه للترشح لرئاسة الحكومة في حال إعتذر ‏الرئيس الحريري، مؤكداً إستحالة التعامل مع العهد الحالي وفريقه السياسي‎!

ـ وصف نائب كسرواني الإحتفال الحزبي الذي نظمه النائب نعمة إفرام بمثابة إعلان مبكر لخوضه الإستحقاق ‏الرئاسي في خريف العام المقبل‎!‎

صحيفة النهار‎

ـ في معرض الشرح الذي قدمه البطريرك الماروني بشارة الراعي الى البابا فرنسيس حول الوضع الحكومي، ‏ومبادرة رئيس المجلس نبيه بري من اجل تسهيل التأليف، نوه البابا بالمبادرة، داعياً الى الصلاة عن نية بري‎.

ـ علم أنّ رئيساً مكلفاً سابقاً ولدى اتصاله بأحد أصدقائه في لبنان، قال له إنّه فوتح بالتكليف مجدداً ويدرس ‏الموضوع، لكنه لن يقبل المهمة لان وضع البلد كارثيّ‎.

ـ قال مرجع سياسي في مجالسه إنّ التهريب “تفاعل في الآونة الأخيرة باتجاه سوريا، وأجزم أن ليس في وسع أحد ‏لجمه إذ يتخطانا جميعاً‎”.

ـ تصريح سفير الاتحاد الاوروبي عن تحويل قانون الشراء العام إلى واقع ملموس، مضافا إلى التغريدة على صفحة ‏السفارة الفرنسية عن لقاء مثمر مع المدير العام لادارة المناقصات جان العلية لتنفيذ قانون الشراء العام؛ رسالة ‏للمعرقلين المهددين بالطعن بوجود ارادة دولية لتنفيذ هذا القانون الاصلاحي‎.

– يواصل حزب الله وضمن استعداداته العسكرية مناورة واسعة في أكثر من منطقة .‏‎.‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ لم يتبلّغ عماد حويلي رب العائلة التي قضت في حادث السعديات إصابته بفيروس كورونا إلا بعد أيام من عودته ‏الى لبنان من أفريقيا وبعد انتهاء العزاء بعائلته والتي استمرت لأيام وشارك فيها المئات، مما ادى الى اصابة ‏العشرات بفيروس كورونا‎.

ـ تشير أوساط جهات معنية بقضية انفجار مرفأ بيروت الى ازدواجية في المعايير وانتقائية في الاجراءات ‏وحصر للمسؤولية دون مراعاة المعيار الزمني والوظيفي على مستوى الرؤساء والمجلس الأعلى للدفاع والوزراء ‏والقادة الأمنيين عبّرت عنها طلبات رفع الحصانة‎.

ـ يتردد أنّ رئيس إدارة المناقصات جان العلية قد يعقد مؤتمراً صحافياً للتعليق على أبعاد وخلفيات الطعن بقانون ‏الشراء العام بعد شرح انعكاساته الايجابية على المال العام‎.‎