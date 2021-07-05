أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة الجمهورية
ـ ترى مصادر مسؤول كبير أن دولة خارجية قد تكون باتت مقتنعة بأن مسؤولا آخر غير قادر على إنجاز ملف أساس نظرا لعدم تسهيل دولة أخرى مهمته.
ـ تبلّغ مرجع روحي من أكثر من دولة غربية رسائل بأن لبنان لن يكون متروكا لمصيره ولو طال وقت التجاذبات وأمدها.
ـ كشفت شخصية وزارية أمام قريبين منها أنها فوجئت ببرودة أحد المسؤولين خلال تواصلها به قياسًا على الأزمة التي يمر فيها البلد.
صحيفة اللواء
ـ توقفت أوساط سياسية عند الزيارة اللافتة التي قام بها سفير دولة عربية كبيرة لرئيس حكومة سابق بعد إنقطاع التواصل بينهما لفترة ليست قصيرة!
ـ نفى رئيس حكومة سابق ما تردده مصادر التيار الوطني الحر عن سعيه للترشح لرئاسة الحكومة في حال إعتذر الرئيس الحريري، مؤكداً إستحالة التعامل مع العهد الحالي وفريقه السياسي!
ـ وصف نائب كسرواني الإحتفال الحزبي الذي نظمه النائب نعمة إفرام بمثابة إعلان مبكر لخوضه الإستحقاق الرئاسي في خريف العام المقبل!
صحيفة النهار
ـ في معرض الشرح الذي قدمه البطريرك الماروني بشارة الراعي الى البابا فرنسيس حول الوضع الحكومي، ومبادرة رئيس المجلس نبيه بري من اجل تسهيل التأليف، نوه البابا بالمبادرة، داعياً الى الصلاة عن نية بري.
ـ علم أنّ رئيساً مكلفاً سابقاً ولدى اتصاله بأحد أصدقائه في لبنان، قال له إنّه فوتح بالتكليف مجدداً ويدرس الموضوع، لكنه لن يقبل المهمة لان وضع البلد كارثيّ.
ـ قال مرجع سياسي في مجالسه إنّ التهريب “تفاعل في الآونة الأخيرة باتجاه سوريا، وأجزم أن ليس في وسع أحد لجمه إذ يتخطانا جميعاً”.
ـ تصريح سفير الاتحاد الاوروبي عن تحويل قانون الشراء العام إلى واقع ملموس، مضافا إلى التغريدة على صفحة السفارة الفرنسية عن لقاء مثمر مع المدير العام لادارة المناقصات جان العلية لتنفيذ قانون الشراء العام؛ رسالة للمعرقلين المهددين بالطعن بوجود ارادة دولية لتنفيذ هذا القانون الاصلاحي.
– يواصل حزب الله وضمن استعداداته العسكرية مناورة واسعة في أكثر من منطقة ..
صحيفة نداء الوطن
ـ لم يتبلّغ عماد حويلي رب العائلة التي قضت في حادث السعديات إصابته بفيروس كورونا إلا بعد أيام من عودته الى لبنان من أفريقيا وبعد انتهاء العزاء بعائلته والتي استمرت لأيام وشارك فيها المئات، مما ادى الى اصابة العشرات بفيروس كورونا.
ـ تشير أوساط جهات معنية بقضية انفجار مرفأ بيروت الى ازدواجية في المعايير وانتقائية في الاجراءات وحصر للمسؤولية دون مراعاة المعيار الزمني والوظيفي على مستوى الرؤساء والمجلس الأعلى للدفاع والوزراء والقادة الأمنيين عبّرت عنها طلبات رفع الحصانة.
ـ يتردد أنّ رئيس إدارة المناقصات جان العلية قد يعقد مؤتمراً صحافياً للتعليق على أبعاد وخلفيات الطعن بقانون الشراء العام بعد شرح انعكاساته الايجابية على المال العام.