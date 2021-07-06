أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار
- يقول احد مسؤولي شركات التأمين انها كانت تتكفل بما قيمته 15 % اي فارق تسعيرة الضمان لكنها حاليا باتت تتكبد الـ 85 % مع فارق الأسعار وهو ما يهدد استمرارها ويعيد وضع اللبنانيين المؤمنين الى العام 1991.
- يقول وزير سابق ان اخراج نيترات الامونيوم من العنبر إلى خارج المرفأ كان يتم على مرأى من أجهزة أمنية.
- وضعت صناديق لدعم الكادر الطبي في بعض المناطق عبر متمولين ومغتربين تخوفا من الهجرة.
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صحيفة اللواء
لا يزال مرجع مكلف يحظى بدعم دولة عربية نافذة، ويتم تنسيق الخطوات معها، عند كل انعطافه..
يواجه وزير، ترك لقدره، مشكلات واسعة في وزارته، وهناك مآخذ على فريق العمل وآلية مقاربة القرارات..
لتاريخه، لم تكن المصارف قد أطلقت آلية دفع “فرش دولار” وفقاً لتعميم مصرف لبنان رقم 158!
صحيفة الجمهورية
- عُلم أن رجلَي أعمال ساها في تأمين الدعم المالي لمؤسسة كانت مهددة بالتوقف عن العمل.
- رفض رئيس تكتل بارز مشروعاً طرح منذ اليوم للبت بالترشيحات إلى الانتخابات النيابية المقبلة وفضّل الإنتظار إلى مطلع الخريف المقبل.
- صرف عدد من البلديات النظر موقتاً عن تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لأن كلفة ورقة الضبط أصبحت أغلى من الضبط عينه.
صحيفة نداء الوطن
- تبيّن ان إحدى الشركات المستوردة للمواد الغذائية المدعومة كانت تقيم رحلات الى الخارج لبعض كبار الموظفين والمستشارين في الوزارات المعنية بملف الدعم.
- توقعت أوساط مالية ومصرفية نشوء أزمة فقدان العملة الورقية اللبنانية من السوق بفعل تهريب كميات منها الى الخارج لأسباب مجهولة بالاضافة الى السياسات المتبعة من مصرف لبنان والمصارف والرامية الى سحب السيولة النقدية من السوق.
- مستشار في وزارة خدماتية حيوية، وهو استاذ متفرغ في الجامعة اللبنانية ولا علاقة لاختصاصه بالوزارة التي يُستشار في أعمالها، يطمح لأن يعيّن مديراً عاماً فيها.
صحيفة الأنباء
*تكتم عن لقاء
تكتم شديد حول لقاء بين مرجعيتين ما انعكس تخبطا في التسريبات والمعلومات الصحافية وبعضها جاء متناقضا تماما.
*حملة دعم
حملة اعلانية واسعة في كل المناطق دعما لشخصية غير مدنية