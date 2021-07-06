أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار‎

‎- ‎يقول احد مسؤولي شركات التأمين انها كانت تتكفل بما قيمته 15 % اي فارق تسعيرة الضمان لكنها حاليا باتت ‏تتكبد الـ 85 % مع فارق الأسعار وهو ما يهدد استمرارها ويعيد وضع اللبنانيين المؤمنين الى العام 1991‏‎. ‎

‎- ‎يقول وزير سابق ان اخراج نيترات الامونيوم من العنبر إلى خارج المرفأ كان يتم على مرأى من أجهزة أمنية‎. ‎

‎- ‎وضعت صناديق لدعم الكادر الطبي في بعض المناطق عبر متمولين ومغتربين تخوفا من الهجرة‎.‎

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صحيفة اللواء‎

لا يزال مرجع مكلف يحظى بدعم دولة عربية نافذة، ويتم تنسيق الخطوات معها، عند كل انعطافه‎..‎

يواجه وزير، ترك لقدره، مشكلات واسعة في وزارته، وهناك مآخذ على فريق العمل وآلية مقاربة القرارات‎..‎

لتاريخه، لم تكن المصارف قد أطلقت آلية دفع “فرش دولار” وفقاً لتعميم مصرف لبنان رقم 158‏‎!‎

صحيفة الجمهورية‎

‎- ‎عُلم أن رجلَي أعمال ساها في تأمين الدعم المالي لمؤسسة كانت مهددة بالتوقف عن العمل‎. ‎

‎- ‎رفض رئيس تكتل بارز مشروعاً طرح منذ اليوم للبت بالترشيحات إلى الانتخابات النيابية المقبلة وفضّل ‏الإنتظار إلى مطلع الخريف المقبل‎. ‎

‎- ‎صرف عدد من البلديات النظر موقتاً عن تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لأن كلفة ورقة الضبط أصبحت ‏أغلى من الضبط عينه‎. ‎

صحيفة نداء الوطن‎

‎- ‎تبيّن ان إحدى الشركات المستوردة للمواد الغذائية المدعومة كانت تقيم رحلات الى الخارج لبعض كبار الموظفين ‏والمستشارين في الوزارات المعنية بملف الدعم‎.‎

‎- ‎توقعت أوساط مالية ومصرفية نشوء أزمة فقدان العملة الورقية اللبنانية من السوق بفعل تهريب كميات منها الى ‏الخارج لأسباب مجهولة بالاضافة الى السياسات المتبعة من مصرف لبنان والمصارف والرامية الى سحب ‏السيولة النقدية من السوق‎.‎

‎- ‎مستشار في وزارة خدماتية حيوية، وهو استاذ متفرغ في الجامعة اللبنانية ولا علاقة لاختصاصه بالوزارة التي ‏يُستشار في أعمالها، يطمح لأن يعيّن مديراً عاماً فيها‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎تكتم عن لقاء

تكتم شديد حول لقاء بين مرجعيتين ما انعكس تخبطا في التسريبات والمعلومات الصحافية وبعضها جاء متناقضا ‏تماما‎.‎

‎*‎حملة دعم

حملة اعلانية واسعة في كل المناطق دعما لشخصية غير مدنية