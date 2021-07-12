أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

استغربت أوساط قانونيّة قيام المحقق العدلي بتخصيص قناة تلفزيونية يملكها عضو الكنيست الإسرائيلي السابق ‏عزمي بشارة وتبث من خارج لبنان بحديث إعلامي بينما كان يفترض في حال أراد خرق واجب التحفظ وقرر ‏مخاطبة اللبنانيين أن يعقد مؤتمراً صحافياً أو أن ينظم بثاً تلفزيونياً لحوار تشترك فيه عدد من القنوات اللبنانيّة‎.

ـ كواليس‎

رأت مصادر دبلوماسية أن حراك السفيرتين الأميركية والفرنسية نحو السعودية كان عملاً إعلامياً صرفاً لأن ‏حكومتي باريس وواشنطن عندما ترغبان بمناقشة الوضع اللبناني مع المسؤولين السعوديين فهي تعرف الطرق ‏المناسبة التي توصل لتفاهمات أما إرسال السفيرتين الى الرياض فلن ينتج الا جلبة إعلامية هي المطلوبة‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ لاحظت أوساط سياسية أن مفاعيل حدث حصل في صرح كبير لم تنتهِ مع إنتهاء الإحتفالية به وله أبعاد سياسية ‏في المستقبل‎.

ـ أوعزت جهات سياسية باجتناب الرد على ما ألمحت إليه مرجعية روحية في معرض حديثها عن توريط لبنان ‏في أزمات خارجية‎.

ـ هناك انقسام في آراء الأجهزة القيادية في تيار بارز كذلك بين جمهوره حيال خطوة قد يتخذها رئيس التيار ‏فمنهم من يشجعه على ذلك ومنهم من يصرّ على بقائه‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ استبعد رئيس حكومة سابق أن يعمد الرئيس المكلف إلى الإعتذار، وفي حال إقدامه على هذه الخطوة لن يُرشح أحداً ‏للتكليف، خلافاً لما تُردده بعض الأوساط السياسية‎!

ـ يحرص رئيس تكتل نيابي بارز مثير للجدل على الإيحاء بأن في جعبته أكثر من اسم لتولي رئاسة الحكومة العتيدة ‏بعد إعتذار الرئيس المكلف‎!

ـ لوحظ زيادة نسبة الغياب بين موظفي الوزارات والمؤسسات العامة في الأسابيع الأخيرة بعد إستفحال أزمة ‏البنزين ومضاعفة أسعاره، وتفهم المؤسسات الرقابية للواقع المستجد في الدوائر الرسمية‎!‎

صحيفة النهار‎

ـ يجول عدد من الوزراء السابقين والنواب برفقة نواب على منشآت حيوية تتعرض للتخريب وتقتصر جولاتهم على ‏صور وتصاريح‎.

ـ من المتوقع عودة ازمة النفايات ابتداء من ايلول المقبل وفق وزير سابق‎

ـ يُلاحَظ التقارب والتناغم بين زعيم سياسي ووزير سابق من طائفته حول مسائل تعني منطقتهما وتحصينها حياتياً ‏وأمنياً‎.

ـ يقول وزير سابق للعمل ان الجمعيات التي كانت تعمل على حقوق العاملات في المنازل ستجد نفسها بلا عمل قريبا ‏اذ ان تلك العاملات تغادر لبنان تباعا‎.

ـ يُنقل أنّ بعض النواب في أكثر من دائرة تمنّوا على رؤساء كتلهم إعفاءهم من الترشّح في الاستحقاق النيابي المقبل‎.‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ نصح مرجع سياسي بارز بوجوب التحضير لمرحلة الاستحقاقات الصحية لبعض المراجع والشخصيات ‏المحورية في الحياة السياسية اللبنانية، مشيراً الى ان نصيحته تستند الى تقارير طبية اطلعت عليها اكثر من جهة ‏خارجية‎.

ـ توقعت مصادر أمنية ان تمتد الاحداث في اراضي السلطة الفلسطينية الى المخيمات الفلسطينية في لبنان في ظل ‏العجز عن مواجهة نتائجها على الوضعين الامني والاجتماعي على الساحة اللبنانية‎.

ـ تبين ان بعض الاحزاب قامت باستنساخ فكرة سرايا المقاومة من خلال انشاء ودعم مجموعات مسلحة خارج ‏مؤسساتها الحزبية مما أثار ريبة حزب ممانع كون هذه المجموعات تتكون بمعظمها من المطلوبين‎.‎

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صحيفة الأنباء

‎*‎أسبوع حاسم

ملف قيد الانتظار منذ أشهر ومن المتوقع أن يكون الأسبوع الطالع حاسماً حول مصيره‎.‎

‎*‎فوضى في المرفق

فوضى كبيرة وعلى أكثر من مستوى تسود مرفق حيوي يعتبر واجهة البلد وجولة سريعة على مواقع التواصل كفيلة ‏بكشف الكثير من التصرفات التي تحتاج الى معالجة سريعة‎.‎