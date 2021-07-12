أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء
ـ خفايا
استغربت أوساط قانونيّة قيام المحقق العدلي بتخصيص قناة تلفزيونية يملكها عضو الكنيست الإسرائيلي السابق عزمي بشارة وتبث من خارج لبنان بحديث إعلامي بينما كان يفترض في حال أراد خرق واجب التحفظ وقرر مخاطبة اللبنانيين أن يعقد مؤتمراً صحافياً أو أن ينظم بثاً تلفزيونياً لحوار تشترك فيه عدد من القنوات اللبنانيّة.
ـ كواليس
رأت مصادر دبلوماسية أن حراك السفيرتين الأميركية والفرنسية نحو السعودية كان عملاً إعلامياً صرفاً لأن حكومتي باريس وواشنطن عندما ترغبان بمناقشة الوضع اللبناني مع المسؤولين السعوديين فهي تعرف الطرق المناسبة التي توصل لتفاهمات أما إرسال السفيرتين الى الرياض فلن ينتج الا جلبة إعلامية هي المطلوبة.
صحيفة الجمهورية
ـ لاحظت أوساط سياسية أن مفاعيل حدث حصل في صرح كبير لم تنتهِ مع إنتهاء الإحتفالية به وله أبعاد سياسية في المستقبل.
ـ أوعزت جهات سياسية باجتناب الرد على ما ألمحت إليه مرجعية روحية في معرض حديثها عن توريط لبنان في أزمات خارجية.
ـ هناك انقسام في آراء الأجهزة القيادية في تيار بارز كذلك بين جمهوره حيال خطوة قد يتخذها رئيس التيار فمنهم من يشجعه على ذلك ومنهم من يصرّ على بقائه.
صحيفة اللواء
ـ استبعد رئيس حكومة سابق أن يعمد الرئيس المكلف إلى الإعتذار، وفي حال إقدامه على هذه الخطوة لن يُرشح أحداً للتكليف، خلافاً لما تُردده بعض الأوساط السياسية!
ـ يحرص رئيس تكتل نيابي بارز مثير للجدل على الإيحاء بأن في جعبته أكثر من اسم لتولي رئاسة الحكومة العتيدة بعد إعتذار الرئيس المكلف!
ـ لوحظ زيادة نسبة الغياب بين موظفي الوزارات والمؤسسات العامة في الأسابيع الأخيرة بعد إستفحال أزمة البنزين ومضاعفة أسعاره، وتفهم المؤسسات الرقابية للواقع المستجد في الدوائر الرسمية!
صحيفة النهار
ـ يجول عدد من الوزراء السابقين والنواب برفقة نواب على منشآت حيوية تتعرض للتخريب وتقتصر جولاتهم على صور وتصاريح.
ـ من المتوقع عودة ازمة النفايات ابتداء من ايلول المقبل وفق وزير سابق
ـ يُلاحَظ التقارب والتناغم بين زعيم سياسي ووزير سابق من طائفته حول مسائل تعني منطقتهما وتحصينها حياتياً وأمنياً.
ـ يقول وزير سابق للعمل ان الجمعيات التي كانت تعمل على حقوق العاملات في المنازل ستجد نفسها بلا عمل قريبا اذ ان تلك العاملات تغادر لبنان تباعا.
ـ يُنقل أنّ بعض النواب في أكثر من دائرة تمنّوا على رؤساء كتلهم إعفاءهم من الترشّح في الاستحقاق النيابي المقبل.
صحيفة نداء الوطن
ـ نصح مرجع سياسي بارز بوجوب التحضير لمرحلة الاستحقاقات الصحية لبعض المراجع والشخصيات المحورية في الحياة السياسية اللبنانية، مشيراً الى ان نصيحته تستند الى تقارير طبية اطلعت عليها اكثر من جهة خارجية.
ـ توقعت مصادر أمنية ان تمتد الاحداث في اراضي السلطة الفلسطينية الى المخيمات الفلسطينية في لبنان في ظل العجز عن مواجهة نتائجها على الوضعين الامني والاجتماعي على الساحة اللبنانية.
ـ تبين ان بعض الاحزاب قامت باستنساخ فكرة سرايا المقاومة من خلال انشاء ودعم مجموعات مسلحة خارج مؤسساتها الحزبية مما أثار ريبة حزب ممانع كون هذه المجموعات تتكون بمعظمها من المطلوبين.
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صحيفة الأنباء
*أسبوع حاسم
ملف قيد الانتظار منذ أشهر ومن المتوقع أن يكون الأسبوع الطالع حاسماً حول مصيره.
*فوضى في المرفق
فوضى كبيرة وعلى أكثر من مستوى تسود مرفق حيوي يعتبر واجهة البلد وجولة سريعة على مواقع التواصل كفيلة بكشف الكثير من التصرفات التي تحتاج الى معالجة سريعة.