أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء

ـ خفايا

توقعت مصادر اقتصادية أن يكون البرنامج الدعائي المكثف للسفير السعودي بين بكركي ومعراب والهيئات ‏الاقتصادية تمهيداً للإعلان عن رفع الحظر من طريق الصادرات اللبنانية وتقديم مساعدات لبنانيّة في سياق ما تقوم ‏به باريس وواشنطن بعد التحذيرات من ترك الساحة خالية للمقاومة ومقترحاتها وخيار التوجّه شرقاً‎.‎

ـ كواليس

توقعت مصادر عسكرية أن يحظى الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي للمقاومة عن عملية الأسر عام 2006 ‏باهتمام كبير لدى الخبراء في الكيان لما يكشفه من غياب كامل لحركة جيش الاحتلال برياً وجوياً ونارياً لوقت ‏يكفي لعمليّة نوعيّة سيطرت فيه مجموعة محدودة من المقاومة بأسلحة خفيفة على ساحة الاشتباك‎.‎

صحيفة الجمهورية

ـ شكا مرجع نقابي لدى مرجع مسؤول من تورّط مسؤول حزبي وأصحاب شركات تتولى استيراد مادة حيوية‎.‎

ـ علّقت مصادر نيابية في تيار بارز على دعوة كتلة أخرى المعنيين بحسم الموقف حيال ملف أساس بالقول: إن ‏هذا الكلام مردود فيا ليتهم حسموا موقفهم وضغطوا على حليفهم لكان الملف أنجز منذ أشهر‎.‎

ـ يؤكد حلفاء لقطب سياسي أن حليفهم يكسب شعبيًا وتحديدًا على مستوى طموحه للوصول إلى موقع حسّاس‎.‎

صحيفة اللواء

ـ همس‎

كشف دبلوماسي في بيروت أمام حلقة ضيقة أن دولة إقليمية نافذة، تعطي الأولوية في سياستها الخارجية لإعادة ‏وصل ما انقطع مع دولة عظمى غير شرقية‎!‎

ـ غمز‎

ثمة إصرار فرنسي على رؤية العقوبات بحق شخصيات لبنانية، قبل 4 آب‎.‎

ـ لغز‎

يشكو فريق من محامي الادعاء في ملف انفجار المرفأ من اطلالات لم تكن موفقة في ما خص قضيتهم‎.‎

صحيفة النهار

ـ يُلاحظ غياب رئيس تيار سياسي شمالي عن إطلاق المواقف والتصريحات السياسية. وهذا ما ينسحب على ‏تياره، والبعض يربط هذه المسألة بالاستحقاق الرئاسي وترقب المرحلة الراهنة

ـ يُنقل عن مرجع سياسي أنّه قال للمقربين إليه إنّه لن يستعجل في حسم خياراته الانتخابية وتحديدًا الترشيحات، ‏بانتظار بعض المحطات الإقليمية والدولية، لأنّه يرى تحولات مثيرة على الصعيد اللبناني

ـ قال رئيس مؤسسة كهرباء زحلة انه بعد رفع الدعم لن يكون هناك كهرباء ولن يستطيع احد تحمل التكاليف

ـ ما تردد امس نهارًا عن تشكيلة حكومية جديدة سيحملها الحريري عصرا الى بعبدا تبدد مساء ولن تكون تطورات ‏الا بعد عودة الرئيس المكلف من مصر

صحيفة نداء الوطن

ـ سعت أحزاب ممانعة من خلال هجومها على الجامعة اللبنانية بسبب مشاركتها في مؤتمر الإمارات الدولي لطب ‏الأسنان (إيدك دبي 2021) ومعرض طب الأسنان العربي والذي اقيم في دبي، الى إلزام الجامعة اللبنانية بمقاطعة ‏دولة الامارات العربية المتحدة‎.‎

ـ عادت اللقاءات الحارة بين رئيس تيار سياسي وبين رجل أعمال أردني لبناني أثيرت حول نشاطاته علامات ‏استفهام كبيرة، وذلك بهدف تنسيق العلاقات السياسية مع اطراف محلية وتسوية علاقات اقتصادية تتعلق بمشاريع ‏عامة عالقة‎.‎

ـ بدأت أجهزة استخبارات أجنبية إعادة ترتيب فرقها العاملة في لبنان باعتبار ان محطة لبنان سيكون لها دور ‏مركزي ومحوري على مستوى الاحداث في الشرق الاوسط‎.‎

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صحيفة الأنباء

‎*‎فشل رسمي

ملف دبلوماسي خارجي يحضر في لقاء حزبي ما يؤشر الى استمرار الفشل الرسمي في علاجه‎.‎

‎*‎موعد منتظر

العين على الموعد الجديد للجنة رسمية معنية بملف وطني بعد اتضاح الصورة حول جواب منتظر‎.‎