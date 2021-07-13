أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء
ـ خفايا
توقعت مصادر اقتصادية أن يكون البرنامج الدعائي المكثف للسفير السعودي بين بكركي ومعراب والهيئات الاقتصادية تمهيداً للإعلان عن رفع الحظر من طريق الصادرات اللبنانية وتقديم مساعدات لبنانيّة في سياق ما تقوم به باريس وواشنطن بعد التحذيرات من ترك الساحة خالية للمقاومة ومقترحاتها وخيار التوجّه شرقاً.
ـ كواليس
توقعت مصادر عسكرية أن يحظى الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي للمقاومة عن عملية الأسر عام 2006 باهتمام كبير لدى الخبراء في الكيان لما يكشفه من غياب كامل لحركة جيش الاحتلال برياً وجوياً ونارياً لوقت يكفي لعمليّة نوعيّة سيطرت فيه مجموعة محدودة من المقاومة بأسلحة خفيفة على ساحة الاشتباك.
صحيفة الجمهورية
ـ شكا مرجع نقابي لدى مرجع مسؤول من تورّط مسؤول حزبي وأصحاب شركات تتولى استيراد مادة حيوية.
ـ علّقت مصادر نيابية في تيار بارز على دعوة كتلة أخرى المعنيين بحسم الموقف حيال ملف أساس بالقول: إن هذا الكلام مردود فيا ليتهم حسموا موقفهم وضغطوا على حليفهم لكان الملف أنجز منذ أشهر.
ـ يؤكد حلفاء لقطب سياسي أن حليفهم يكسب شعبيًا وتحديدًا على مستوى طموحه للوصول إلى موقع حسّاس.
صحيفة اللواء
ـ همس
كشف دبلوماسي في بيروت أمام حلقة ضيقة أن دولة إقليمية نافذة، تعطي الأولوية في سياستها الخارجية لإعادة وصل ما انقطع مع دولة عظمى غير شرقية!
ـ غمز
ثمة إصرار فرنسي على رؤية العقوبات بحق شخصيات لبنانية، قبل 4 آب.
ـ لغز
يشكو فريق من محامي الادعاء في ملف انفجار المرفأ من اطلالات لم تكن موفقة في ما خص قضيتهم.
صحيفة النهار
ـ يُلاحظ غياب رئيس تيار سياسي شمالي عن إطلاق المواقف والتصريحات السياسية. وهذا ما ينسحب على تياره، والبعض يربط هذه المسألة بالاستحقاق الرئاسي وترقب المرحلة الراهنة
ـ يُنقل عن مرجع سياسي أنّه قال للمقربين إليه إنّه لن يستعجل في حسم خياراته الانتخابية وتحديدًا الترشيحات، بانتظار بعض المحطات الإقليمية والدولية، لأنّه يرى تحولات مثيرة على الصعيد اللبناني
ـ قال رئيس مؤسسة كهرباء زحلة انه بعد رفع الدعم لن يكون هناك كهرباء ولن يستطيع احد تحمل التكاليف
ـ ما تردد امس نهارًا عن تشكيلة حكومية جديدة سيحملها الحريري عصرا الى بعبدا تبدد مساء ولن تكون تطورات الا بعد عودة الرئيس المكلف من مصر
صحيفة نداء الوطن
ـ سعت أحزاب ممانعة من خلال هجومها على الجامعة اللبنانية بسبب مشاركتها في مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان (إيدك دبي 2021) ومعرض طب الأسنان العربي والذي اقيم في دبي، الى إلزام الجامعة اللبنانية بمقاطعة دولة الامارات العربية المتحدة.
ـ عادت اللقاءات الحارة بين رئيس تيار سياسي وبين رجل أعمال أردني لبناني أثيرت حول نشاطاته علامات استفهام كبيرة، وذلك بهدف تنسيق العلاقات السياسية مع اطراف محلية وتسوية علاقات اقتصادية تتعلق بمشاريع عامة عالقة.
ـ بدأت أجهزة استخبارات أجنبية إعادة ترتيب فرقها العاملة في لبنان باعتبار ان محطة لبنان سيكون لها دور مركزي ومحوري على مستوى الاحداث في الشرق الاوسط.
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صحيفة الأنباء
*فشل رسمي
ملف دبلوماسي خارجي يحضر في لقاء حزبي ما يؤشر الى استمرار الفشل الرسمي في علاجه.
*موعد منتظر
العين على الموعد الجديد للجنة رسمية معنية بملف وطني بعد اتضاح الصورة حول جواب منتظر.