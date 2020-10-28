أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار‎

‎- ‎لم تتوضح الحملات التي تروج لمرشحين لدخول التوليفة الحكومية وما اذا كان طرح الاسماء هدفه الدعاية او ‏حرق مبكر لاصحابها‎.‎

‎- ‎تعاني معظم البلديات من إفلاس مالي وعمليات صرف الموظفين وعناصر الشرطة البلدية مستمرة، والتأثيرات ‏بدأت تظهر من خلال عدم القيام بأعمال الصيانة وتأثيراتها السلبية المحتملة مع بداية هطول الأمطار‎.‎

‎- ‎يلاحظ غياب نواب سابقين ينتمون إلى حزب مسيحي فاعل عن الإعلام والعمل الحزبي، بعدما تميز دورهم ‏بالدينامية السياسية والحزبية والمواقف الإعلامية الصاخبة، ما يثير التساؤلات عن الأسباب خلف هذا الغياب‎.‎

صحيفة البناء‎

خفايا‎

قالت مصادر معنيّة بالملف الحكومي إن حقيبتي الداخلية والخارجية معروضتان للمقايضة تحت شعار المداورة ‏وإن حقائب التربية والصحة والطاقة والأشغال عرضة للأخذ والردّ ضمن مشاريع مقايضات مشابهة وإن المالية ‏والدفاع باقيتان على حالهما طائفياً وسياسياً‎.‎

كواليس‎

تقول مصادر روسية إن إدارة الرئيس بوتين لا تملك تفضيلاً بين المرشحين الرئاسيين الأميركيين دونالد ترامب ‏وجو بايدن. فالأول خيبة أمل روسية عملية بعد كلام أثار التفاول والثاني واقعية عملية مع خطاب عدائيّ، ولذلك لم ‏يعد في موسكو مَن يتورّط بالرهان على مرشح رئاسي أميركي. فالموقف من موقع الرئيس غير موقف المرشح‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

‎- ‎إستغربت أوساط سياسية كيف أن لجنة الصحة في أحد الأحزاب تتصل بالقادمين عبر المطار وتسأل عما ‏يلزمهم وسألت كيف حصلت على مانيفست أسماء الركاب‎.‎

‎- ‎تذرّعت إحدى اللجان الفاحصة بخطأ تقني نتج عنه تدنٍ في العلامات في إحدى المسابقات فعمدت لتأجيل النتائج ‏وتخوّف البعض أن تكون لتغيير النتائج‎. ‎

– يستعد حزب عقائدي الى اعلان حال الطوارىء تحسبا لانشقاق كبير قد يعلن عنه قريبا لفرض أمر واقع جديد .

صحيفة اللواء‎

فتحت ملفات شخصيات، يقال أنها من غير السياسيين، لدى طرح أسمائها كمرشحين محتملين للوزارة‎!‎

يتربص صرافو الفئة الأولى، الفرص من أجل التملص من تفاهمات، تتعلق بسير العمل في سوق القطع‎..‎

يقع تلامذة إحدى أهم المدارس الخاصة ضحية تجاذب خطير يهدّد مستقبلهم، بعد إجراءات بوقف توقيع المعاملات ‏العائدة لها،إثر سوء معالجة قضية تسديد الأقساط‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

‎- ‎يتردد ان امتحانات الدخول الى الكليات الطبية في الجامعة اللبنانية شهدت فضيحة مع قبول عدد من الطلاب يفوق ‏بأشواط العدد المطلوب‎.‎

‎- ‎يتحدث كبار الموظفين في وزارة الأشغال عن تضاؤل قدرة الوزارة على مواجهة تحديات الشتاء بفعل شح ‏السيولة النقدية ما قد يهدد البلاد بـ”الغرق‎”.‎

‎- ‎لم يبد حزب بارز انزعاجه تجاه زيارة مطوّلة أجراها نائب مقرب منه إلى دولة إقليمية‎.‎

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صحيفة الأنباء

‎*‎نوايا مبيتة

بدا واضحاً أن استقبالين أجراهما مرجع رسمي ينمّان عن نوايا مبيتة حكوميا ضد حزب سياسي‎.‎

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‎*‎لقاء مطوّل

بعيداً عن الإعلام انعقد لقاء بين مرجع سياسي ونائب بارز في مقر رسمي، ولمدة مطوّلة