أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار
- لم تتوضح الحملات التي تروج لمرشحين لدخول التوليفة الحكومية وما اذا كان طرح الاسماء هدفه الدعاية او حرق مبكر لاصحابها.
- تعاني معظم البلديات من إفلاس مالي وعمليات صرف الموظفين وعناصر الشرطة البلدية مستمرة، والتأثيرات بدأت تظهر من خلال عدم القيام بأعمال الصيانة وتأثيراتها السلبية المحتملة مع بداية هطول الأمطار.
- يلاحظ غياب نواب سابقين ينتمون إلى حزب مسيحي فاعل عن الإعلام والعمل الحزبي، بعدما تميز دورهم بالدينامية السياسية والحزبية والمواقف الإعلامية الصاخبة، ما يثير التساؤلات عن الأسباب خلف هذا الغياب.
صحيفة البناء
خفايا
قالت مصادر معنيّة بالملف الحكومي إن حقيبتي الداخلية والخارجية معروضتان للمقايضة تحت شعار المداورة وإن حقائب التربية والصحة والطاقة والأشغال عرضة للأخذ والردّ ضمن مشاريع مقايضات مشابهة وإن المالية والدفاع باقيتان على حالهما طائفياً وسياسياً.
كواليس
تقول مصادر روسية إن إدارة الرئيس بوتين لا تملك تفضيلاً بين المرشحين الرئاسيين الأميركيين دونالد ترامب وجو بايدن. فالأول خيبة أمل روسية عملية بعد كلام أثار التفاول والثاني واقعية عملية مع خطاب عدائيّ، ولذلك لم يعد في موسكو مَن يتورّط بالرهان على مرشح رئاسي أميركي. فالموقف من موقع الرئيس غير موقف المرشح.
صحيفة الجمهورية
- إستغربت أوساط سياسية كيف أن لجنة الصحة في أحد الأحزاب تتصل بالقادمين عبر المطار وتسأل عما يلزمهم وسألت كيف حصلت على مانيفست أسماء الركاب.
- تذرّعت إحدى اللجان الفاحصة بخطأ تقني نتج عنه تدنٍ في العلامات في إحدى المسابقات فعمدت لتأجيل النتائج وتخوّف البعض أن تكون لتغيير النتائج.
– يستعد حزب عقائدي الى اعلان حال الطوارىء تحسبا لانشقاق كبير قد يعلن عنه قريبا لفرض أمر واقع جديد .
صحيفة اللواء
فتحت ملفات شخصيات، يقال أنها من غير السياسيين، لدى طرح أسمائها كمرشحين محتملين للوزارة!
يتربص صرافو الفئة الأولى، الفرص من أجل التملص من تفاهمات، تتعلق بسير العمل في سوق القطع..
يقع تلامذة إحدى أهم المدارس الخاصة ضحية تجاذب خطير يهدّد مستقبلهم، بعد إجراءات بوقف توقيع المعاملات العائدة لها،إثر سوء معالجة قضية تسديد الأقساط!
صحيفة نداء الوطن
- يتردد ان امتحانات الدخول الى الكليات الطبية في الجامعة اللبنانية شهدت فضيحة مع قبول عدد من الطلاب يفوق بأشواط العدد المطلوب.
- يتحدث كبار الموظفين في وزارة الأشغال عن تضاؤل قدرة الوزارة على مواجهة تحديات الشتاء بفعل شح السيولة النقدية ما قد يهدد البلاد بـ”الغرق”.
- لم يبد حزب بارز انزعاجه تجاه زيارة مطوّلة أجراها نائب مقرب منه إلى دولة إقليمية.
صحيفة الأنباء
*نوايا مبيتة
بدا واضحاً أن استقبالين أجراهما مرجع رسمي ينمّان عن نوايا مبيتة حكوميا ضد حزب سياسي.
*لقاء مطوّل
بعيداً عن الإعلام انعقد لقاء بين مرجع سياسي ونائب بارز في مقر رسمي، ولمدة مطوّلة