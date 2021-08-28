أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

تخوفت أوساط معنية من ان يشكل استمرار الطوابير على المحطات من دون تنظيم سببا إضافيا من أسباب ضرب قطاع اخر من قطاعات النفط مع اتجاه العديد من المحطات الى الاقفال.

حذرت أوساط واسعة الاطلاع من ان الإجراءين اللذين اتخذهما المحقق العدلي والقاضية غادة عون أخيرا تركا نقزة إضافية حيال تعيين وزير للعدل من حصة العهد.

علم ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب اعد بيانا للرد على اجراء المحقق العدلي في حقه ولكن البيان لم ينشر في انتظار الموقف الذي صدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان .

اللواء

لم يلمس مرجع كبير اعتراضاً أميركياً مباشراً على “بواخر النفط” الإيراني إلى لبنان.

قرّر نواب في تكتل موالٍ الابتعاد عن الأنظار، والعمل على كسب الجمهور، في حال “تفرق العشاق” في الانتخابات النيابية المقبلة.

يتداول نواب من كتل فاعلة بالسعي إلى رفع قيمة السحوبات بالليرة لجهة سعر الدولار، بعدما فاق سعره في السوق السوداء ما هو غير متصوّر!

نداء الوطن

تبين ان جهات سياسية تصر على تولي الحقيبة الوزارية نفسها لحماية موظفين فاسدين في حال طلب القضاء الإذن للتحقيق معهم.

كان من اللافت أن تذكّر مصادر أمنية أن الجيش اللبناني تمكن بعد تفجير مرفأ بيروت من توقيف اشخاص يقومون بتغيير ملصقات عن براميل تحتوي على مواد كيميائية بهدف تغيير اسمها الكيميائي لأخذ الموافقة لنقلها برسم الترانزيت الى سوريا، كون الاسم الكيميائي الحقيقي للمواد التي في داخل البراميل يمنع ادخالها الى سوريا.

لم تعرف نتيجة محاكاة تمثيل جريمة تفجير المرفأ التي أجريت بإشراف المحقق العدلي القاضي طارق بيطار لجهة التثبت من أن تكون عملية التلحيم هي التي كانت سبب التفجير وقالت مصادر متابعة ان النتيجة يمكن قراءتها من خلال تخلية سبيل الذين قاموا بعملية التلحيم أو إبقائهم قيد التوقيف.

الأنباء

تناغم لافت في المواقف بين فريقين متناقضين تجاه قضية قضائية.

سقف الخطاب العالي النبرة لمرجعية غير مدنية ربما يشكل مدخلاً للحل وليس بالضرورة ان يعقّد الأمور.