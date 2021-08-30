أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

ع انطلاق العام الدراسي في دولة الامارات امس تكشفت اعداد كبيرة من لبنانيين سجّلوا اولادهم في مدارس الدولة الخليجية.

على رغم اصدار حزب سياسي بيانا يتبرأ فيه من كل تجاوز في ملف النفط فان مؤتمراً صحافياً عن العدالة المتوازنة بدا بمثابة التغطية السياسية تحت عنوان “6 و6 مكرر” الذي يحمي المخالفين.

لا تزال بعض الأحزاب الحليفة لنظام مجاور تؤمّن خط مرور عسكريا لمحازبيها والمقرّبين، وقد تفاعل ذلك في الآونة الأخيرة.

عاود حزب قديم لقاءاته مع أحزاب كانت حليفة له في الماضي، وذلك في مناطق نفوذه وعلى خلفية التدهور الاقتصادي، وعُلم أنّ خلية أزمة تشكلت من المجتمعين لمتابعة أوضاع المواطنين.

يقول مسؤول لبناني ان مكان رسوّ الباخرة الايرانية لا يزال غير معلوم وثمة صعوبة في رسوّها في اماكن عدة مقترحة.

على رغم تشكيك كثيرين في بواخر الفيول المصدّرة من ايران فإن “حزب الله” يستمر في تحضير عدد من محطات الوقود المناطقية لتحويلها مراكز خاصة لتوزيع النفط الايراني وفق تنظيم دقيق.

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الجمهورية

سُئل مرجع أمني متى يبدأ الحل السياسي فقال ممازحاً “حتى ما يضلّ في ولا تنكة بنزين”.

ترى جهات مطلعة أنّ القاضي الناظر في جريمة أساسية يستشعر بعرقلة عمله، وأنّه قد يتعذّر عليه استجواب جميع المتهمين، لذلك قد يصدر قراره قبل كفّ يده.

تشهد علاقة أحد الوزراء قطيعة كاملة مع مرجعيته السياسية التي رفضت إستقباله رغم طلبه موعداً مرات عديدة.

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اللواء

تُعِدُّ مجموعة من الحقوقيين دراسة دستورية ـــ قانونية تُفند فيها بطلان مذكرة المحقق البيطار لإحضار رئيس الحكومة المستقيل في ملف إنفجار مرفأ بيروت!

يؤكد نائب مقرب من رئيس التيار الوطني أن التوافق على الأسماء والحقائب في التشكيلة الحكومية العتيدة لا يكفي لإصدار مراسيم الوزارة الجديدة، لأن الأهم الإتفاق على برنامج العمل وخاصة قانون الإنتخابات والتعيينات في الإدارات العامة والأجهزة الأمنية وتغيير حاكم مصرف لبنان!

لم تبذل القيادات السياسية والروحية الجهود الكافية لتحقيق المصالحة بين أبناء فنيدق وعكار العتيقة، حيث تُفيد المعلومات أن حالة الإستنفار مستمرة بين البلدتين، والنار قابلة للإشتعال عند أبسط شرارة!

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نداء الوطن

بالتزامن مع أحداث عنقون ومغدوشة حصلت اشكالات في مناطق لبنانية مختلفة بينها اعتداء بالرصاص على أحد المنازل قرب الكنيسة في بلدة القاع.

يكثر الحديث عن سيناريوات سيتم اعتمادها من أجل تشريع بقاء رئيس الجمهورية في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته الدستورية استناداً إلى بدع وهرطقات وإلى التحالف مع “حزب الله” كذراع عسكري وسياسي لفرض هذا الخيار.

تساءلت أوساط مراقبة عما إذا كان نادي رؤساء الحكومات السابقين سيتسع للرئيس حسان دياب بعد خروجه من تصريف الأعمال. واعتبرت أن هذا الأمر يكرس القاعدة السياسية التي على أساسها يمكن أن يستمر هذا النادي.

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الأنباء

مواقف قيادية متشائمة توحي بفشل مهمة وطنية يراهَن عليها لانقاذ البلد.

لقاء مرتقب مطلع الأسبوع سيشكل حصوله من عدمه مؤشر لما ستؤول اليه الأمور.

أحدث الفيديوهات

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البناء

قدّرت مصادر مالية قيمة الأدوية الموجودة في مستودعات المستوردين والموزعين بـ 500 مليون دولار تمّ شراؤها على سعر 1500 ليرة، وقالت إنّ ضعف هذا الرقم يمثل قيمة المحروقات المخزّنة لحساب السوق السوداء!

تساءل مسؤول عربي في دولة معنية بقمة بغداد لدول الجوار عما إذا كانت القمة بمثابة تكريم وداعي لرئيس الحكومة العراقي قبيل الانتخابات وتسمية رئيس حكومة جديد، أو جزء من الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي طالما أنها لم تخرج بأيّ قرارات تترجم موضوعها؟