أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار‎

ـ أبدى رئيس حزب بارز مخاوفه من استمرار الانهيارات الاقتصادية والمعيشية، داعياً كوادر الحزب إلى شد ‏الأحزمة والتنبه لأنّه لم تعد هناك دول تقدّم مساعدات كما في السابق، ويجب التعامل مع الناس بكثير من ‏الإيجابية‎.

ـ يتجنب زعيم سياسي راهنا اتخاذ مواقف من شأنها كشف المستور وفتح باب السجالات‎.

ـ ارتفعت الشكوى داخل طائفة الروم الكاثوليك من اختيار الوزراء الكاثوليك تكرارا من دون التشاور مع بطريركها ‏وشخصياتها واحتكار تمثيلها بوزراء حزبيين يفرضون فرضا‎.

ـ تبين من تقارير امنية ان الذين قبض عليهم بتهريب سيارات مسروقة من لبنان الى سوريا هم عناصر حاليون ‏وسابقون في اجهزة امنية‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي ومفاوضات التأليف إن اسم الشخص الذي ستسند إليه وزارة الطاقة ‏يشكّل مفتاح فهم المشهد الحكومي والتوازنات السياسية التي تحكم المعادلة الحكوميّة الجديدة كما سيُبنى داخلياً ‏وخارجياً على هذا الاسم فحص جدّية الحكومة وقدرتها على مقاربة الملفات الشائكة‎.

ـ كواليس‎

تحدّثت مصادر عربية في ولاية ميشغن الأميركية أن تصويت العرب في الولاية واللبنانيين خصوصاً، وأبناء ‏جنوب لبنان منهم ستلعب دوراً حاسماً في وجهة تصويت الولاية المقررة في مصير الرئاسة الأميركية. وقالت ‏المصادر إن تخفيف تأثير تصويت الجنوبيين يتم عبر محاولة رفع نسبة تصويت اليهود في الولاية‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ ركّزت مصادر فريق في السلطة على أن ملف الكهرباء أكبر مصيبة للبنان بسبب تمسك البعض بمعامل في ‏مناطق معينة‎.

ـ يُلاحظ أن الإعتبارات الحزبية والشخصية والتاريخية بين حزبين فاعلين تمنعهما من الإلتقاء على رغم نظرتهما ‏السياسية الواحدة‎.

ـ فوجئت هيئات دولية عندما طلبت إذنا خاصا لتوفير المساعدات لمؤسسات رسمية وجمعيات بطلب جدول ‏بالجهات المستفيدة قبل الموافقة فصرفت النظر عن مشروعها‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ يواجه أبناء الجاليات العربية، ومنها الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة إحراجات لجهة التصويت، لتداخل ‏المصالح المتضاربة بين العام والخاص‎.

ـ يسعى بعض السفراء في عواصم أوروبية لتأمين تسهيلات للطلاب اللبنانيين في الجامعات هناك‎..

ـ تُشير مؤشرات الوضع على الأرض، في المناطق المسيحية إلى “تقدم ممنهج” لحزب مسيحي، خارج السلطة منذ ‏أكثر من سنتين‎.‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ تيار سياسي يصرّ على الاحتفاظ بحقيبة سيادية إضافة الى حقيبة خدماتية، لاعتباره أنهما تحفظان له موقعاً ‏متقدماً في السباق الرئاسي‎.

ـ لدى سؤال أحد قياديي “التيار الوطني الحر” عن سبب عدم توجيه رئيس الجمهورية ميشال عون كلمة للّبنانيين ‏بمناسبة ذكرى انتخابه، أجاب: “شو بدو يقول؟‎”.

ـ مصادر قوى الثامن من آذار لا تستبعد أن تستغرق الحكومة “أسابيع طويلة” قبل أن تبصر النور‎.

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صحيفة الأنباء

‎*‎التفاف‎ ‎

تيار سياسي يتمسك حتى آخر رمق بالحصول على وزارة محددة، دون غيرها، وابتدع لذلك التفافاً على المداورة‎.‎

‎*‎ترَاجُع عن التراجُع

بعد تراجُع مسؤول سياسي عن التزامٍ كان قطعه، عاد وتراجَع عن التراجُع‎.‎