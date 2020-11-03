أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار
ـ أبدى رئيس حزب بارز مخاوفه من استمرار الانهيارات الاقتصادية والمعيشية، داعياً كوادر الحزب إلى شد الأحزمة والتنبه لأنّه لم تعد هناك دول تقدّم مساعدات كما في السابق، ويجب التعامل مع الناس بكثير من الإيجابية.
ـ يتجنب زعيم سياسي راهنا اتخاذ مواقف من شأنها كشف المستور وفتح باب السجالات.
ـ ارتفعت الشكوى داخل طائفة الروم الكاثوليك من اختيار الوزراء الكاثوليك تكرارا من دون التشاور مع بطريركها وشخصياتها واحتكار تمثيلها بوزراء حزبيين يفرضون فرضا.
ـ تبين من تقارير امنية ان الذين قبض عليهم بتهريب سيارات مسروقة من لبنان الى سوريا هم عناصر حاليون وسابقون في اجهزة امنية.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي ومفاوضات التأليف إن اسم الشخص الذي ستسند إليه وزارة الطاقة يشكّل مفتاح فهم المشهد الحكومي والتوازنات السياسية التي تحكم المعادلة الحكوميّة الجديدة كما سيُبنى داخلياً وخارجياً على هذا الاسم فحص جدّية الحكومة وقدرتها على مقاربة الملفات الشائكة.
ـ كواليس
تحدّثت مصادر عربية في ولاية ميشغن الأميركية أن تصويت العرب في الولاية واللبنانيين خصوصاً، وأبناء جنوب لبنان منهم ستلعب دوراً حاسماً في وجهة تصويت الولاية المقررة في مصير الرئاسة الأميركية. وقالت المصادر إن تخفيف تأثير تصويت الجنوبيين يتم عبر محاولة رفع نسبة تصويت اليهود في الولاية.
صحيفة الجمهورية
ـ ركّزت مصادر فريق في السلطة على أن ملف الكهرباء أكبر مصيبة للبنان بسبب تمسك البعض بمعامل في مناطق معينة.
ـ يُلاحظ أن الإعتبارات الحزبية والشخصية والتاريخية بين حزبين فاعلين تمنعهما من الإلتقاء على رغم نظرتهما السياسية الواحدة.
ـ فوجئت هيئات دولية عندما طلبت إذنا خاصا لتوفير المساعدات لمؤسسات رسمية وجمعيات بطلب جدول بالجهات المستفيدة قبل الموافقة فصرفت النظر عن مشروعها.
صحيفة اللواء
ـ يواجه أبناء الجاليات العربية، ومنها الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة إحراجات لجهة التصويت، لتداخل المصالح المتضاربة بين العام والخاص.
ـ يسعى بعض السفراء في عواصم أوروبية لتأمين تسهيلات للطلاب اللبنانيين في الجامعات هناك..
ـ تُشير مؤشرات الوضع على الأرض، في المناطق المسيحية إلى “تقدم ممنهج” لحزب مسيحي، خارج السلطة منذ أكثر من سنتين.
صحيفة نداء الوطن
ـ تيار سياسي يصرّ على الاحتفاظ بحقيبة سيادية إضافة الى حقيبة خدماتية، لاعتباره أنهما تحفظان له موقعاً متقدماً في السباق الرئاسي.
ـ لدى سؤال أحد قياديي “التيار الوطني الحر” عن سبب عدم توجيه رئيس الجمهورية ميشال عون كلمة للّبنانيين بمناسبة ذكرى انتخابه، أجاب: “شو بدو يقول؟”.
ـ مصادر قوى الثامن من آذار لا تستبعد أن تستغرق الحكومة “أسابيع طويلة” قبل أن تبصر النور.
صحيفة الأنباء
*التفاف
تيار سياسي يتمسك حتى آخر رمق بالحصول على وزارة محددة، دون غيرها، وابتدع لذلك التفافاً على المداورة.
*ترَاجُع عن التراجُع
بعد تراجُع مسؤول سياسي عن التزامٍ كان قطعه، عاد وتراجَع عن التراجُع.