أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار‎

يؤكد مصدر وزاري ما نشرته “العربية” امس عن عقوبات ستصدر بحق النائب جبران باسيل بصفته السابقة ‏كوزير للخارجية وهي عقوبات غير سياسية بل تتعلق بالاداء الرسمي اثناء توليه مهماته الذي عرقل من خلالها ‏حصول مواطنة اميركية لبنانية على حقوقها في لبنان‎.

قال رئيس حزب في مجالسه، إنّ النبع جفّ من الدول التي كانت تدعمنا، وهذا ما لمسه خلال اتصال بصديق له ‏في الخارج، طالباً الدعم دون أن يحظى بأي تجاوب‎.

يتجنّب الأفرقاء السياسيون في طائفة الموحّدين الدروز الصدام السياسي على خلفية المقعد الثاني، ولكن تُسجّل على ‏مواقع التواصل الاجتماعي حملات متبادلة‎.‎

الجمهورية‎

تُفضّل قيادة أحد الأحزاب اللبنانية التفرّغ في هذه المرحلة للشؤون الحزبية التنظيمية باعتبار أن ما يجري خارج ‏إهتماماتها المباشرة‎.

تحدثت معلومات عن تكليف مؤسسة موثوق بها بتدمير الصوامع المتبقية من إهراءات المرفأ لما تشكّله من خطر ‏متبقي بعد الإنفجار‎.

لوحظ أن سفير دولة عربية مؤثّرة في لبنان يمتنع في الفترة الأخيرة من التصريح عن الوضع اللبناني وعن إجراء ‏لقاءات مع السياسيين‎.‎

اللواء‎

يجري العمل دولياً على فكرة الحجر الصحي، بحيث يذهب المصابون إلى مخالطة المصابين، دون الاصحاء، ‏على غرار النموذج التشيكي‎.

تضع مصارف معروفة شروطاً بالغة التعقيد لفتح حسابات لزبائن، حتى ولو كانت لديهم ملاءة مالية كافية‎.

تناهت إلى مسامع الجهات المسموح لها التحرّك، ضمن تدابير التعبئة، ان المحاضر لا تميز بين الفئات المشمولة ‏بقرارات الوزير المختص والمستثناة‎.‎

نداء الوطن‎

تُحمّل مرجعية سياسية وزيرة العدل ماري كلود نجم مسؤولية التسبب بتعطيل التدقيق الجنائي كونها تبنت رأي ‏هيئة الاستشارات في وزارتها الذي وافق على عقد مع “ألفاريز” يتناقض مع قانون النقد والتسليف‎.‎

لاحظت أوساط معنية أنّ النائب طلال أرسلان حاول في موقفه التصعيدي أمس، التلويح بإعادة إثارة إشكالية ‏مطمر الكوستابرافا رداً على استبعاده من التشكيلة الوزارية‎.‎

تثير تصريحات رئيس حزب سياسي استياء حلفائه باعتباره تجاوز “السقف المطلوب” في إبداء اعتراضه‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎تسريب متعمّد

لا تزال جهة سياسية معنيّة باستحقاق داهم تتعمّد تسريب أجواء مختلفة في أكثر من اتجاه‎.‎

‎*‎بقاء الوزارة

كان لافتاً جداً إعلان مستشار مرجعية سياسية بقاء وزارة أساسية بعهدة الجهة التي ينتمي إليها حتى إجراء إصلاح ‏دستوري‎.‎