أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

إستنفد أحد القياديين الحزبيّين تجاربه للتوصل الى تسوية بين أهل البيت الحزبي الواحد دون جدوى.

يدرس أحد الأحزاب خيار الردّ الرسمي على تهمة ترهيب تتعلق به تداولها الإعلام أخيراً.

سجّل بعض المتابعين السياسيين ملاحظات على أداء أحد الوزراء وارتباكه لدى أول استحقاق وطريقة توقيت إعلان رفع الدعم عن مادة حيويّة.

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اللواء

قال دبلوماسي لبناني أن ليس بمقدور البلد قبول نفوذ لدولة إقليمية، تتخطى قدراته وتوازناته الحالية..

تواجه أحزاب علمانية أزمة مع اقتراب مواعيد الانتخابات النيابية، نظراً لغياب الخطط والتحالفات..

تبين أن بعض المؤسسات الرسمية والخاصة، تستفيد من “النفط الهبة” بشكل متوازٍ، وغير معلن!

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نداء الوطن

بعد إثارة وزير سابق أن مسؤولاً سابقاً في المرفأ طلب تغيير إفادته لم تذكر المعلومات أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قد استدعاه لسماعه.

لوحظ أن رئيس حزب يغيب عن الحضور السياسي بشكل ملفت ويكتفي بتغريدات عن بعض القضايا العامة.

تردد أن علاقة مالية تربط بين مرجع مصرفي ومرجع حكومي كبير تعود إلى مرحلة تسبق وصول هذا المرجع إلى السراي وأن هذه العلاقة ستحمي المرجع المصرفي

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الأنباء

زيارات متتالية ومستمرة إلى مرجعية جديدة من مختلف مرجعيات طائفتها تدحض ما أشيع عن عدم رضى هذه المرجعيات.

حيثيثات استحقاق أساسي تتكشف تباعاً وتشير الى حصول توافق شبه شامل رغم اعتراض طرف دون غيره.

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البناء

توقع مصدر مالي ان يشهد اليوم وغداً عودة الانخفاض في سعر صرف الدولار بعد انتهاء اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والإعلان عن مؤتمر لدعم لبنان مالياً مطلع الشهر المقبل وخطة لجمع ثلاثة مليارات دولار لمشاريع النهوض الاقتصادي.

قالت مصادر أممية انّ حجم الإنجاز العسكري الذي حققه أنصار الله في جبهة مأرب خلال اليومين الماضيين يشكل تحوّلاً كبيراً في مسار المعارك الدائرة منذ شهور حول المنطقة التي يعتبر الجميع انّ الحسم فيها يرسم مستقبل اليمن، وتوقعت المصادر حركة سياسية نشطة لهذا السبب.