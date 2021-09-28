أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يردد مدير عام المناقصات جان العلية أنه ينتظر نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية، مرجحًا فرضية المؤتمر الصحافي للتوضيح وتبيان الحقائق.

يُتوقع أن تقدم بعض المرجعيات الحزبية على التعبئة العامة في صفوف مناصريها محازبيها وإعادة لملمة صفوفها، على خلفية تغيير وجه البلد باتجاه المحور الإيراني.

يلاحظ للمرة الأولى منذ سنوات طويلة تراجع مؤسسة رياضية محسوبة على مرجعية سياسية، ربطًا بالأزمات المالية والانقسامات السياسية.

قال أحد كبار التجار أن الدولة تقامر الناس إذ إن انخفاض شعر الدولار قابله ارتفاع في أسعار المازوت والبنزين “فكيف تخفّض الأسعار؟”.

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الجمهورية

ثلث أعضاء كتلة نيابية حزبية معروفة لن يعودوا إلى البرلمان، بعدما أُبلغوا بعدم ترشيح الحزب الوسطي لهم.

اشتكى وزير سابق في حكومة حسان دياب من أنَّّ خلفه في الوزارة لا يجيب عن اتصالاته الهاتفية المتكررة.

أكّدت مصادر سياسي أنَّّ دولة إقليمية لن تفتح أبوابها لأي مسؤول لبناني.

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اللواء

تعتبر دولة كبرى أن المعركة مع حزب بارز في الانتخابات النيابية المقبلة، لتشليحه الأكثرية في المجلس النيابي..

لم تلحظ جداول قبض العاملين في القطاع العام، نصف مبلغ المساعدة الإجتماعية، التي حدّد لها الخميس المقبل موعداً لدفعها..

تروي شخصيات رشحت للتوزير كيف أن طريق المرور للوزارة كانت عبر “فيتو” أو تسهيل من رئيس تيّار موالٍ!

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نداء الوطن

شهد السلك الديبلوماسي اللبناني، في إحدى السفارات، نزاعاً بين السفيرة والسكرتيرة على خلفية ملفات بحق الأولى، وانتهى النزاع لصالح السفيرة المحسوبة على العهد، فيما عوقبت السكرتيرة رغم قرار من مجلس الشورى لصالحها. وعلّقت مرجعية روحية تابعت الملف: في العهد الميمون حق القوة يغلب قوة الحق.

تبين ان الكميات الموزعة من مادة البنزين في محافظتي الجنوب والنبطية من قبل الشركات المستوردة للنفط تبلغ 7% من الكمية الموزعة في لبنان علماً ان سيارات المحافظتين تبلغ اكثر من 30% من مجموع السيارات المسجلة في لبنان.

يمتنع مصرف لبنان عن تسديد عائدات المشروع الخارجي المتعلق بفحوصات “كورونا” على المعابر الحدودية بالتعاون مع وزارة الصحة للجامعة اللبنانية، بينما يتم تسديد مستحقات طيران الشرق الاوسط والشركات الخاصة بالدولار.

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الأنباء

رغم الاثارة الواسعة لملف حيوي والتساؤلات حول مصيره، لم يصدر أي توضيح من الجهة المعنية في تكتم مريب.

كباش حول قرار مالي في نهاية شهر أيلول ما يجعل مصيره غير محسوم بعد.

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البناء

قال مصدر حقوقي إنّ دخول عملية التحقيق القضائية في حيادية تحقيق المحقق العدلي للبتّ بمبدأ استمراره في المهمة يلزم المحقق بتقديم معايير اختيار الأسماء الخمسة التي ادّعى عليها دون سواها من اللائحة التي تضمّ 14 اسماً كما وضعها سلفه وأرسلها الى مجلس النواب!

توقعت مصادر دبلوماسية روسية أن تلعب ألمانيا دوراً أكثر تأثيراً في رسم دور جديد لأوروبا للتموضع في منطقة تقارب مع روسيا بعد وضوح الاتجاه الأميركي نحو الابتعاد عن خط المواجهة الذي كانت أوروبا تدفع ثمنه خسائر اقتصادية وسياسية دون الحصول على دور الشريك…

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