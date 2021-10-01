أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

تفاجأ أحد العائدين من واشنطن بمستوى اللقاءات التي عقدها مع بعض المسؤولين الاميركيين، بعدما كانت تحصل مع شخصيات في مراكز سياسية رفيعة.

صُدمت وفود حزبية زارت دولا عربية وغربية بعدم اكتراث المغتربين لوجودها وغياب حماستهم لتقديم المساعدات كما كان يحصل سابقا.

عبّر مرجع عن صدمته بوزير لم يكن على مستوى توقعاته الى نفوره من تعامله بتعال مع محيطه بعدما “أسكره” لقب “معالي الوزير”.

الوزير ناصر ياسين طلب من جمعيات للصيادين تريد الاجتماع به: “وقف إطلاق النار أولا” في إشارة إلى استمرار روادها في صيد العصافير.

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الجمهورية

يعمد حزب عريق سابقاً الى الإتصال بمحازبيه القدامى وجمعهم قبل الإنتخابات النيابية.

أكّدت شخصية قيادية في حزب بارز الإستمرار حتى إشعار آخر في اعتماد سياسة “الغموض المقصود” حيال قضية حساسة استُجدت أخيراً.

أبرم نائب مستقيل ينوي تشكيل لوائح مستقلة على مستوى كل لبنان إتفاقاً مبدئياً مع حزب انسحب من البرلمان، لخوض الإنتخابات معاً في بعض الدوائر.

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اللواء

كشف دبلوماسي عربي أن ضم لبنان وسوريا إلى محور “الغاز العربي” يأتي في إطار مواجهة جيو-اقتصادية بين دول كبرى!

من المتوقع، وفقاً لمصادر على اطلاع، أن يقدم عدد من وزراء الحكومة الحالية ترشيحاتهم إلى الانتخابات النيابية!

يدور خلاف صامت داخل تيّار موالٍ، لدرجة يترقّب مراقبون ترجمة الخلاف علناً، عشية الترشح للانتخابات النيابية.

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نداء الوطن

ذكرت معلومات انه تم التوافق بين نقيب المحامين و”حزب الكتائب” على تجيير الاصوات في انتخابات النقابة لأحد المرشحين الحزبيين بحجة تأمين التمثيل الطائفي في مجلس النقابة.

امتنع وزير التربية السابق طارق المجذوب عن تسليم عدد من الملفات المتعلقة بالهبات والمنح الدراسية الى فريق الوزير الحالي مما ادى الى نفاد المهل المتعلقة بتقديم الطلبات وحرمان الطلاب من فرص التعليم.

إحتجب احد المحللين السياسيين عن الظهور الاعلامي احتجاجا على عدم تسميته في الحكومة كوزير مستقبل من قبل فريق ممانع.

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الأنباء

مطلب تشريعي لم يشق طريقه الى التطبيق وبات بحكم المؤجّل الى ما بعد رأس السنة.

خطة عابرة لحدود لدعم قطاع لبناني حيوي لا يبدو أنها ستكون سهلة التنفيذ في المدى العاجل.

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البناء

قال دبلوماسي عربي إنّ زيارة رئيس الحكومة الأردنية إلى لبنان بعد إكمال الخطوات الأردنية الانفتاحية على سورية في ظلّ موقع الأردن في الحلف العربي والدولي الذي تقوده واشنطن هو رسالة واضحة للحكومة اللبنانية بما تستطيع فعله على الطريقة الأردنية نحو سورية كأمر واقع دون انتظار موافقة صريحة…

قالت مصادر أمنية انّ عودة مكتب الإنتربول للعمل بكامل مهامه الى سورية إعلان يفتح باب التنسيق الأمني أمام الأجهزة الأمنية في دول الغرب، خصوصاً مع الأجهزة الأمنية السورية والقرار بصورة مباشرة يفتح باب العودة الدبلوماسية أمام الدول الراغبة…