أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

لم يستكمل بعد أحد كبار المسؤولين تعيين فريق مستشاريه بانتظار مجموعة من الاتصالات لتوفير الكفايات المطلوبة.

تُدرس بدءاً من هذا الأسبوع صيغ لترتيب الأوضاع في محطة تلفزيونية وتوفير قدرات تنافسية لها مع المحطات الأخرى.

لاحظت أوساط سياسية أن حركة مبعوث غربي إلى لبنان بدأت بزيارة إلى وزير في الحكومة تطال حزبه العقوبات.

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اللواء

خفت حماسة دولة كبرى، لجهة الانفتاح القوي على السلطات في لبنان في ضوء حسم الخيارات ببن دولة كبرى أخرى وعاصمة أوروبية نافذة…

لا تبدي مرجعية حماسا لترشح احد المحسوبين عليها لمركز حساس في مؤسسة عامة مستقلة!

استبعد مصدر نقابي سهولة التوصل الى تفاهم مع النقابات يودي إلى تسهيل العمل الإداري وانطلاق العام المدرسي!

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نداء الوطن

لوحظ غياب الوزراء الشيعة الجدد عن المشاركة في مراسم تأبين زوجة الامام موسى الصدر مما اثار حملة ضدهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

تبين ان عدداً من أعضاء رابطة الأساتذة المتفرغيين في الجامعة اللبنانية قد عمدوا إلى نقل أولادهم إلى الجامعات الخاصة، بعد اعلانهم الإضراب تلافياً لضياع العام الجامعي على اولادهم.

تراجعت محطة تلفزيونية عن اتجاه للإقفال لأسباب مادية بعدما أبلغت بان حزباً فاعلاً حليفاً لمالكيها لن يتركها في ازمتها خصوصاً مع اقتراب الانتخابات.

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الأنباء

مسؤول دولي في لبنان كان أول مَن طالب بالاصلاحات كي لا يصل لبنان الى الانهيار ومطالبه لا تزال واضحة ومعروفة من قبل كل القوى السياسية.

تساؤلات بلا أجوبة في مراكز القرار حول مصير البطاقة التمويلية وموعد اعادة اطلاقها.

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البناء

قالت مصادر مالية انّ سلسلة تعاميم مصرف لبنان الخاصة بسحوبات المودعين تكفلت بشطب 25% من الخسائر الناتجة عن الانهيار، وانّ مواصلة تطبيقها حتى بدء تطبيق أيّ خطة تصحيح مالي مع صندوق النقد الدولي ستشطب نسبة مماثلة، لينحصر البحث بتوزيع 50% من الخسائر فقط…

توقعت مصادر دبلوماسية عربية ان تكون الشهور الفاصلة حتى ربيع عام 2022 كافية للمصالحات العربية والإقليمية وتأمين انعقاد أول قمة عربية بمشاركة سورية، وقالت انّ انعقاد القمة في الجزائر سيكون عاملاً مساعداً على تحويلها الى قمة تجاوز الخلافات في العديد من الملفات…