أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

أبلغ مسؤول في إدارة رقابية الى مسؤول كبير، تخوّفه الشديد من محاولة جدّية لنسف قانون إصلاحي يعوّل عليه كأساس في إخراج لبنان من أزمته.

شكا أحد المسؤولين مما سمّاه إصرار جهات نافذة في السلطة على عدم تحرير ملف حسّاس جمّدته منذ أكثر من سنتين.

يتجّه حزب مسيحي فاعل إلى استبدال أحد نوابه في منطقة حسّاسة وأساسية بالنسبة اليه، بمرشح آخر من بلدة مجاورة لبلدته.

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اللواء

فوجئ رئيس حكومة سابق بالكلام الذي أدلى به وزير الداخلية حول لقاءات وزراء سُنّة مع رئيس التيار الوطني بعد ترشيحهم لدخول الحكومة الجديدة!

ما زالت المحاصصات السياسية تُعطل تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء رغم إستعجال الدول المانحة لهذه الخطوة الأساسية في مسار إصلاح هذا القطاع الحيوي!

يحاول فريق العهد الإستئثار بالحصة المسيحية في التعيينات المرتقبة في الأسلاك الأمنية والديبلوماسية والإدارية، وقد تشمل مراكز مالية حساسة!

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نداء الوطن

تبين انه تم استبعاد كافة الموظفين من لجنة الاشراف على مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي CLAC في وزارة الثقافة مما يطرح تساؤلات حول آلية انفاق الاعتمادات والمخصصات على المكتبات العامة في مختلف المحافظات.

تعذّر على المنظمات الدولية توزيع المازوت على مؤسسات المياه والمؤسسات الصحية بسبب عدم توفر الصهاريج لدى شركات نقل المحروقات بعد ان تبيّن ان معظمها محجوزة لصالح شركة الامانة لنقل المازوت الايراني من سوريا.

لوحظ ان عدداً من الوزراء لم يشكلوا فريق عملهم في اطار اتفاق سياسي خلال تشكيل الحكومة ينص على ايلاء المهام للمدراء العامين في تلك الوزارات كون المدراء العامين يتبعون لتيار سياسي بارز.

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الأنباء

بدو أن بعض الوزراء لن يستغني عن بعض السفرات التي لا تعود على لبنان بأية فائدة ويمكن الاستغناء عنها والتوفير على خزينة الدولة.

موقف مسؤول معني بشكل مباشر بقضية حياتية ملحّة جاء فولكلوريا بينما المطلوب منه البحث عن حلول جذرية تنقذ الشعب اللبناني من معاناته.

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البناء

استغرب مرجع سياسي الردود التي تناولت كلام رئيس بلدية الغبيري حول إقامة محطة كهرباء في ملعب الغولف من قيادات سياسية تعلم أنّ المشروع غير مطروح والمعركة الإعلامية بلا موضوع، فكلام رئيس البلدية سجالي على سبيل التشجيع للدولة للتعامل إيجاباً مع العرض الإيراني.…

تساءلت جهات سياسية عن سبب تجاهل الحكومات الغربية والعربية للتفجير الذي استهدف مئات المصلين في مسجد في أفغانستان وسقوط أكثر من مئة منهم ضحايا. وقالت هل انّ السبب يعود لمذهب الضحايا وما يوحيه التفجير بأنه إعلان نوايا من تنظيم داعش لحصر الإستهداف بإيران وأبناء مذهب معيّن؟

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