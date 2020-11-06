أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

البناء

خفايا

قال مرجع حكومي تعليقاً على فضيحة تخزين الطحين العراقي الوارد لمساعدة لبنان وتصرّف وزير الاقتصاد إنه ‏مصدوم من تجربته مع أكثر من وزير شكّلوا خيبة أمل كبيرة في الحكومة المستقيلة بالاستهتار والتخلّي عن ‏ممارسة المسؤوليّة‎.‎

كواليس

قال دبلوماسي أميركي سابق في لبنان إن النظرة الأميركية نحو لبنان ستعود الى معادلة ما قبل 2005 حيث يتم ‏النظر للوضع اللبناني بالتلازم مع النظرة الأميركية للوضع في سورية، سواء من زاوية مستقبل الخريطة ‏السياسية للمنطقة أو من زاوية الاستقرار الحدودي الجنوبي‎.‎

النهار

يقول وزير سابق ان الدعم الفاتيكاني للبنان مستمر لكن ثمة اسئلة كبيرة في دوائر الكرسي الرسولي عن اصحاب ‏القرار في لبنان لانهم في كل مرة يكتشفون ان الامور تمضي بعكس المتوقع وان الشكوى من لبنان تعم مراكز ‏القرار في العالم‎.‎

يقول احد اصحاب شركات تأجير السيارات انه لفداحة الخسارة هذه السنة “صرنا نؤجر البوابين باسعار بخسة ‏لتحريك عجلة العمل، لاننا نواجه خطر الاقفال‎”.‎

عُلم أنّ تنبيهات مشدّدة فُرضت على وزراء ونواب وقياديين من تيارين سياسيين متخاصمين، وذلك لوقف مواقفهم ‏التصعيدية تحت طائلة المسؤولية لا سيما الصقور منهم‎.‎

لفت ظهور وزير ونائب سابق كان يمتني الى حركة سياسية بارزة في صرح روحي مسيحي ما ترك تساؤلات حول أهداف زيارته واجتماعه مع المرجع الروحي لهذا الصرح وعما اذا كان عاد الى الواجهة السياسية من جدسد .

الجمهورية

تتخوف جهات من عدم حصول الانتخابات النيابية المقبلة في ظل هذه السلطة التي أجلت الانتخابات الفرعية ‏ورفضت المبكرة خوفاً من خسارتها

يدور كالم جدي في الكواليس السياسية عن خفض بعض السلع الغذائية الى نصف السعر في الايام المقبلة‎.‎

أكد قريبون من مسؤول كبير أن قطار تأليف الحكومة أعيد الى السكة وأن الحكومة قد ترى النور خلال أيام‎.‎

اللواء

خلافاً، لما يشاع يستمر التواصل بين مسؤول مكلف وعاصمة “مبادرة الانقاذ”، لمتابعة دقائق المساعي الجارية ‏لتأليف الحكومة‎..‎

أبدت جهة معنية استياءها من تصريح لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، تجاه على مَن تقع مسؤولية ‏فضيحة الطحين التالف؟

يعيش مقربون من “القابضين” على الملف الوزاري، ضيقاً بشح المعلومات، مقللين من تبرّع البعض للشطح بعيداً ‏في رسم الخيارات‎.‎

نداء الوطن

يستعد مرجع روحي للقيام بزيارة الى أوروبا لإعادة الزخم الى طروحات تحمي البلاد بعد انشغال أوروبا ‏بأزماتها الداخلية‎.‎

يتردد أن مرجعاً رئاسياً وضع “سلة أسماء” لحقيبة سيادية، جميعها من خلفية أمنية واحدة‎.‎

تعامل وزير في حكومة تصريف الأعمال مع وفد صناعي كبير بطريقة مهينة، فبعدما جعلهم ينتظرونه لنحو ‏نصف ساعة تأخير عن الموعد المحدد للقاء، عاد فاستقبلهم أمام مدخل مكتبه‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎عجز عن التصريف

تثبت حكومة حسان دياب أنها عاجزة حتى عن تصريف الأعمال وغالبية الوزراء لا يقومون بالحد الأدنى من أعمالهم، ‏وتقتصر متابعاتهم على أمور يهتمون بها لأغراض محددة‎.‎

‎*‎لا رد

لم يصدر أي موقف من أي مسؤول رسمي حيال تصريح رئيس النظام السوري الذي اتهم فيه قطاع المصارف اللبنانية ‏بالسرقة‎.‎