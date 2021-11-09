أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

لوحظ أن الكثير من المغتربين اللبنانيين بدأوا يرسلون بطلب التحاق ذويهم بهم، ومعظمهم من كبار السن.

أفيد عن توقّف عمليات شحن السيارات وسواها كانت مرسلة من دول في الشرق الأقصى عبر المرافئ الخليجية في الأيام الأخيرة.

تردد أن مشادة كلامية وقعت بين رئيس سابق للجمهورية ووفد حزبي يزوره شهريا حول مآل الأوضاع والسياسات المعتمدة حيالها.

تفيد مراكز أبحاث ان حزب الله متضرر من الانتخابات المقبلة بعكس ما يروج له لان حلفاءه باتوا في مواقع لا يحسدون عليها وبات تشكيل رافعة لهم أمرا معقدا.

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الجمهورية

يردّد أحد المسؤولين في مجالسه أنّ كثرة التضييق على لبنان قد تدفعه الى الإرتماء في أحضان الشرق.

إستهجن عدد من مخاتير قضاء في جبل لبنان لامبالاة القائمقام بحق أصحاب المولدات في القرى، الذين يسعّرون عشوائياً و خلافاً لقرار الوزارة.

سفير دولة كبرى قال ان دولته تتابع موضوعاً إقليمياً حساساً نظراً لتداعياته على لبنان و ستكون لها مبادرة قريبة في اتجاهه.

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اللواء

فوجئ مرجع كبير بما قيل حول بعض القضاة، على لسان مرجعية عليا غير زمنية، وأبدى استياء، طلب عكسه بطرق متعددة

حذّرت جهات نقابية من ألاعيب جديدة لأصحاب محطات المحروقات لافتعال أزمات متنقلة، كلما لاحت بوادر أزمات عامة؟

منذ أيام، تُبث على مواقع التواصل، معلومات عن “نيات ما” في الخارج، ولكن دون إسناد أو مصادر ثقة!

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نداء الوطن

تعتقد مصادر متابعة أن التسريبات المتعلقة بأن الرئيس سعد الحريري لن يشارك في الإنتخابات قد تكون مقصودة وتحمل رسائل واضحة خصوصاً أنها صدرت في أكثر من وسيلة إعلامية.

سئل مراقب سياسي عن السر الذي كان يجمع بين مجموعة الستة التي كانت تحضر اجتماعات أسبوعية كل يوم سبت مع العماد ميشال عون وعن مواقف وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في موضوع العلاقة مع السعودية، بعدما كان أعلن في تموز 2020 في حديث صحافي أن السيد حسن نصرالله هو رئيس لبنان الفعلي فقال “إنها السلطة يا عزيزي”.

تردد أن تقديم وكلاء النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل أمس دعوى مداعاة ضد القاضي طارق البيطار ناتج عن الإقتناع بعدم صحة قرار القاضي حبيب مزهر قبول دعوى كف يد البيطار وبأن الملف سيبقى بيد الأخير.

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الأنباء

مواقف متقدمة لمرجع رسمي حول التطورات الأخيرة وتشير بوضوح الى المعطلين والمعرقلين.

لوحظ ابتعاد وزير معني بأزمة مستجدة عن التصريحات الاعلامية بشكل كامل في الايام الأخيرة.

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البناء

سأل دبلوماسي عربي سابق إذا كانت فلسفة النأي بالنفس قد بدأت على قاعدة الخلاف بين سورية والسعودية وانتهت بالتموضع على الضفة السعودية، فهل يمكن للجامعة العربية قبل عودة سورية إليها أن تشكل وسيطاً نزيهاً في أزمة بين لبنان والسعودية؟

سخر دبلوماسي أوروبي من الآمال التي يروجها بعض القيادات اللبنانية على الجامعة العربية في أزمته الحالية، سائلاً عن مصير مبادرات الجامعة في ليبيا والسودان واليمن وسابقاً في سورية، مضيفاً أن فرنسا نفسها لا تصلح كوسيط وأن الزمن وحده هو الوسيط النزيه.

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