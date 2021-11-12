أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

أسرار النهار

تبدي أكثر من مرجعية حزبية تقديرها لدور شخصية أمنية كبرى، معتبرة أنه لولا دورها وحكمتها لذهبت الأمور إلى ما لا تُحمد عقباه إثر أحداث جرت أخيراً.

يُسجّل عتب من مسؤولي حزب مسيحي بارز على مرجع سياسي، على خلفية كلام أطلقه بحق رئيس حزبهم، دون أن يدخلوا في أيّ ردّ، حفاظاً على حسن العلاقة بين الحزبين.

أكد مرجع مصرفي أن الجهل يسيطر على معظم الطروحات الحالية المتعلقة بالتحويلات الخارجية الجارية منذ اندلاع الثورة، فمصرف لبنان لا يعلم بالتحويلات التي أجرتها المصارف إلى الخارج بسبب السرية المصرفية، وتاليا لا يمكنه اعطاء اي معلومات عنها.

تردد امس ان زيارة رئيس جمعية المصارف سليم صفير الى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون هدفه تزكية مستشاره انطوان حبيب لرئاسة مصرف الإسكان

يُنقل أن عوائق وصعوبات فرملت استكمال المصالحات التي سعى لها وزير سابق، والمسألة عالقة حالياً دون أن تتوقف الجهود لطيّها.

بات محسوماً أن ابن شقيق نائب سابق ومن عائلة تاريخية معروفة في الجبل بات ترشّحه محسوماً على لائحة أساسية سبق أن خاض الانتخابات الماضية عليها.

لاحظ مرجع رقابي الترشيح المبكر لوزراء طاقة سابقين للانتخابات النيابية وسأل هل يستعجلون للحصول على الحصانة النيابية.

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أسرار الجمهورية

تبيّن من مراجع معنية أنّ مصدر بعض الشائعات تجاه رئيس تيار بارز صدر من مسؤولين سابقين للتلاعب بأعصاب الناس.

ينتظر في حال من الإرتباك، نواب ومسؤولون في تيار بارز موقف رئيس التيار لجهة ترشيحهم الى الإنتخابات أم عدمه.

أعربت جهة سياسية عن تخوّفها من أنّ لبنان متجّه الى الأسوأ مهما فعلنا.

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أسرار اللواء

من شأن خطة إعادة بناء سوريا أن تكسر تدريجياً مندرجات قانون قيصر، لتتمكن الشركات الأميركية من أخذ مكانها في هذه العملية الضخمة، حسب دبلوماسي لبناني..

ما تزال كتل كبرى تابعة لأحزاب السلطة، مترددة في المجال الانتخابي، لا سيما لجهة التوقيت أولاً..

تتحدث معلومات عن أن مخزون المحطات والشركات من المحروقات وفير جداً لدرجة أن التهويل بإفتعال أزمة سرعان ما انكشف، وحدث تراجع!

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خفايا نداء الوطن

كلفت إحدى الحملات الانتخابية تحالفاً مختلطاً لشركات الاحصاءات والمحاسبة لتحديد كلفة الانفاق الانتخابي حيث تبين ان كلفة بدل النقل للناخب المقيم خارج الدائرة الانتخابية تتراوح بين 30 و 70 دولاراً، ولوحظ ان الدراسة احتسبت ثمن الصوت الانتخابي على اساس معدل التضخم ونسبة الفقر، حيث قدرت ثمن الصوت الانتخابي للناخب في الدوائر ذات اللون الواحد بـ 20 دولاراً، وبدل الصوت الانتخابي للناخب في المناطق المختلطة بـ 150 دولاراً.

قامت مديرية المحاسبة في وزارة المالية بتسريب كافة البيانات المالية والموازنات المتعلقة بمؤسسات المياه ومؤسسة كهرباء لبنان وبعض المؤسسات العامة، الى احد المكاتب الاستشارية المكلف بتنظيم دراسة جدوى حول امكانية خصخصتها وإشراك القطاع الخاص فيها.

إستدعى جهاز أمني مديرة عامة في وزارة حساسة لاستيضاحها حول مخالفات مالية في منشآت تابعة لها بالاضافة الى فروقات الاسعار المعتمدة لديها وتلك التي اعتمدتها دائرة المناقصات، ما استوجب تدخلات سياسية مع هذا الجهاز.

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الأنباء

ترابط التصعيد

تتوالى مؤشرات سلبية محلية بالتزامن مع تعقيدات طرأت في دولة إقليمية بما يؤكد ترابط التصعيد.

علامات استفهام

ترتيبات تيار سياسي استعدادا لاستحقاق قادم تشهد الكثير من علامات الاستفهام من القريبين.