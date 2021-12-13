أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر حقوقية إن المحقق العدلي يخوض معركة مهابته المعنوية عبر مذكرات التوقيف لضمان النجاح في ‏تحويل أحد المدراء العامين الموقوفين إلى شاهد ملك يقبل تسجيل شهادة يتهم فيها حزب الله بالسيطرة على كل ‏شيء في المرفأ وأن حملة حزب الله أوقفت مساراً بهذا الاتجاه‎.

ـ كواليس‎

قالت مصادر عسكرية روسية إن إندلاع حرب في أوكرانيا لإستهداف مناطق الشرق المدعومة من روسيا سيؤدي ‏إلى اجتياح معاكس للعاصمة، من دون أن تضطر روسيا لتدخل عسكري مباشر، وأن واشنطن تعلم ذلك، لكنها ‏توهم الأوكرانيين والأوروبيين بخلاف ذلك لابتزاز موسكو عبر التصعيد‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ تلاقي أحزاب وتيارات سياسية صعوبات في التفتيش عن مرشحين بدلاء عن الذين قرّرت عدم ترشيحهم في ‏أكثر من دائرة في لبنان‎.

ـ وصف مرجع سياسي زيارة مسؤول خارجي بارز للبنان بأنّها مفيدة للبنان للإطلاع على ما حصل في عاصمة ‏إقليمية مركزية، وغير مفيدة للضيف “لأنّه يئس من تصرفاتنا‎”.

ـ فوجىء مرجع غير مدني بنتائج جولة خارجية قام بها، بعدد اللبنانيين الغاضبين، وحاول تهدئة البعض منهم في ‏لقاء مقفل مع أركان الجالية، واعدا ً ببعض الخطوات لمواجهة الوضع الإجتماعي‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ فوجئ مسؤول بارز بتسريب أجواء سلبية عن لقاءاته الأخيرة مع مسؤول كبير، بخلاف ما يحاوله الأول من ‏إشاعة مناخات إيجابية للتخفيف من التداعيات اليومية للواقع الحكومي‎!

ـ يُراهن مسؤولون في التيار الوطني الحر على أن المجلس الدستوري سيأخذ بالطعن المقدم من التيار لإبطال ‏التعديلات النيابية لقانون الإنتخابات وتسجيل “هدف محرز” في مرمى عين التينة‎!

ـ تساءل قطب سياسي عن خلفية قرار رئيس الجمهورية وقف التوقيع على المراسيم الجوالة، وعما إذا كانت ‏ستسرّع عودة جلسات مجلس الوزراء أم ستزيد الأوضاع تدهوراً‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ لوحظ انتشار عدد من الشبان العاملين بمهنة الصيرفة غير المشروعة والسوق السوداء على الطرقات والتقاطعات ‏في بيروت والضاحية الجنوبية من دون اي تدخل من الأجهزة الامنية‎.

ـ نُقِل عن احد اعضاء المجلس الدستوري خلال لقاء اجتماعي انه يحاول اقناع مرجعيته السياسية بوجوب قبول ‏الطعن بالقانون الانتخابي، موضحاً ان المادة 57 من الدستور واضحة لجهة وجوب توافر الغالبية المطلقة من ‏الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً‎.

ـ يقال أن احد اعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان شكا من ان محاضر الاجتماعات ومقررات المجلس ‏تكون جاهزة قبل انعقاد الجلسات وان حضورهم يكون شكلياً ودورهم يقتصر على التوقيع على القرارات الجاهزة، ‏ولكنه لم يوضح لماذا عليه أن يوقع؟‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎تحرك مختلف

تحرك رسمي مختلف هذه المرة خوفاً من تجدد أزمة بعدما سلكت طريق الحل وبيانات لافتة لأكثر من جهة معنية‎.‎

‎*‎الرسالة نفسها

الرسالة نفسها سيسمعها المسؤولون من ضيف دولي رفيع سبق وكان أول من أبلغهم اياها منذ أكثر من 3 سنوات.