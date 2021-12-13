أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء
ـ خفايا
قالت مصادر حقوقية إن المحقق العدلي يخوض معركة مهابته المعنوية عبر مذكرات التوقيف لضمان النجاح في تحويل أحد المدراء العامين الموقوفين إلى شاهد ملك يقبل تسجيل شهادة يتهم فيها حزب الله بالسيطرة على كل شيء في المرفأ وأن حملة حزب الله أوقفت مساراً بهذا الاتجاه.
ـ كواليس
قالت مصادر عسكرية روسية إن إندلاع حرب في أوكرانيا لإستهداف مناطق الشرق المدعومة من روسيا سيؤدي إلى اجتياح معاكس للعاصمة، من دون أن تضطر روسيا لتدخل عسكري مباشر، وأن واشنطن تعلم ذلك، لكنها توهم الأوكرانيين والأوروبيين بخلاف ذلك لابتزاز موسكو عبر التصعيد.
صحيفة الجمهورية
ـ تلاقي أحزاب وتيارات سياسية صعوبات في التفتيش عن مرشحين بدلاء عن الذين قرّرت عدم ترشيحهم في أكثر من دائرة في لبنان.
ـ وصف مرجع سياسي زيارة مسؤول خارجي بارز للبنان بأنّها مفيدة للبنان للإطلاع على ما حصل في عاصمة إقليمية مركزية، وغير مفيدة للضيف “لأنّه يئس من تصرفاتنا”.
ـ فوجىء مرجع غير مدني بنتائج جولة خارجية قام بها، بعدد اللبنانيين الغاضبين، وحاول تهدئة البعض منهم في لقاء مقفل مع أركان الجالية، واعدا ً ببعض الخطوات لمواجهة الوضع الإجتماعي.
صحيفة اللواء
ـ فوجئ مسؤول بارز بتسريب أجواء سلبية عن لقاءاته الأخيرة مع مسؤول كبير، بخلاف ما يحاوله الأول من إشاعة مناخات إيجابية للتخفيف من التداعيات اليومية للواقع الحكومي!
ـ يُراهن مسؤولون في التيار الوطني الحر على أن المجلس الدستوري سيأخذ بالطعن المقدم من التيار لإبطال التعديلات النيابية لقانون الإنتخابات وتسجيل “هدف محرز” في مرمى عين التينة!
ـ تساءل قطب سياسي عن خلفية قرار رئيس الجمهورية وقف التوقيع على المراسيم الجوالة، وعما إذا كانت ستسرّع عودة جلسات مجلس الوزراء أم ستزيد الأوضاع تدهوراً!
صحيفة نداء الوطن
ـ لوحظ انتشار عدد من الشبان العاملين بمهنة الصيرفة غير المشروعة والسوق السوداء على الطرقات والتقاطعات في بيروت والضاحية الجنوبية من دون اي تدخل من الأجهزة الامنية.
ـ نُقِل عن احد اعضاء المجلس الدستوري خلال لقاء اجتماعي انه يحاول اقناع مرجعيته السياسية بوجوب قبول الطعن بالقانون الانتخابي، موضحاً ان المادة 57 من الدستور واضحة لجهة وجوب توافر الغالبية المطلقة من الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً.
ـ يقال أن احد اعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان شكا من ان محاضر الاجتماعات ومقررات المجلس تكون جاهزة قبل انعقاد الجلسات وان حضورهم يكون شكلياً ودورهم يقتصر على التوقيع على القرارات الجاهزة، ولكنه لم يوضح لماذا عليه أن يوقع؟.
صحيفة الأنباء
*تحرك مختلف
تحرك رسمي مختلف هذه المرة خوفاً من تجدد أزمة بعدما سلكت طريق الحل وبيانات لافتة لأكثر من جهة معنية.
*الرسالة نفسها
الرسالة نفسها سيسمعها المسؤولون من ضيف دولي رفيع سبق وكان أول من أبلغهم اياها منذ أكثر من 3 سنوات.