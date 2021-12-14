أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

مازح رئيس حزب بارز أحد المسؤولين قائلاً: “شو صاحبك بدّو يمدّد”.. فردّ الأخير قائلاً: “يطعمك الحجة.. الله يبشرك بالخير..”

إشتكى سفير دولة فقيرة في لبنان أمام أحد الوزراء من التعامل معه بنوع من الفوقية.

يقول رئيس حزب إن قوى رئيسية تلتقي مصالحها على تطيير الإنتخابات، لن توفّر وسيلة لتعطيلها.

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اللواء

تحدثت معلومات جهات على خط الاتصالات مع المسؤولين في عاصمة قريبة أنهم باتوا على جهوزية شبه تامة في تطبيق تفاهمات خط الغاز العربي..

يسعى نائب في تكتل اصطدم به على صعيد الترشح للانتخابات المقبلة، لمقابلة مرجع كبير قبل حسم خياراته الأخيرة..

تحوَّل موقف رئيس تيّار من 8 آذار لغزاً لجهة موقفه من التمثيل مجدداً في الحكومة القائمة، لدى خصومه وحلفائه.

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نداء الوطن

تسبّب إجراء المديرية العامة للنفط ببيع طن المازوت بأقل من التعرفة بخمسة دولارات بخلق سوق سوداء جديدة حيث يعمد كبار التجار الى تخزين المادة، مستغلين التوقعات بارتفاع السعر والحسم المعطى من المنشآت.

فوجئ العاملون في المشاريع المنبثقة من وزارة الشؤون الاجتماعية باستثنائهم من المساعدات الاجتماعية التي سبق وأقرها مجلس الوزراء بالاضافة الى حرمانهم من بدل النقل، بذريعة ورورد رأي من وزارة المالية يعتبرهم من خارج مفهوم العاملين في القطاع العام.

نائب ماروني بقاعي التحق بتيار “المستقبل” لم يسجل له أي نشاط أو تصريح أو كلام منذ انتخابه وإعلان فوزه لا في مجلس النواب ولا في خارجه، وترجّح المعلومات أنه لن يتقدم بترشيحه مجدداً.

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الأنباء

اجراءات مستغربة يتعرض لها العديد من الناشطين مؤخراً على خلفيات غير جرمية وفقط بسبب الرأي.

قطاع حيوي يشهد عدم استقرار وتقلبات شبه يومية والمواطن هو مَن يدفع الثمن والفاتورة المرتفعة.

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البناء

تساءلت مصادر حقوقية عن توصيف لبنان الرسمي للتطبيع مع “إسرائيل” وفقاً لقانون المقاطعة، وهل يعني الموقف من نشاط المعارضة البحرانية أن انتقاد الحكومات المطبّعة صار من المحرمات؟ وإن لبنان دخل التطبيع من هذا الباب؟ وذكرت المصادر أن هذا المنع كان أحد بنود اتفاق 17 أيار.

قالت مصادر متابعة لمفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني إن يوم غد الخميس سيظهر مستقبل التفاوض، وعليه يمكن تحديد مصير وجود جولة مقبلة أو فشل التفاوض. وربطت الأمر بموقف واشنطن من المقترح الروسي بإعلان العودة إلى اتفاق 2015 بلا إضافات، وترك المناقشات لما بعد العودة.

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