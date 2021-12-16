أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

قرر حزب اساسي عدم ترشيح حالي في المتن واستبداله بمرشح سابق على لائحته يصفه بالشاب والنشيط والمتخصص.

لوحظ أن حزبين أعلنا تحالفهما في الإنتخابات المقبلة، لم يحسما كيفية تبادل المواقع المسيحية في دوائر الجبل، في ظل ترقّب ما سيقدم عليه طرف ثالث.

يبدي الموفدون الحزبيون العائدون من دول الإغتراب، ارتيابهم من غضب المغتربين اللبنانيين من المنظومة السياسية والأحزاب، وصعوبة إقناعهم بمَن سينتخبون.

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الجمهورية

مرجع ديني عالمي زار دولة مجاورة أسمَع فاعليات زمنية و رورحية كلاماً عكس استياءه من عجز المسؤولين عن حل خلافاتهم.

إعتبرت أوساط حزب فاعل أنه جرى تحريف فحوى موقف صدر أخيراً عن قيادي في الحزب.

إستغربت أوساط مسؤول كبير الضجة التي أثيرت حول عدم زيارة مسؤول غربي له خلال زيارته للبنان و قالت إنه لا يلتقيه في أي من زياراته التي ترتدي طابعاً تقنياً و ليس سياسياً.

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اللواء

يدور “همس وعتاب” بين حليفين على خلفية الإشتباك الحاصل عشية التحضير لإستحقاق حاسم، وكلاهما يخشى فوز الخصوم في دوائرهم، إذا حصل الإنفكاك!

تقتصر لقاءات رئيس عربي، في هذه المرحلة، على الابتعاد عن الإعلام، لأسباب متعددة، خاصة بالنسبة للشخصيات التي يلتقيها بصورة مستمرة.

يخشى خبراء من خطوات مالية، تزيد الطين بلة، كرفع الرسوم والغرامات، بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

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نداء الوطن

توقع مصدر حكومي ان تبدأ الانفراجات في العلاقة مع المملكة العربية السعودية من خلال استقبال وزير الطاقة في قمة مستقبل المعادن، ثم من خلال استقبال وزير الشؤون الاجتماعية في قمة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ثم من خلال استقبال وفود الهيئات الاقتصادية.

توقع مصدر سياسي ان يتصاعد هجوم “التيار الوطني الحر” على حلفائه وعلى رئيسي المجلس النيابي والحكومة بسبب الموقف الفرنسي المقاطع لبعبدا، وذلك لاستدراج الفرنسيين الى مبادرة تحمل تسوية الملفات والاستحقاقات العالقة.

توقفت جهات مراقبة عند عدم توفر أي معلومات إضافية حول محاولة خطف وسام حماده شقيق النائب في “كتلة الوفاء للمقاومة” إيهاب حماده من أمام منزله في الهرمل قبل أسبوع وإطلاق النار عليه وإصابته في رجليه، ولم تتمّ الإفادة عن توقيف أي من الخاطفين أو من الذين أطلقوا النار من عائلة حماده على أحد منازل عائلة الحاج حسن، ولم يعرف إذا تمّ تنظيم محضر تحقيق رسمي في الحادث.

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الأنباء

اثار موقف خارجي بدأت بالظهور في بعض التصريحات الرسمية التي لم تكن لتصدر في السابق.

البلاد مرشحة على مزيد من التعطيل في حال انتقل شد الحبال الى مؤسسة دستورية جديدة مطلع العام.

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البناء

قال حقوقيون إن قرار ترحيل المعارضين البحرينيين سيفتح الباب لطلبات مشابهة، خصوصاً من سورية التي يتواجد مئات من معارضيها المطلوبين بجرائم الإرهاب في لبنان، وسيمنع دولياً من ترحيلهم. وقالوا كان يمكن للوزير بدل عجقة الاسترضاء أن يطلب تعهد المقيمين بعدم القيام بأي نشاط من دون ترخيص.

قالت مصادر مصرفية دولية إن مسارين متعاكسين يشهدهما العالم ستنتج منهما أحداث مالية كبرى تتجاوز انهيارات البورصة 2008 بكثير، وهما عجز الخزانة والتضخم في أميركا وتعاون روسي- صيني بالخروج من سوق الدولار يتخذ للمرة الأولى. وتوقعت أن تكون نهاية عام 2022 موعداً للانهيار الكبير.