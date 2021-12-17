أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

البناء

كواليس

قال صحافي أميركي مخضرم إن الشارع الرياضي صار المكان الوحيد المتاح لقياس اتجاهات الرأي العام العربي، وأنه حضر بطولة كأس العرب في قطر لهذه الغاية، والخلاصة المذهلة هي أن فلسطين لا تزال كلمة السر الساحرة على رغم كل التطبيع والمذهبية، وهذا يجب أن يفهمه الحكام والعالم.

خفايا

تساءل مصدر مالي عن سبب عدم إعلان الحكومة العودة لسداد الديون إذا كان قرار الامتناع عن الدفع قراراً خاطئاً لحكومة الرئيس حسان دياب. وقال إن رقم الخسائر الذي أعلنته الحكومة قريب من رقم الحكومة السابقة، إذا أخذنا بالحساب الودائع التي تمت تصفيتها بأسعار متدنية لسداد بعض الخسائر.

اللواء

همس

وضع مبعوث مالي أوروبي تقريراً غير مشجع في ما يخصّ ما لمسه من قصور في خطوات المسؤولين في ما خص برنامج الإنقاذ.

غمز

نائب بقاعي، هوائي، ما يزال ينتظر وضعيته الإنتخابية، من دون الحصول على أية مؤشرات شافية.

لغز

يتجه حزب بارز للتدقيق في معلومات تناولت دوراً في رأب الصدع بين حليفه، من دون التوصل إلى جدوى!

نداء الوطن

تبين ان عدداً من موظفي وزارة الطاقة والمياه ومستخدمي مؤسسات المياه يتقاضون رواتب اضافية بالعملة الصعبة في اطار مشروع الاستراتيجية الوطنية للمياه الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية.

استغرب المشاركون في الجمعية العربية للضمان الاجتماعي في القاهرة اعلان مدير عام الضمان الاجتماعي اللبناني عن عزمه على تأمين الحق بالضمان الاجتماعي لجميع الرعايا العرب في لبنان بينما يعجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تغطية الفاتورة الصحية للمضمونين اللبنانيين.

استغرب مصدر نقابي استثناء اتحاد النقل البري مركز المعاينة الميكانيكية في الحدث من تحركه أمس، وتساءل عن التسوية التي أخرجت المعاينة الميكانيكية من دائرة التجاذبات النقابية الى حد السكوت عن اقتصار عملها ليومين في الاسبوع.

النهار

تنسيق مذهبي

لوحظ انخراط مرجعية رئاسية في الجبهة السياسية السيادية، والكلمة النارية لممثّل هذه المرجعية

لم تنجح مستشارة اعلامية جديدة في اعادة ترميم صورة المؤسسة التي تعمل لصالحها ما دفعها الى اتهام الاعلام والمعترضين لسياستها بتلقي المال من “حزب الله” للتشويه العمد

استرعى الإنتباه اتصال مرجعية روحية بارزة، برئيس تيار سياسي ووزير سابق، وحرصهما المشترك على التعاون لما فيه مصلحة طائفتهما والبلد.

الأنباء

غياب الكلام

يغيب اي كلام عن اقتراح كان أعلن عنه مرجع غير مدني حيال قضية شائكة عالقة.

جزء لا يتجزأ

مسؤول رسمي يكرر الدعوة الى معالجة مشكلة هو جزء لا يتجزأ منها.

أسرار الجمهورية

لا تزال ازمة قديمة متجددة تتحكم بمعالجة ملف يتصل بعمل مؤسسة فاعلة.

تؤكد اوساط مسؤول كبير انه على رغم عدم تلقيه إتصالاً موعوداً من رئيس دولة كبرى إلا أن التواصل مع دوائر رئاسة تلك الدولة مستمرة و غير مقطوعة.

لاحظت اوساط سياسية أن مسؤولاً في أحد الأحزاب تلقى لوماً على تصريح أدلى به فسارع إلى تصويبه.