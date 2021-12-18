أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

اللواء

همس:

يُبدي مسؤول كبير ارتياحه لما لديه من معطيات عن التزام دولي قوي بالحؤول دون انهيار البلد..

غمز:

يرجح نائب مستقل أن تلعب المحروقات، لا سيما المازوت، للتدفئة أو للمولدات دوراً ناخباً في التعبئة للانتخابات، حصلت أو لم تحصل

لغز:

أجرى رئيس تكتل نيابي اتصالاً بوزير خدماتي، مقدماً له اعتراضاً عن تصريح تناوله، قبل عقد المؤتمر الصحفي التوضيحي.

نداء الوطن

خفايا:

عائلات بقاعية عدة تمتنع عن تحديد مواعيد للمرشحين والنواب الحاليين في إطار جولاتهم الانتخابية.

تبين نتيجة إصدار الشيخ نعيم قاسم توضيحاً لكلامه حول لبنان الذي يريده وحول بحث من لا يريدونه عن حلّ آخر، أن “حزب الله” بات يعاني من تأثير حملة الإنتقادات ضده بينما لم يكن في أي مرّة سابقاً مضطراً لتوضيح مثل هذا الكلام، مع أن التوضيح لم يبدّل في قناعات من انتقدوه وردّوا عليه لأن الإنتقادات استمرّت بعده.

على ضوء تجاهل “حزب الله” زيارة خالد مشعل إلى لبنان تساءلت مصادر مراقبة كيف يمكن أن يفرّق الحزب بين مشعل الذي يقاطعه وبين حماس التي يقيم معها علاقات بعدما مرت بقطيعة موقتة، بسبب مشاركتها في الحرب ضده وضد النظام السوري.

البناء

خفايا :

دعت مصادر سياسية شركاء حزب الله وخصومه إلى التأني قبل طرح شعارات وأهداف مبنية على قراءتهم السابقة للسقوف التي يتقبل الحركة تحتها، بعدما بدأت تتجمع لديه معطيات عن مشروع لمحاصرته بتحويل بعضها إلى مطالب دولية وإقليمية ضمن مشروع التسوية الذي يتم إعداد بنوده

كواليس:

تتخذ مصادر أوروبية من شكوى الرئيس دونالد ترامب من بنيامين نتنياهو في قضية اغتيال الجنرال قاسم سليماني، وتهرب نتنياهو من التنسيق الميداني عند اقتراب موعد التنفيذ خشية الرد الإيراني دليلاً على الكذب الإسرائيلي في إدعاء القدرة على شن حرب على إيران.

اسرار الجمهورية

وزع رئيس أحد التيارات الحزبية في منطقته المازوت المحفوظ في الخزانات بأقل من السعر الرسمي ب ٤٠ ٪.

قال نائب عن حزب فاعل إنه لم يعد هناك من كلام لقوله والبلد في مكان والقوة السياسية في مكان آخر.

لم يكن لقاء نائب سابق مع رئيس الحزب الذي ينتمي اليه ناجحاً لجهة بت الترشيحات في إحدى الدوائر.

الأنباء

فضائح بالجملة

رغم الفضائح التي كُشفت بالجملة في قطاع حيوي لم يتحرك القضاء في حين ما تم اعلانه يُعتبر بمثابة اخبار.

أسبوع حاسم

الاسبوع المقبل سيكون حاسماً لمعرفة مصير استحقاق دستوري اساسي ومواعيده.