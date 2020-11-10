أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار‎

ـ يقول مقرب من الرئيس ميشال عون ان الحملة على رجالات العهد تتفاقم ويشارك فيها اهل الداخل بل يحرضون ‏عليها‎.

ـ يقول ديبلوماسي سابق ان احد القيمين على الديبلوماسية اللبنانية لا يفقه شيئا في هذا العالم وهو يرتبك الخطأ تلو ‏الخطأ‎.

ـ فوجئ مستشار لأحد المراجع السياسية خلال جولاته على مؤسسات دولية مانحة بتردّي أوضاعها، بحيث كان ‏الجواب واحداً: لم يعد لدينا أموال، ومعظم المشاريع جرى إيقافها “والحبل على الجرار‎”.‎

– كشف انفجار المرفأ عن الوضع المتردي لفوج اطفاء بيروت الذي يعاني نقصا كبيرا في العتاد والألبسة وجاءت حملة الاستعطاء الأخيرة لتكشف ايضا اهمال البلدية لهذا الفوج رغم انها تملك المال الوفير .

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

علّق سياسي مخضرم على ردّ السفيرة الأميركيّة على رئيس التيار الوطني الحر حول سرية المعلومات في تهم ‏الفساد بالقول كنا نتهكّم على العدالة في العالم الثالث، حيث ينفذ الحكم وبعدها يتمّ التحقيق والمحاكمة، فإذا بنا ‏نكتشف أن العدالة الأميركيّة وقبلها العدالة الدولية أسوأ بكثير‎.

ـ كواليس‎

أبدت جهات إقليميّة حذرها الشديد من خطوات عسكرية مغامرة قد تقدم عليها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل نهاية ‏ولايتها واعتبرت قرار إقالة وزير الدفاع في هذا التوقيت بالنسبة لولاية منتهية يعني أن هناك قراراً كبيراً أراده ‏الرئيس ترامب ورفضته وزارة الدفاع‎. ‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ اتخذت شخصيات سياسية قراراً بتجميد نشاطاتها المعتادة بعد صدور قرار العقوبات في حق رئيس تكتل لبنان ‏القوي جبران باسيل‎.

ـ أكدت مصادر مطلعة على مسار التأليف أنها لم تلحظ أي حلحلة أو تغيير في المواقف حكوميا‎.

ـ تتحدث مصادر نيابية عن أن الخطر الأكبر في موضوع “كورونا” الذي يحتم الإقفال هو على مستوى الطاقم ‏الطبي حيث تخطت الإصابات الـ1500 ومعظمهم مستمر في العمل‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ تتحدث معلومات موثوق بها عن زيارة بقيت بعيدة عن الأضواء لموفد فرنسي، حمل خلالها دعوة ملحة لحلحلة ‏عقد في تأليف الحكومة‎..

ـ استخفت مصادر دبلوماسية بمستوى التمثيل اللبناني في مؤتمر إعادة النازحين السوريين، الذي ترعاه موسكو.. ‏لأنه لا ينسجم مع حجم المخاوف من عدم عودة هؤلاء‎..

ـ انتقد قطب سياسي طرح فكرة المداورة ما دام لا أحد بإمكانه إقناع الأطراف بقبولها، أو السير بها من دون ‏استثناءات‎.‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يتردد أن نصائح أسديت لرئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل من مقربين تشدد على وجوب “عدم التهوّر” ‏في التصعيد واستعداء الولايات المتحدة‎.

ـ في خطوة تنسجم مع تغيير مزاج القواعد الحزبية، بدأ أحد الأحزاب بتغيير معتمدي فروعه لإمتصاص نقمة ‏الشارع على قيادته‎.

ـ حاول قياديون في تيار سياسي زجّ مرجعية روحية في قضية إشكالية حصلت أخيراً مع رئيس التيار، لكن ‏المرجعية أصرّت على استيضاح كل تفاصيل القضية قبل التدخل فيها‎.

صحيفة الأنباء

‎*‎مغادرة صامتة

لوحظ استمرار حركة مغادرة وجوه دبلوماسية لبنان من دون صدور مواقف رسمية من دولهم‎.‎

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‎*‎ردّ دون المستوى

بعد المعلومات والاثباتات التي كُشفت حول ملف أساسي شغل اللبنانيين، لم يأتِ الرد على الرد على المستوى ‏المطلوب‎.‎