أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

لفتت أوساط سياسية إلى أنَّ زيارة مبعوثٍ أممي إلى لبنان ليست مفاجئة بل تم التأكيد عليها معه من قبل مسؤول كبير في غلاسكو.

يقول مسؤولون في حزب فاعل إنّ مرجعاً غير مدني أبلغهم أنه لا يؤيد عمل مسؤول عن ملف حساس إلاّ أنه لا يمكنه فعل أي شيء حيال ذلك.

نائب شمالي مستقيل إشترط على حلفائه الإنتخابيين أن يكون المرشح الماروني عن طرابلس من حصته.

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اللواء

تتصرف سفيرة دولة كبرى على أساس أنها هي المعنية دون سواها بمواجهة حزب بارز، علىأرضه وخارجها؟!

فوجئت دوائر حكومية بالمعلومات التي راجت بعد لقاء مرجعين، وتحدثت عن اتجاه لدى أحدهما لتقديم استقالته!

حسب خبراء نقديين فإن إجراءات مصرف لبنان لا جدوى فعّالة منها، سوى إحتواء الضغط، باعتبار عوامل اللعبة تجاوزت السلطات النقدية المحلية!

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نداء الوطن

تتجه انتخابات جمعية تجار جونيه – كسروان الفتوح الى معركة بين لائحتين قويتين ويُتوقع ان تشهد حماوة استثنائية على رغم الوضع المأسوي جداً.

وصفت مصادر سياسية الصفقة التي يتم العمل عليها بين “التيار الوطني الحر” والثنائي الشيعي بأنها كانت بمثابة (عمل قذر) ومش مخباية.

نقلت مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي أن القول بانه غير معني بالصفقة التي يحكى عنها لا يعني أنها غير قائمة وهي تصب في النهاية في مكان واحد وعند شخص واحد.

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الأنباء

موقف غير مفهوم لمرجعية غير محلية نظراً لتناقضه مع المكان الذي أطلقه منه.

علاقة غير جيدة بين قطاع أساسي ومرجعية مالية على خلفية قرارات الأخيرة.

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البناء

قالت مصادر حقوقية وسياسية إن الضغوط التي يتعرض لها بعض أعضاء المجلس الدستوري لتعطيل النصاب تأتي من سفارات غربية، بهدف الحفاظ على ما تعتبره منظمات المجتمع المدني فرصتها لحجز مقاعد نيابية، بالاستناد الى التصويت الاغترابي للدوائر الـ128، وهو ما يطيح به الأخذ بالطعن.

أكدت مصادر سياسية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جدد إبلاغ الرفض الإسرائيلي للانسحاب من مزارع شبعا وتسليمها لليونيفيل، كما اقترحت الأمم المتحدة عام 2007، بخلاف ما روجته بعض الجهات عن قبول إسرائيلي وطلب موافقة لبنانية حملهما غوتيريش في زيارته.