أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يقول مسؤول امني سابق ان عمليات تهريب الكبتاغون ليست لبنانية الطابع بل هي سورية الانتاج غالبا ولو على الارض اللبنانية، وخليجية التجارة لان عملية التصدير تتم بالتواطؤ ما بين مصدر ومستورد وموزع هناك من دون الكلام عن المستهلك.

يتكتّم أحد الذين التقوا مرجعية حكومية سابقة عن مفاجآت قريبة قد تطلقها المرجعية إياها بعد الأعياد.

تفرملت المساعي التي قام بها أكثر من طرف داخلي وخارجي لإصلاح ذات البَين داخل حزب عقائدي قديم.

توقع وزير سابق ان تشهد المرحلة المقبلة عمليات اغتيال داخلية وخارجية تزيد الامور تعقيدا.

بدأ نواب حاليون يرتّبون أوضاعهم في الخارج للإقامة وللعمل، بعد حسمهم خيار عدم ترشحهم للإنتخابات المقبلة، وهذا ما أبلغوه لرؤساء كتلهم.

سأل مصدر سياسي عما اذا كان مرجع نيابي حمّل وزيرا سابقا زاره قبل يومين رسالة إلى مرجع رئاسي لتهدئة الخواطر قبل الإجابة على دعوة الاخير الى طاولة للحوار وقد تجنب الوزير السابق الاجابة عن سؤال في هذا الخصوص.

يتولى وزير سابق محسوب على رئيس حزب ونائب حالي تقديم مساعدات إجتماعية وإنسانية ومالية، ما يطرح تساؤلات عن الأهداف الكامنة وراء هذه الخطوة.

البناء

خفايا

قالت مصادر مالية إن التركيز الدولي المتلاحق على ملكية لبنان من الذهب ليس مجرد عمل تقني أو إعلامي، بل هو جزء من خطة لربط أي مساهمات دولية في خطة نهوض اقتصادية بجعل مخزون الذهب أحد مصادر تمويلها.

كواليس

قالت مصادر عسكرية إقليمية إن رداً على الغارة التي استهدفت مرفأ اللاذقية قيد التحضير وسيسبقه إعلان مواقف روسية- وسورية ترسم قواعد الاشتباك، ومنها خطوط حمراء لحركة الطيران الإسرائيلي ربما يستدعي تثبيتها إسقاط طائرة إسرائيلية أو أكثر.

الجمهورية

إستغرب مسؤول حزبي الهجوم الذي قام به رئيس تيار سياسي في كل الاتجاهات وقال: أعجب من طرف يهاجم الجميع فيما هو في الانتخابات يطلب دعمنا.

إستمزج أحد القادة في الحرب اللبنانية آراء بعض أصدقائه حول خوضه استحقاق هيئة مدنية تابعة لإحدى الطوائف المسيحية.

وصفت ردة فعل مرجع مسؤول بعد لقاء مع مرجع آخر بأنها كانت منسقة ومنظمة بشكل دقيق لتعطي مفعولها على أكثر من مستوى.

اللواء

همس

فتكت متحورة أوميكرون بإحدى الوزارات على غفلة، لكن الأمر بقي قيد الكتمان..

غمز

تلاحظ مصادر سياسية حالة من الإنكفاء لرئيس «تيار حليف» لإعتبارات، ما تزال طي الكتمان، أو «المجالس بالأمانات»!

لغز

شدّد قيادي حزبي رفيع على عدم التعرُّض لمرجع كبير، مهما طرأ من مواقف، لعدم إعطاء فرصة، للخصوم في هذه المرحلة!

نداء الوطن

خفايا

اعتبر مراقبون أن التسريبات المتعلقة بعلاقة التيار الوطني الحر و”حزب الله” تأتي في سياق خلق أجواء سلبية تجاه التيار قبل الكلمة التي سيلقيها رئيسه في 2 كانون الثاني المقبل ولرسم سقف محدد لمواقفه على قاعدة أنه لدى الحزب لكل مقام مقال. واعتبروا أيضاً ان هذه التسريبات هي البديل عن تعليمات الحزب للمسؤولين فيه بعدم الرد على التيار.

توقفت مصادر متابعة عند إعادة نشر السفير السعودي في لبنان وليد بخاري تغريدة كان قد كتبها النائب فؤاد مخزومي في حسابه الخاص عبر “تويتر”، سأل فيها المعنيين لماذا لا يجرؤون على مداهمة معامل تصنيع المخدرات وتوضيبها قبل شحنها واعتبرت أنها تعبر عن تقدير للمواقف العالية السقف التي تصدر عن مخزومي.

تبشير ضابط سابق بتحالف انتخابي بين القوات والإشتراكي والمستقبل والرئيس ميقاتي والمجتمع المدني لم يلاق استحساناً عند “حزب الله” الذي بات بموجب هذا التصنيف وحيداً وبحاجة إلى التيار الوطني الحر في ظل التشكيك بمواقف حركة أمل وتحالفات الرئيس نبيه بري.

الأنباء:

*خيوط العلاقة

لا يزال حزب فاعل يمسك بخيوط العلاقة مع جهة سياسية رغم كل المظاهر المغايرة.

*صورة متضاربة

تبدو الصورة متضاربة لدى أعضاء الفريق السياسي نفسه حيال قرار مرتبط برئيس هذا الفريق.