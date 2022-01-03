أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الأنباء
*التمسك بالعلاقة
كلام رئيس فريق سياسي حمل إشارات واضحة بالتمسك بعلاقة مع حزب فاعل، على عكس كل اللهجة التي اعتمدها في صياغة خطابه.
*فضح معالم الصفقة
سجال نائبين فضح معالم الصفقة التي كان يتم الاعداد لها لتطيير متبادل لركائز أساسية قضائية سياسية وإدارية.
نداء الوطن
خلاف “التيار” و”حزب الله” إذا وقع سيجعل عدداً من حلفائهما أمام خيارات صعبة بحيث لا يمكنهم أن يقفوا في الوسط ولا يمكنهم أن يكونوا وسطاء للصلح.
خيار “القوات اللبنانية” البدء بتسمية المرشحين في معظم الدوائر يأتي من ضمن التأكيد على حضورها السياسي وعلى رهانها على التغيير وثقتها بقوتها، في وقت لا يزال بعض الأطراف والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني يفكرون بما إذا كانوا سيخوضون الإنتخابات ويدرسون الأوضاع ويجرون استطلاعات للرأي ويبحثون عن تحالفات.
اعتبر مراقبون أن كلام باسيل أمس موجه أكثر إلى “التيار الوطني الحر” بعدما لمس أن الحالة المنتقدة للتفاهم والتحالف مع “حزب الله” باتت أكبر من المؤيدة له وهو يريد التصعيد في الموقف بينما لا يريد أن يخرج من التحالف في الإنتخابات.