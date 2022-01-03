أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الأنباء

‎*‎التمسك بالعلاقة

كلام رئيس فريق سياسي حمل إشارات واضحة بالتمسك بعلاقة مع حزب فاعل، على عكس كل اللهجة التي اعتمدها ‏في صياغة خطابه‎.‎

‎*‎فضح معالم الصفقة

سجال نائبين فضح معالم الصفقة التي كان يتم الاعداد لها لتطيير متبادل لركائز أساسية قضائية سياسية وإدارية‎.‎

نداء الوطن

خلاف “التيار” و”حزب الله” إذا وقع سيجعل عدداً من حلفائهما أمام خيارات صعبة بحيث لا ‏يمكنهم أن يقفوا في الوسط ولا يمكنهم أن يكونوا وسطاء للصلح‎.‎

خيار “القوات اللبنانية” البدء بتسمية المرشحين في معظم الدوائر يأتي من ضمن التأكيد على ‏حضورها السياسي وعلى رهانها على التغيير وثقتها بقوتها، في وقت لا يزال بعض الأطراف ‏والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني يفكرون بما إذا كانوا سيخوضون الإنتخابات ويدرسون ‏الأوضاع ويجرون استطلاعات للرأي ويبحثون عن تحالفات‎.‎

اعتبر مراقبون أن كلام باسيل أمس موجه أكثر إلى “التيار الوطني الحر” بعدما لمس أن الحالة ‏المنتقدة للتفاهم والتحالف مع “حزب الله” باتت أكبر من المؤيدة له وهو يريد التصعيد في الموقف ‏بينما لا يريد أن يخرج من التحالف في الإنتخابات‎.‎