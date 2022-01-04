أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يجهد فريق من “تيار المستقبل” على الاتصال بالمرشحين المحتملين الى الانتخابات النيابية المقبلة للاتفاق معهم على الخطوات الواجب اتخاذها في المرحلة المقبلة.

اصيب القاضي طارق البيطار مع زوجته وأولاده بفيروس كورونا فيما هو يلازم منزله بسبب كفّ يده الموقت عن التحقيق في جريمة تفجير المرفأ.

يسعى العديد من العناصر الامنيين الى تقديم استقالاتهم للهجرة او للقيام باعمال مهنية اخرى تدر عليهم مداخيل بالدولار لكنهم يجبهون بالرفض الاداري.

تعرضت زينب قاسم سليماني الى حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لانها كانت تهاجم الولايات المتحدة الاميركية وتتباهى بهاتفها الايفون الاميركي الصنع.

يُنقل أن الترشيحات في بعض الدوائر تتمّ بالتشاور بين رئيس حزب ونجله، وتُدرس بعناية على أن تحظى بموافقة رئيس التكتّل.

حسم حزب بارز أكثرية ترشيحاته، ومن ضمنها مفاجآت ستظهر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

احتدمت المعارك الانتخابية داخل الرابطة المارونية ما حدا بأحد المرشحين الى اصدار بيان توضيحي دعا فيه الى احترام المعايير الانتخابية وعدم الدخول في متاهات واهانات وتلفيقات لا تليق بالمعنيين.

بعد كلام النائب جبران باسيل جاءه الرد الاقسى من عديله النائب شامل روكز الذي اعتبر كلامه شعبويا للانتخابات ليس اكثر.

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الجمهورية

لم تتوقف الزيارات التي تقوم بها شخصية سياسية الى بلد خليجي على رغم المواقف السلبية ضده.

من المرجح أن يعمد حزب مؤثّر إلى دعم حليف له إنتخابياً بمعزل عن أي خلافات بينهما إنطلاقاً من الغطاء الذي يوفرّه له هذا الحليف وأهمية الحفاظ على حجم حضوره.

أكد مسؤول كبير أمام قريبين: عبثاً الحديث عن مخارج وحلول طالما أن الغرف السوداء التي تفاقم الأزمة يديرها بعض الكبار.

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اللواء

وفقاً لمعطيات خبراء ماليين فإن الأزمة السياسية ستعيق أي محاولة لدفع المفاوضات مع صندوق النقد إلى الأمام…

تشن وزيرة سابقة حملات مفتوحة على مرجعية سياسية، لإعتبارات تتعلق بمحاولة إرضاء الجهة التي أتت بها إلى الوزارة..

يتصرف صرافون، وكأن “المِلقّ” ممكن يفلت، على غير مستوى، لذا هم يتحضرون لإرتفاع خيالي جديد، في سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

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نداء الوطن

لوحظ أن لائحة المشتبه بهم التي وزعتها قوى الأمن الداخلي وتتعلق بالذين أطلقوا النار ليلة رأس السنة وبلغ عددهم 238 تحوي أكثرية أسماء من الضاحية الجنوبية وبعلبك والهرمل ومن المخيمات الفلسطينية في بيروت والجنوب، ولوحظ ايضاً أنه لم يتم توقيف إلا خمسة قبل أن يتم إطلاقهم بموجب سند إقامة.

يعاني كل فريق الثامن من آذار من تداعيات مشاركة غير المقيمين وليس فقط “التيار الوطني الحر” كما يتم التسريب، ولكنهم يفضلون عدم الحديث عن الموضوع حتى لا يؤثر ذلك سلباً على تصويت المقيمين أيضاً.

يتردد ان خلافاً وقع بين زعيم ونجله حول آلية اختيار الترشيحات للانتخابات النيابية.

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الأنباء

شخصية فاعلة تسعى عند كل تأزم محلي يثار بوجهها إلى تصعيد خارج الحدود للتعمية على ما تواجهه داخلياً.

دعوة من مسؤول رسمي لن يكون لها أي تأثير حقيقي على الكمّ الكبير من الأزمات المستفحلة في البلد.

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البناء

قال مرجع سياسي إنّ جدول أعمال العلاقات السعودية اللبنانية قد تغيّر بعد خطاب السيد حسن نصرالله، وإنّ الصمت الحكومي اللبناني عن تصنيف حزب الله إرهابياً من قبل السعودية ودول خليجية لن يقَابل بتهاون من حزب الله بخلاف المرحلة السابقة.…

قالت مصادر دبلوماسية في فيينا إنّ تقدماً هاماً ونوعياً دخل على خط المفاوضات حول الملف النووي الإيراني ببصمات روسية بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيسين بايدن وبوتين، وإنّ إيران حصلت على مكاسب تلبّي حداً مقبولاً من مطالبها…