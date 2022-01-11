أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يلقي مسؤولون في التيار الوطني الحر اللوم على رجل أعمال لبناني مقيم في الكويت وصديق للرئيس عون، متهمينه بأنه كان السبب المباشر وراء اقناع رئيس الجمهورية بصوابية قرار التمديد لرياض سلامة لست سنوات جديدة، والذي لولاه لكان سلامة خارج المركزي ومن دون أي حصانة.

يُنقل أن اعتذار رئيس حكومة سابق عن عدم المشاركة في الحوار حمل دلالات ورسائل في إطار المواجهة مع العهد وتياره.

يردّد نائب بارز في مجالسه، أن أمّ المعارك السياسية والإنتخابية ستكون بين مرجعيتين رئاسيتين على وجه التحديد.

عُلم أنّ المقعدين المارونيين في عاليه غير محسومين حتى الآن، وثمّة تداول بأسماء جديدة من أبناء المنطقة.

يُنقل أنّ مرجعاً سياسياً تلقى إشارات دولية من أصدقائه، تؤكد حصول الانتخابات في موعدها.

***************************

الجمهورية

إجتاحت موجة من كورونا إدارة إحدى الجامعات اللبنانية وشملت الإصابات الطفيفة رئيسها وعدداً من موظفي إدارتها.

تدخل حزب بارز لدى حليف له وأقنعه باتخاذ موقف إيجابي من طرح مسؤول كبير على نحو غير متوقع.

يحاول حزب التوفيق والتقريب بين حلفائه المختلفين قبل الإنتخابات النيابية المقبلة.

***************************

اللواء

تحدثت أوساط دبلوماسية غربية عن تطورات غير محسوبة أو مسبوقة ستترتب على مفاوضات فيينا، وتنعكس مباشرة على ترتيبات الوضع اللبناني.

يكشف مصرفي بارز عن عجز المؤسسات النقدية والمالية توحيد سعر صرف الدولار، بصرف النظر عن التوصّل الى اتفاق مع صندوق النقد أم لا؟

تدقق جهات أمنية بمعلومات عن تهريب دولارات، تجمع من السوق السوداء إلى الخارج..

***************************

نداء الوطن

رفضت وزارة المالية تسديد اي مساعدة اجتماعية للاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، كما تعذر تحويل مستحقاتهم المتوجبة بموجب عقود المصالحة عن الساعات المنفذة من قبلهم، مما أدى الى جعل أجر الساعة للاستاذ المتعاقد في التعليم الجامعي يوازي ثلث أجر الساعة للمتعاقد في التعليم الاساسي.

اضافة الى العقدة السياسية تبيّن انه سيتعذر عقد جلسات لمجلس الوزراء حالياً لأسباب صحية بسبب اصابة عدد من الوزراء بفيروس كورونا. وقد بدأت سلسلة الإصابات مع وزير الخارجية مع انتقاله إلى واشنطن في فترة الأعياد.

تضج اوساط القضاء الجعفري والجمعيات المعنية بحقوق المرأة بتدخلات من القاضي المكلف بوظيفة مفتش عام لديها في الملفات القضائية، حيث بات يتدخل حتى في العلاقات الاسرية وبالتحيز ضد النساء لدرجة مراسلة وزارة التربية بشأن الملفات القضائية العالقة امام القضاء لمنع تسجيل الاولاد في المدارس الا بموافقة الآباء.

***************************

الأنباء

لقاءات رسمية يبدو انه سيستعاض بها عن خطوة لم يُكتب لها النجاح.

ارتفاعات مستمرة في الاسعار في أكثر من قطاع من دون أي استعجال لمنح المساعدات الاجتماعية المقررة رغم الوعود.

***************************

البناء

قالت مصادر سياسية إن عض الأصابع الرئاسي بين قرار عدم حضور مجلس الوزراء وقرار عدم توقيع المراسيم الاستثنائية البديلة لتسيير اعمال الدولة اصبح استنزافاً لا يطاق ولا يمكن أن يصمد حتى الانتخابات النيابية ولا بد أن يحشر كلاً من الرئيسين بضغط حاجة ملحة تدفعهما للتسوية.

توقعت مصادر متابعة لملف الانتخابات أن يمنح حزب الله دعمه في بيروت الثانية وبعبدا والبقاع الغربي لمرشحي التيار الوطني الحر وأن تترجم حركة أمل احتجاجها على حلف الاشتراكي – القوات بدعم المرشح الدرزي المنافس خصوصاً أن اللائحة الجامعة لا تحتاج لتفاهمات جديدة.