أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

أرجأ رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام ستيفانو دل كول مغادرته مركزه في جنوب لبنان نهائيا الى اخر شباط المقبل بدلا من اخر الشهر الحالي في انتظار تثبيت خليفته وهو من الجنسية الاسبانية. وكان اقتراحان للبديل من دل كول جنرالان احدهما اسباني واخر سويدي ورسا القرار على الاول.

يفيد وزير سابق ناشط في علاقاته الفاتيكانية ان وزير خارجية الكرسي الرسولي يخطط لزيارة لبنان نهاية الشهر الجاري للوقوف على الاوضاع والدفع باتجاه الحلول.

علم ان موفدا لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سيزور معراب في وقت قريب جداً.

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الجمهورية

إعتبر مسؤول كبير أنّ تَمنُّع قياديين عن تلبية دعوة مرجع بارز ناجم من خلفيات إقليمية وحسابات تتصل باستحقاق قريب.

ينشط مرجع بارز في عملية تدوير زوايا لإقرار مشروع يتصل بمستقبل البلد المالي.

تواصلت موجة الإستقالات من تنظيم حزبي كبير على خلفية الأوضاع الإقتصادية والمعيشية وإهمال مراجعات المحازبين.

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اللواء

تشهد مشاريع اللوائح التي سيدعمها رجل الأعمال بهاء الحريري “هجمة مرشحين” من مختلف المناطق، لدرجة إقدام بعضهم على إعلام جمهوره بهذه الخطوة دون تنسيق مع المسؤولين في حركة “سوا للبنان”!

تردد أن مرشحاً في الإنتخابات النيابية في الدائرة الثانية في بيروت أبدى إستعداده لدفع مليار ليرة مقابل تعيينه الأخير في رئاسة مؤسسة مالية خدماتية تابعة لمؤسسة دينية كبيرة!

تروِّج أوساط تيار سياسي بارز لنظرية الفراغ في قيادة الطائفة السنية، في حال عدم ترشح رئيس التيار في الإنتخابات النيابية في أيار المقبل!

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نداء الوطن

ينتظر ان يشهد مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى الذي يشغله حالياً النائب في تكتل لبنان القوي أنطوان بانو عجقة ترشيحات لأنه قد يكون بمثابة هدية للوائح غير الاساسية.

يتردّد أن “التيارالوطني الحر” لن يرشح اكثر من حزبي واحد في كل دائرة انتخابية من أجل التحكم بعدد الأصوات التفضيلية ومنعاً لتشتتها بين أكثر من مرشح، كما حصل عام 2018 لأنه يعاني من تدني نسبة المؤيدين له في الإستطلاعات.

قول النائب محمد رعد من قصر بعبدا أمس “كل غيرنا سيبقى خارج البلد، ونبقى نحن المواطنين اللبنانيين فقط، اسياد هذا البلد” اعتبرته مصادر متابعة إصراراً على التعبير الواضح عن محاولة تغيير هوية لبنان وتأكيداً على ما كان قاله الشيخ نعيم قاسم حول الموضوع نفسه، وجرت محاولة لتوضيحه من دون أن تنجح.

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الأنباء

تعميم مالي جديد من المتوقع تمديد العمل به الى فترة أطول.

لوحظ ان قطاعات عدة ستشارك في تحركات الشارع المعلن عنها على خلاف التحركات السابقة.

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البناء

قالت مصادر تتابع الانتخابات النيابيّة إن ثنائي حركة أمل وحزب الله قد أنهى مرحلة ترتيبات الدوائر التي لا تحتاج الى تفاهمات مع حليف آخر وشكّل لها لجانها وبدأ بتقسيم الدوائر الأخرى الى عناوين دوائر تصويت دون مرشحين ودوائر لشراكات انتخابيّة ودوائر معقدة يتابعها بالتوازي.

قالت مصادر معنية بالملف الانتخابي إن المرجعية السعودية في لبنان مجبرة على الاختيار بين العنوان التصادمي وترجمته مواصلة الحظر على الرئيس سعد الحريري وثمنه خسارة فرصة نيل أغلبية وبين السعي للتجميع وترجمته خطاب مرن وعصبه مذهبيّ وثمنه التراجع عن تصدر القوّات للمشهد.