أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

على رغم الازمة المالية ينشط عدد من مواقع البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الالكترونية ويحقق اصحابها ارباح خالية من الضرائب على القيمة المضافة والرسوم على المؤسسات.

عُلم أن حركة سياسية ولقاءات حصلت بين مرجعيتين سياسيتين، بعيداً من الأضواء لمقتضيات المرحلة ولدواعٍ أمنية

يترقب زعيم سياسي موقف أحد النواب الحاليين من القبول بإعادة ترشحه أو دعم نجله وسط إصرار على ذلك نظراً الى اعتداله ودوره مسيحياً ووطنياً

دخلت الكهرباء حلبة الصراع السياسي اذ ظهر مما حصل في البقاع الغربي في اليومين الاخيرين اصطفاف النائب ايلي الفرزلي وحركة امل والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في مقابل وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان التي تأتمر به رافضة تزويد قرى بالكهرباء لاسباب سياسية انتخابية

استاءت اوساط اقتصادية من قرار منع السفر عن حاكم مصرف لبنان لانه يسيء الى المفاوضات مع صندوق النقد والمؤسسات الدولية خصوصا ان الاتهامات غير مثبتة ولا يمكن للحاكم ان يهرب خارج البلاد

اعتبر مسؤول في التيار الوطني الحر ان ارتفاع سعر صرف الدولار في الايام الاخيرة انما يهدف الى اسقاط طرح الحوار في الشارع

يكرر مسؤول حزبي في مجلسه ان حزب الله سينسحب قريبا من اليمن كبادرة حسن نية ايرانية تجاه الاميركيين وليس قوات التحالف والسعودية

الجمهورية

لم يحصل بعد أي تواصل بين رئيس حزب ونائب سابق عن هذا الحزب لِبت الخلاف بينهما حول موضوع خوض الإنتخابات من عدمه في إحدى دوائر الشمال

أقرّت أوساط في 8 آذار بأنّ التدقيق في المفاعيل المتوقعة لتصويت الإغتراب في الإنتخابات النيابية يُظهر أن بعض قوى الأكثرية الحالية ستواجه اختبارات صعبة في عدد من الدوائر

علّق مرجع سياسي على القول انّ حوار بعبدا سيكون حوار اللون الواحد فقال: «ما اللون الواحد صار ميّة لون»

اللواء

وقَّع قطب سياسي استمرار حالة الإنهيار بالتزايد كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية، بصرف النظر عن إجرائها أم لا!

يفقد عدد من الوزراء السيطرة على الملفات في وزاراتهم، وتمشي الأمور، كأنهم في آخر أيام حكومة تصريف الأعمال..

يختبر المركزي إجراءً جديداً، لمعرفة إلی أي حدّ يُمكن السيطرة على لعبة الارتفاع الهستيري اليومي للدولار!

نداء الوطن

بعد إعلان «القوات اللبنانية» ترشيح غياث يزبك في البترون وغسان حاصباني في دائرة بيروت الأولى ينتظر استكمال الترشيحات بهذه الطريقة تباعاً، وسيكون هناك عدد من المرشحين الذين يجمعون صفتي الإنتماء الحزبي والحضور المدني الهادف. حيث من المرجح ترشيح ناشط حزبي ومدير فرع أحد المصارف عن أحد المقاعد المارونية في عاليه.

نُقل عن مرجع حزبي مسيحي أن التفاهم مع الحزب «التقدمي الإشتراكي» سيبقى قائماً سواء كان هناك اتفاق على تشكيل لوائح واحدة أو تشكيل لوائح مستقلة، قياساً على دراسة الجدوى الإنتخابية في الحالتين وأيهما أفضل.

تعتقد مصادر مراقبة أن التأخير في بت الأرقام النهائية للموازنة قد يكون متعمداً لتجنب الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لبحثها، لأن هذا الأمر يشكّل مخرجاً لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وللثنائي المعطِّل.

الأنباء

مواقف مؤيدة في الشكل لمبادرة رسمية بخلفيات سياسية لا أكثر ولا أقل.

العجز الرسمي مستمر تجاه موقف حاسم في وجه تحركات ومؤتمرات مضرة بمصالح لبنان.