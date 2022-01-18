أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

توالت أخيرا اللقاءات بين حزبين حليفين لوضع اللمسات الأخيرة حول التحالف الانتخابي والتوافق على المرشحين في خلال الأيام المقبلة.

يقوم حزب ممانع بارز بوضع إمكانات هائلة لدعم حلفائه في إحدى مناطق نفوذ زعيم سياسي قبل الانتخابات النيابية نظرا الى تراجع وضع هؤلاء الحلفاء.

تواجه أحزاب متخاصمة مشكلة مشابهة في بعض المناطق حيال عدم توافر مرشحين أقوياء من مذهب معين الامر الذي يعقد مساعي هذه الأحزاب لإكمال لوائحها في المناطق المذكورة.

***************************

الجمهورية

صُرف النظر عن زيارة كان ينوي ديبلوماسي عربي رفيع القيام بها الى بيروت وبنيت عليها رهانات خاطئة.

فوجئ أكثر من مرجع سياسي بالقرار الذي صدر عن الثنائي الشيعي يوم السبت الماضي وراح بعضهم الى إلغاء تصريحات له.

على رغم إصرار الجهات المعنية بعدم وجود صفقة في مسألة بالغة الأهمية تتكشف بنود هذه الصفقة تباعاً بشكل أكثر وضوحاً.

***************************

اللواء

لم تكشف عاصمتان إقليميتان أية معلومات عن حصول تقارب بينهما، والاتفاق على استمرار التشاور لحين نضوج ما يستدعي هذا الإعلان.

يُحجم أصحاب السوبرماركات الفخمة عن تخفيض الأسعار على خلفية أن شراء بعض البضائع حصل على السعر المرتفع!

سؤال حيَّر الاجتهاد القضائي: هل يحق لمسؤول كبير في الدولة أن يحرّك النيابة العامة على أي مستوى؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فأين فصل السلطات؟!

***************************

نداء الوطن

يتردد ان تياراً بارزاً يفكر في ترشيح شخصية كان لديها ملف قضائي في دائرة بارزة على رغم التنكر لها خلال محنتها القضائية.

يواجه العديد من القوى السياسية مشكلة في إقناع مرشحين مستقلين بأن يكونوا مجرد وسيلة لتأمين بعض الأصوات التفضيلية.

جزمت مصادر قضائية بأن لا تنازل في قضية المرفأ ولا خضوع للتهديدات مهما كانت العراقيل الموضوعة في طريق القاضي طارق البيطار.

***************************

الأنباء

بيانات لا تسمن من جوع تصدر عن نقابات معنية بقطاعات حيوية ولا تقدّم الا الوعود بدلاً من إصدار قرارات حاسمة لصالح الناس ومعيشتهم اليومية.

مواقف عابرة للحدود لافتة لوزير معني بملف سيادي محاولاً اطلاق اشارات ايجابية لتبريد أجواء متشنجة.

***************************

البناء

قالت مصادر حقوقية إن حل أزمة الشغور الذي يعطل الهيئة العامة لمحكمة التمييز ويؤدي الى شل المحقق العدلي بفعل العجز عن البت بقضايا مخاصمة الدولة المقامة بوجهه أو التي يمكن أن تقام يفرض تعيين بديل من مجلس الوزراء قد يشكل بذاته الحل للخلاف حول التحقيق والمحقق وصلاحياته.

قال مرجع سياسي رفيع إن محاولات أميركية جدية جرت مؤخراً لفتح قناة اتصال مع قيادة حزب الله تحت عنوان أن التفاوض بين الأميركيين والحزب يشكل مفتاح الحلول للأزمات التي يعيش لبنان تحت وطأتها إلا أن حزب الله لا يزال متمسكا بموقفه السابق الرافض أي مستوى من التواصل مع الأميركيين.