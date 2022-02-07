أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

بعد تخصيص مكتب لنائبة رئيس الحكومة السابقة في السرايا في اجراء يجب ان يكون طبيعيا على غرار نائب رئيس مجلس النواب، “عادت حليمة الى عادتها القديمة” وخصص لنائب رئيس الحكومة الحالي مكتب خارج السرايا وفي مبنى شركة خاصة.

لم تحسم مرشحة محتملة وشقيقة نائب حالي قرار ها بالنسبة الى الاستحقاق المقبل ولا تعلق على كل ما يثار حولها.

عُلم أنّ مواجهات حادة تحصل داخل أحزاب عدة على خلفية الترشيحات النيابية، وثمة أجواء عن استقالات مرتقبة لبعض القيادات.

عُلم أنّ زعيماً سياسياً يتشاور مع القيادات الوسطية في حزبه والمنظمات الشبابية، على خلفية المسار الانتخابي من جوانبه كافة.

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الجمهورية

لوحظ أن كتلة نيابية لم تردّ مباشرة على ورقة مطروحة إنطلاقاً من قرار الحزب الذي تنتمي اليه لعدم وضع نفسه في مواجهة هذا الموضوع.

يشتكي أعضاء مؤسسة دستورية من تعاطي رئيس المؤسسة معهم وكأنهم في مدرسة.

تساءلت جهات كنسية إذا كان توقيت مؤتمر مهمّ حضرته شخصية روحية مؤثرة مع انعقاد الاجتماع الشهري للأساقفة الموارنة مجرد مصادفة.

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اللواء

يلعب سفير دولة عربية كبيرة دوراً ناشطاً في متابعة التطورات التي أعقبت تعليق رئيس تيار المستقبل العمل السياسي له ولتياره ومناصريه عشية الإنتخابات النيابية!

أفادت إستطلاعات أولية في دائرة البترون – الكورة – زغرتا عن تغيّر موازين القوى التي سادت في الإنتخابات السابقة لمصلحة الأطراف المعارضة من أحزاب وشخصيات مستقلة!

تجري إتصالات على مستوى عالٍ لإيجاد مخرج لمذكرة الجلب التي أصدرتها القاضية عون بحق حاكم البنك المركزي وحددت تنفيذها في منتصف الشهر الحالي!

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نداء الوطن

مع تسريب المعلومات حول شبكات تجسّس إسرائيلية واعتقال أمن حزب الله مسؤولاً في تركيبته التنظيمية تساءلت مصادر متابعة لماذا لم يتمّ تسليم هذا المتهم إلى فرع المعلومات أو إلى القضاء وهي ليست المرة الأولى التي يحقّق فيها الحزب مع عناصره ولا يسمح بتوقيفهم.

لوحظ أنّ خبر التحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل صدر عن أحد نواب الحزب من دون تبنيه رسمياً في وقت لا يزال يدور الحديث عن رفض حركة أمل والرئيس نبيه بري الوجود على لوائح واحدة مع التيار.

ذكر ان شخصية مقربة من بعبدا نصحت سفارة دولة كبرى بأن لا تشمل زيارة ضيف أجنبي وزيرا سياديا.

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الأنباء

محاولات التفاف كثيرة والهدف واحد على صلة بملف قضائي أساسي.

ملف خلافي لن يكون عامل تفجير في ظل التوافق على صيغة تمريره.

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البناء

خصصت السفارة الأميركية ورشة عمل لعدد من الناشطين وشركات متخصصة بالانتخابات لدراسة إمكانية إحداث خرق في أي من مقاعد ثنائي حركة أمل وحزب الله، وخلصت الى نتيجة مفادها أن الثنائي سيضمن 27 مقعداً من 27 من مقاعد الطائفة اضافة لتجيير ما يكفي لتأمين حسم مصير عشرة مقاعد للحلفاء.

تقول دراسات إحصائية لانتخابات المغتربين أنه في ضوء تباعد المسافات بين مدن المهجر وصعوبة تمويل إقامة مراكز انتخابية، يرجّح ان وزارة الخارجية ستطلبها من الجاليات فإن نسبة المشاركة لن تصل الى 100 ألف مقترع منهم 20% فقط من خارج الاقتراع التقليدي وتأثيرهم سيكون محدوداً.