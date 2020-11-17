أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار
قال نائب سابق ان النواب الحاليين يتسابقون على تقديم مشاريع لاعفاءات ضريبية بذريعة خدمة المواطنين من دون اي اعتبار لوضع الخزينة العامة التي تتقلص مداخيلها.
يُنقل عن أحد المشاركين في لقاء مع مرجع نيابي بارز، أنّ الاخير لن يتمكن هذه المرة من تدوير الزوايا لأنّ المسألة تتخطى الحكومة وتدخل في سياق صراع إقليمي ودولي، مبدياً تشاؤمه من أي حلول بين رئيس تيار بارز والرئيس المكلف.
ردد أحد أصحاب المصارف في لقاء اجتماعي أنّ البلد سيمر بأيام قاسية جداً، إذ لم يدخل مصرفه ولبنان أي دولار منذ فترة طويلة، وهذا الأمر يبدو انه سيستمر في المرحلة المقبلة.
اللواء
يدور خلاف داخل تيّار موالٍ، ويتمركز الاستقطاب حول رؤوس ثلاثة، تتباين المواقف بينها على نحو خلافي واضح، تجاه غالبية المسائل المطروحة تقريباً..
يشكو مرجع معني من قلة المعلومات التي تصله تباعاً حول ما يدور في الاجتماعات المغلقة بين مسؤولين كبيرين!
يحرص عدد من المصابين بفايروس كورونا إلى التعمية على الإصابة، لأسباب نفسية وشخصية، وحتى سياسية!
الجمهورية
تلقّت مراجع سياسية أجوبة على سلسلة من الأسئلة التي طرحت حول مغادرة سفراء مجموعة عربية بيروت تضمنت إستغرابا لاستغرابهم.
أكد معنيون أن مرجعية دينية لا يمكن أن تسحب الغطاء عن مرجعية دستورية تمثّل الطائفة.
قالت إبنة صاحب مستشفى معروف إن موازنة المستشفى معدومة وإنه مستمر حاليًا على المردود المالي لإختبارات الـPCR اليومية وإلاّ كان المستشفى في وضع مقلق جداً.
نداء الوطن
وصف أحد المطلعين عن قرب على نقاشات داخل “التيار الوطني الحر” الوضع داخل التيار بعد العقوبات على باسيل بأنه “يقف على صوص ونقطة”.
خلافاً لكل التأويلات، عُلم أنّ زيارة رئيس حزب لمرجعية نيابية كانت لمسألة خاصة لا صلة لها بالحكومة.
يواجه تكتل سياسي انقساماً حاداً على خلفية موضوع خلافي حساس ولم يستطع رئيس التكتل ضبط الموضوع بين أعضائه حتى الساعة.
الأنباء
*توافق مرجعين
يوافق مرجع رسمي مع مرجع سياسي على ضرورة اتخاذ قرار جريء على المستوى المالي وذلك لمحاولة منع الانهيار التام.
*تداعيات محتملة
تترقب جهات سياسية التداعيات المحتملة للانسحاب الأميركي المفترض من العراق على الوضع في مجمل المنطقة وتحديدا في لبنان.