أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار‎

قال نائب سابق ان النواب الحاليين يتسابقون على تقديم مشاريع لاعفاءات ضريبية بذريعة خدمة ‏المواطنين من دون اي اعتبار لوضع الخزينة العامة التي تتقلص مداخيلها‎.‎

يُنقل عن أحد المشاركين في لقاء مع مرجع نيابي بارز، أنّ الاخير لن يتمكن هذه المرة من تدوير ‏الزوايا لأنّ المسألة تتخطى الحكومة وتدخل في سياق صراع إقليمي ودولي، مبدياً تشاؤمه من أي ‏حلول بين رئيس تيار بارز والرئيس المكلف‎.‎

ردد أحد أصحاب المصارف في لقاء اجتماعي أنّ البلد سيمر بأيام قاسية جداً، إذ لم يدخل مصرفه ‏ولبنان أي دولار منذ فترة طويلة، وهذا الأمر يبدو انه سيستمر في المرحلة المقبلة‎.‎

‎اللواء‎

يدور خلاف داخل تيّار موالٍ، ويتمركز الاستقطاب حول رؤوس ثلاثة، تتباين المواقف بينها على نحو ‏خلافي واضح، تجاه غالبية المسائل المطروحة تقريباً‎..‎

يشكو مرجع معني من قلة المعلومات التي تصله تباعاً حول ما يدور في الاجتماعات المغلقة بين ‏مسؤولين كبيرين‎!‎

يحرص عدد من المصابين بفايروس كورونا إلى التعمية على الإصابة، لأسباب نفسية وشخصية، ‏وحتى سياسية‎!‎

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الجمهورية‎

تلقّت مراجع سياسية أجوبة على سلسلة من الأسئلة التي طرحت حول مغادرة سفراء مجموعة ‏عربية بيروت تضمنت إستغرابا لاستغرابهم‎.

أكد معنيون أن مرجعية دينية لا يمكن أن تسحب الغطاء عن مرجعية دستورية تمثّل الطائفة‎.

قالت إبنة صاحب مستشفى معروف إن موازنة المستشفى معدومة وإنه مستمر حاليًا على ‏المردود المالي لإختبارات الـPCR ‎اليومية وإلاّ كان المستشفى في وضع مقلق جداً‎.‎

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نداء الوطن‎

وصف أحد المطلعين عن قرب على نقاشات داخل “التيار الوطني الحر” الوضع داخل التيار بعد ‏العقوبات على باسيل بأنه “يقف على صوص ونقطة‎”.‎

خلافاً لكل التأويلات، عُلم أنّ زيارة رئيس حزب لمرجعية نيابية كانت لمسألة خاصة لا صلة لها ‏بالحكومة‎.‎

يواجه تكتل سياسي انقساماً حاداً على خلفية موضوع خلافي حساس ولم يستطع رئيس التكتل ‏ضبط الموضوع بين أعضائه حتى الساعة‎.‎

الأنباء

‎*‎توافق مرجعين

يوافق مرجع رسمي مع مرجع سياسي على ضرورة اتخاذ قرار جريء على المستوى المالي وذلك لمحاولة منع ‏الانهيار التام‎.‎

‎*‎تداعيات محتملة

تترقب جهات سياسية التداعيات المحتملة للانسحاب الأميركي المفترض من العراق على الوضع في مجمل المنطقة ‏وتحديدا في لبنان‎.‎