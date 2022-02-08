أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يدور خلاف صامت داخل احد الاحزاب العريقة حول اسماء المرشحين من خارج الصفوف الحزبية.

اتخذ وزير قرارا يضر بالقطاع الذي يديره اكثر مما يفيده ويحجب عن لبنان كميات كبيرة من الدولارات الفريش.

تبين ان فحوص الكورونا التي كانت تجرى في المطار قبل تكليف الجامعة اللبنانية بها، كانت تتم بالاتفاق مع مختبرات من لون سياسي واحد.

تشدّد قوى سياسية كسروانية وجبيلية على رفض أيّ مرشّح لحزب بارز عن المقعد الشيعي، ومساندة أيّ مرشّح آخر من التوافقيين والمقرّبين من بكركي والأوساط المسيحية.

***************************

الجمهورية

مسؤول غير مدني غربي رفيع قال إنّ أحداً لن يستطيع الحلول مكان شخصية سياسية بارزة علّقت عملها السياسي.

قال قيادي في تيار بارز إنّ التيار ليس ملك عائلة لكي تنتقل وراثته لأفرادها، وهذا الأمر يرفضه معظم المناضلين والمسؤولين في التيار.

لوحظ أنه على رغم الخطاب السياسي الذي يتحدث عن الشفافية ويشدّد على وجوب الإصلاح فإن تبادل المصالح ما زال ينضح من جداول أعمال المؤسسات التنفيذية.

***************************

اللواء

تخضع “الحرب الأمنية” بين “المحورين” في المنطقة، إلى مراجعة من قبل خبراء، لمعرفة الثغرات التي تعبر منها!

بدأت تحضيرات نوعية لإحياء ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إذ ستحدد المناسبة مفاصل ومؤشرات مستقبلية.

بدأ المستهلكون يلمسون انخفاضات، ولو محدودة في أسعار عدد من السلع، ولو بنسب ضئيلة!

***************************

نداء الوطن

ذكرت معلومات أن وزير الصحة العامة لا يزال يسير بالسياسة الدوائية نفسها للوزير السابق لجهة استيراد الدواء الايراني، فيما يرفض السماح باستيراد الدواء التركي.

يقال أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أصدرت رأياً يسمح باستمرار مجلس الإنماء والإعمار بتصريف الأعمال ما أثار امتعاض جهة سياسية كانت ترغب في تعطيل عمله لفرض التعيينات الإدارية لأعضاء في مجلس إدارة المجلس المذكور.

لوحظ أن وزيراً سابقاً بات يراعي الطائفة السنية في مقابلاته ويتكلم بإنسانية عن ملفات الموقوفين الإسلاميين سعياً إلى تخفيف حالة الإحتقان التي كانت قائمة بينه وبين الشارع السني في إحدى دوائر جبل لبنان.

***************************

الأنباء

وزير معني لا يخفي امتعاضه من عدم مرور قرار يخص وزارته وكان يعتبره أساسياً.

اقتراح يتعلق بقطاع حيوي منهار لم يأخذ بعد حيّزاً كبيراً من البحث.

***************************

البناء

تقول أرقام شركة إحصائية تهتم بإدارة وتنسيق حملات انتخابية لما يعرف بقوى المعارضة أن كسور الحواصل التي سيتم إهدارها في منافسة لوائح هذه القوى تعادل عشرة مقاعد، منها ثلاثة في دوائر بيروت الأولى والشمال الثالثة والمتن في الصراع القواتيّ الكتائبيّ وحده.

خصصت مراكز دراسات وصحف أميركية بارزة مساحات واسعة لتقييم التحالف الروسي الصيني الاستراتيجي وأجمعت على اعتبار فرص التكامل بين البلدين تسمح باستغناء كل منهما عن الحاجة للغرب اقتصادياً وتجارياً ومصرفياً بنسبة تزيد عن 70% وأن التكامل العسكريّ بينهما يغلق نصف العالم أمام الغرب.

***************************