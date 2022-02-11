أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية
لم تؤدّ المفاوضات بين تيار وحركة سياسية إلّا الى إحتمال التعاون في دائرة واحدة خلافاً لما يُروّج في الإعلام.
لجأ دبلوماسي غربي إلى ترغيب اللبنانيين بالخروج من الأزمة فيما لو قبلوا بمشروع أتى به يخصّ موضوعاً حساساً يجري الحديث حوله حالياً.
عادت حركة بيع وشراء الدولار في السوق بعد إنخفاض سعره والكشف عن الخطة الحكومية لإنقاذ وتوزيع الخسائر.
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اللواء
يتهم مسؤول في حزب بارز سفارة دولة كبرى بوضع ماكينة لمتابعة إجراء الانتخابات النيابية تحت مظلة مساعدات كورونا!
يصف وزير خدماتي إقرار الموازنة أمس بأنها عملية سلق من أجل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي..
قطع نواب كتلة وازنة الشك اليقين، قبل الاحتفال بذكرى وطنية كبرى، لجهة وحدة الارتباط بمرجع سابق، وتأثيره على الساحة الداخلية..
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نداء الوطن
هناك تخوّف جدّي من انقطاع الكهرباء نهائياً مع تأخر البت بموضوع استجرار الطاقة من الأردن والغاز من مصر، وتساءلت المصادر المتابعة عن آثار الإحتفالية بتوقيع العقد مع الأردن وزيارة وزير الطاقة السوري إلى بعبدا.
ركزت مصادر متابعة على معرفة تفاصيل ما حصل في عشاء النائب الياس بو صعب على شرف أموس هوكشتاين والأشخاص الذين كانوا حاضرين فيه وما إذا كانت حصلت “مفاوضات” جانبية.
خبر “تحرير” مرشد فرنسيس ضاهر بعد شهرين على خطفه من ساحل المتن وُزِّع من أكثر من مصدر بينما لم تتم إثارة هذا الموضوع سابقاً في الإعلام، حيث أن خبر خطفه تزامن مع خبر “تحريره” مع الإشارة إلى أن وكيله حاول إثارة هذه القضية من دون جدوى.
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الأنباء
بوادر كباش بدأ يلوح في الأفق وربما تكون تداعياته أكبر من توتر سياسي.
زيارة خارجية بقيت غير واضحة لجهة حقيقة ما تحمله من جديد.
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البناء
تلقت إحدى السفارات الغربية استفسارات من شخصيّات قريبة منها مناوئة لحزب الله وعهد الرئيس ميشال عون تستفسر بلغة استنكارية إمكانية التوصل لتفاهم على ترسيم الحدود البحرية وتعتبر حدوث ذلك كارثة لأن تحقيق هذا الإنجاز سيصبّ في رصيد العهد والحزب قبيل الانتخابات.
تبلّغت كل من السعودية و”إسرائيل” إشعارات أميركيّة بأن القرار بتوقيع الاتفاق النووي مع إيران قد اتخذ وأن المدى الذي بلغته المفاوضات يجعل التوصل للصيغة النهائيّة للاتفاق أمرا متوقعا في أية لحظة، وأن القضايا التي تتصل بالأمن القوميّ حسمت والباقي قضايا تفصيليّة لا تستدعي التشاور.