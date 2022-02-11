أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

لم تؤدّ المفاوضات بين تيار وحركة سياسية إلّا الى إحتمال التعاون في دائرة واحدة خلافاً لما يُروّج في الإعلام‎.‎

لجأ دبلوماسي غربي إلى ترغيب اللبنانيين بالخروج من الأزمة فيما لو قبلوا بمشروع أتى به يخصّ موضوعاً حساساً يجري الحديث ‏حوله حالياً‎.‎

عادت حركة بيع وشراء الدولار في السوق بعد إنخفاض سعره والكشف عن الخطة الحكومية لإنقاذ وتوزيع الخسائر‎. ‎

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اللواء

يتهم مسؤول في حزب بارز سفارة دولة كبرى بوضع ماكينة لمتابعة إجراء الانتخابات النيابية تحت مظلة مساعدات كورونا‎!‎

يصف وزير خدماتي إقرار الموازنة أمس بأنها عملية سلق من أجل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي‎..‎

قطع نواب كتلة وازنة الشك اليقين، قبل الاحتفال بذكرى وطنية كبرى، لجهة وحدة الارتباط بمرجع سابق، وتأثيره على الساحة ‏الداخلية‎..‎

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نداء الوطن

هناك تخوّف جدّي من انقطاع الكهرباء نهائياً مع تأخر البت بموضوع استجرار الطاقة من الأردن والغاز من مصر، وتساءلت ‏المصادر المتابعة عن آثار الإحتفالية بتوقيع العقد مع الأردن وزيارة وزير الطاقة السوري إلى بعبدا‎.‎

ركزت مصادر متابعة على معرفة تفاصيل ما حصل في عشاء النائب الياس بو صعب على شرف أموس هوكشتاين والأشخاص الذين ‏كانوا حاضرين فيه وما إذا كانت حصلت “مفاوضات” جانبية‎.‎

خبر “تحرير” مرشد فرنسيس ضاهر بعد شهرين على خطفه من ساحل المتن وُزِّع من أكثر من مصدر بينما لم تتم إثارة هذا ‏الموضوع سابقاً في الإعلام، حيث أن خبر خطفه تزامن مع خبر “تحريره” مع الإشارة إلى أن وكيله حاول إثارة هذه القضية من دون ‏جدوى‎.‎

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الأنباء

بوادر كباش بدأ يلوح في الأفق وربما تكون تداعياته أكبر من توتر سياسي‎.‎

زيارة خارجية بقيت غير واضحة لجهة حقيقة ما تحمله من جديد‎.‎

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البناء

تلقت إحدى السفارات الغربية استفسارات من شخصيّات قريبة منها مناوئة لحزب الله وعهد الرئيس ميشال عون تستفسر بلغة ‏استنكارية إمكانية التوصل لتفاهم على ترسيم الحدود البحرية وتعتبر حدوث ذلك كارثة لأن تحقيق هذا الإنجاز سيصبّ في رصيد ‏العهد والحزب قبيل الانتخابات‎.‎

تبلّغت كل من السعودية و”إسرائيل” إشعارات أميركيّة بأن القرار بتوقيع الاتفاق النووي مع إيران قد اتخذ وأن المدى الذي بلغته ‏المفاوضات يجعل التوصل للصيغة النهائيّة للاتفاق أمرا متوقعا في أية لحظة، وأن القضايا التي تتصل بالأمن القوميّ حسمت والباقي ‏قضايا تفصيليّة لا تستدعي التشاور‎.‎