أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار‎ ‎

أدى التأخير في افراغ النفط بسبب عدم وجود اعتمادات الى تكلفة لبنان 850 الف دولار كاش للتعويض عن عطل وضرر

يُتوقع أن يُكثر الأمين العام لحزب بارز من إطلالاته الإعلامية لجملة اعتبارات محلية وانتخابية وإقليمية‎.‎

قال وزير سابق تعليقا على بيان رئيس الحكومة امس حول التعيينات ان الامور مع الثنائي الشيعي تبدو متجهة الى صدام ومواجهة ‏حتى موعد الانتخابات المقبلة

استرعت الاهتمام زيارة وزير سابق لمرجعية سياسية وحزبية في إطار دور توافقي واستكمال بعض المصالحات في منطقة شهدت ‏بعض الأحداث المؤسفة‎.‎

اللواء

همس

نُقل عن مرجع كبير، إصراره على ضرب سور من التكتم حول محادثات ترسيم الحدود، وتفاؤله المرجح بالوصول إلى نتيجة طيبة‎.‎

غمز‎:‎

طرح أكثر من وزير سؤال على زميله: هل هي موازنة وزير المال أم رئيس الحكومة أم صندوق النقد الدولي‎?‎

لغز‎:‎

وضع «فيتو» جنوبي على نائب «درزي»، الأمر الذي أربك رئيس النائب، والجهة الحزبية التي ينتمي إليها

نداء الوطن

خفايا‎:‎

تردّد أن رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري سيكون له اجتماع مع كتلته في الساعات المقبلة عبر تقنية «زوم» للتشديد على الجميع ‏عدم زجّ واستعمال اسمه في أي حملة انتخابية، بعدما انتشر فيديو لأحد نواب الكتلة يعلن فيه نيّته تشكيل لائحة وتزعّمها بالتنسيق ‏والتشاور مع الحريري‎.‎

نُقلت معلومات عن رئيس تيار بارز أن المغتربين في دائرته الانتخابية يتوزّعون مناصفة بينه وبين خصومه‎.‎

يُقال أن حزباً بارزاً حسم خياره بعدم تبني ترشيح وزير أثار إشكالية في حال أراد هذا الوزير الترشح بعدما كان تردد أن مقعداً نيابياً ‏سيكون من نصيبه في دائرة بعلبك الهرمل‎.‎

البناء

خفايا‎:‎

توقعت مصادر مالية أن تتضاعف رسوم الاتصالات وفواتير الكهرباء 4 – 6 أضعاف فقط بدلاً من 15 مرة وفق معادلة تسعير على ‏دولار 20 الف ليرة، وأن هذا التسعير سيتم باعتماد شرائح سعرية جديدة تحتسب على دولار المنصة تبعاً لتفاهمات نيابية ستلاقي ‏الموازنة في مناقشات المجلس النيابي

كواليس‎:‎

قالت مصادر في فيينا تشارك في مفاوضات الملف النووي الإيراني إن موعداً مبدئياً أبلغ لعواصم القرار للإعلان عن الاتفاق النهائي ‏الاثنين في 21 شباط، وأن الرئيس الأميركي ابلغ فريقه بأنه يريد إنجاز الاتفاق واتفاق الترسيم الحدوديّ للبنان قبل نهاية شباط حتى لو ‏حقق لبنان وإيران مكاسب‎.‎

‎ ‎أسرار الجمهورية

كشف مسؤول في تيار بارز أن تياره سيبدأ عبر إعلامه في القريب العاجل هجوماً على مستوى فتح ملفات بالارقام و الوقاىع‎.‎

شكت دوائر روحية عالمية من إقدام بعض الجهات على نسب مواقف غير دقيقة لاحد كبار مسؤوليها زار لبنان أخيراً‎.‎

إنشغلت الإتصالات منذ جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لتدوير زوايا بين مرجعين و جهتين سياسيتين فاعلتين بغية تطويق ذيول خلاف ‏نشأ بسبب موضوع حساس‎.‎

الأنباء

لا تعطيل

أزمة مستجدة لن تأخذ طابعاً تعطيلياً لكنها لن تمر من دون تداعيات على اكثر من مستوى‎.‎

خرق للأصول

خرق في اقرار مشروع أساسي كان يمكن تجاوزه من خلال التزام الاصول بدل تجاوزها‎.‎