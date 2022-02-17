أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

تبين ان احد المرشحين البارزين يكثر من الاعلام لتلميع صورته بعدما انتشرت مشاهد فيديو له يعمل في مجالات “مشبوهة” خارج لبنان

تكشف معطيات من الولايات المتحدة الاميركية ان احد المرشحين يتهرب من الضرائب تحت شعارات اجتماعية باستعماله الاموال لحملاته الانتخابية في لبنان.

عُلم أن الإتصالات ما زالت جارية بين وزيرين سابقين ونائب حالي وقوى أخرى لتشكيل لائحة في الشوف.

أُفيد بأن حزباً فاعلاً يكثر من مساعداته في المناطق المسيحية وسواها.

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الجمهورية

لا تزال الحملة على أحد الوزراء مستمرة على خلفية قرار اتخذه، حيث وجد الحاملون عليه ما يعرض مصالح البلد أكثر في ضوء الأزمة الحالية.

يجدّد مديرون عامون شكواهم من تغييبهم عن اجتماعات تحصل من دون إبلاغهم عنها، و يتمّ علمهم بالأمر من السفارات بعد إتمامها.

يرى ديبلوماسي عريق، أن غالبية الأفرقاء غير متحمسين لإجراء الانتخابات، وأنّها إذا حصلت لن تفرز تغييراً كبيراً في المعادلة.

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اللواء

اعتذر مسؤول كبير من وزير خدماتي، على كلمة لم تكن في مكانها، لكنه أكد له تمسكه بباقي الكلمات التي استخدمت في المشادة!

يستبعد خبراء ان يتمكن معارضون يتجمعون بين وقت أو آخر من احداث أي خرق جدي في “الجغرافيا الانتخابية” لـ”الثنائي”.

لم يشأ مرجع زار بيروت مؤخراً، ان يتحادث مع شخصيات في “النادي نفسه” حول مسائل انتخابية أو سواها..

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نداء الوطن

تزامن توزيع صور تدريب فوج تدخل في الجيش اللبناني على الثلج مع تسريب صور ومشاهد لتدريب مجموعة من “حزب الله” على الثلج أيضاً، الأمر الذي ذكّر باستعراض “حزب الله” العسكري في عيد الإستقلال 2016 بالتزامن مع احتفال الجيش بهذه المناسبة.

تُردِّد شخصية رئاسية ان تَردُّد نائب حالي في الترشح بسبب الخشية من العقوبات الأميركية سيرتد سلباً على التيار الذي ينتمي اليه النائب لكون انكفائه سيثبت صحة الشائعات.

مرجعية حكومية قيل إنها باتت محرجة في التعامل مع قضية قضائية بارزة لكونها لم تعد قادرة على تأمين التغطية السياسية، يبدو أنها ارتاحت لوضعها بعدما كبرت القضية كثيراً، بحيث أن القائمين بها لن يستطيعوا السير بها إلى النهاية التي كانوا يريدونها.

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الأنباء

تزداد الاشارات المقلقة والتي تتعرض لمؤسسة جامعة تارة بالمباشر وتارة بالدعاية.

غياب الصوت المؤسساتي الفاصل في اجراءات خلافية والتي تستدرج توترات سياسية.

أحدث الفيديوهات

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البناء

قال خبير عسكري إن ما أعلنه السيد حسن نصرالله عن تحويل آلاف صواريخ المقاومة إلى دقيقة وتصنيع الطائرات المسيَّرة وضع جيش الاحتلال في مأزق كبير عنوانه مستحيل هو وقف الغارات على سورية وشنّ الحرب على لبنان.

قال دبلوماسي أوروبي إن مسار التفاوض في فيينا لم يتأثر بالأزمة بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا وإن المبعوث الروسي يلعب دوراً محورياً بين الوفدين الأميركي والإيراني بالتعاون مع المندوب الأوروبيّ.

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