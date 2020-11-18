أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار‎

للسنة الثانية تواليا يغيب الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال في ظل عجز الدولة عن احياء مناسبة وطنية بهذا ‏الحجم‎.

عُلم أنّ حزباً مسيحياً بارزاً يعطي الأولوية في هذه المرحلة لإعادة تنظيم كوادره السياسية والتنظيمية من خلال ‏زيارات يقوم بها قياديوه إلى معظم المناطق اللبنانية‎.

تكاثر في الآونة الأخيرة عدد التلامذة اللبنانيين الذين سجّلوا في مدراس قبرص، خصوصاً وأنّ ذويهم انتقلوا ‏للعيش هناك بعد تملّك الكثير من اللبنانيين عقارات في الجزيرة‎.

علمت “النهار” ان رئيس “التيار الوطني الحر” قال في اجتماع “تكتل لبنان القوي” امس ان الخلاف في الرأي مع ‏وزيرة العدل ليس انقساما داخل التيار لان الوزيرة ليست عضوا في التيار ولا تنتمي اليه‎.‎

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‎البناء‎

خفايا‎

توقعت مصادر مصرفية أن تعود عملية الضغط في سوق العملة لرفع سعر صرف الدولار من أجل التأثير على ‏التفاوض الجاري بصدد تشكيل الحكومة، خصوصاً أن هذا السلاح هو الذي أثبت فعاليته أكثر من مرة في اللعبة ‏السياسية اللبنانية ولا تستطيع كل الجهات استعماله فهو يحتاج لدول تملك إمكانات ماليّة واسعة‎.

كواليس‎

تتابع المؤسسات الدبلوماسية والأمنية الفرنسية الوفود التي تزور تركيا والتغريدات التي تنشر حول علاقتها ‏بقضايا المنطقة، وتكوّن ملفاً عن تقدم وتراجع النفوذ التركي مقارنة بالنفوذ السعودي والإماراتي، وتضع لبنان ‏وليبيا والعراق والسودان وتونس والمغرب على لوائح المتابعة الحثيثة‎.‎

الجمهورية‎

وقع خلاف بين مستشارة شخصية رسمية رفيعة ووزير أبدى امتعاضه من الدور الذي تؤديه المستشارة في ‏مجال اختصاص حقيبته‎.

يتمنى أحد الدبلوماسيين البارزين المعتمدين في بيروت عدم استحضار الإعلام المتلفز في لقاءاته ويُفضل صورة ‏فوتوغرافية فقط وهو ما بوشر باعتماده في بعض المقار الرسمية‎.

ألغى بعض الدبلوماسيين عدداً من مواعيدهم عملا بالإغلاق العام في البلاد وطلبوا تقليص حضور الموظفين الى ‏الثلث باستثناء الأجانب منهم‎.‎

اللواء‎

وضعت أطراف لبنانية وغير لبنانية في أجواء تتضمن كيفية الردّ إذا غامر رئيس دولة كبرى في المنطقة، خلال ‏الأسابيع الثلاثة المقبلة‎.

يشعر سياسي لبناني مخضرم، وما يزال في موقع المسؤولية، أن جهات دولية وضعته على لائحة الاستهداف ‏الحقيقي‎!

تشغل تعيينات في إدارة دولة قريبة أوساط متعددة إعلامية ودبلوماسية خارج هذه الدولة، ومنها لبنان‎..

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نداء الوطن‎

يقول مقربون من الرئيس ميشال عون إنه لن يقبل بأن يكون “شاهد زور” على الترشيحات المسيحية للحكومة ‏‏”حتى لو أتت هذه الترشيحات من فرنسا‎”.

تردد أنّ الرئيس سعد الحريري أنهى ترتيباته التنظيمية الداخلية لـ”تيار المستقبل” وسيعلن تشكيلات قيادية جديدة ‏تنسجم مع مقتضيات المرحلة قريباً‎.

نجا وزير في حكومة تصريف الاعمال من مواطن غاضب اقتحم مكتبه على مرأى من الموظفين قبل أن يتدخل ‏الوسطاء ورجال الأمن لتهدئته، والسبب تقاعس الوزير عن توقيع معاملة وفقاً للأصول‎.‎

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الأنباء

‎*‎تلويح بالشارع

تلويح مستجد بالشارع من قبل قوى سياسية من دون تحديد أهداف هذه العودة سياسياً‎.‎

‎‎*‎منحى تصعيدي

تحمل بعض التحركات الدبلوماسية رسائل واضحة للبنان وقد بدأت تتخذ المنحى التصعيدي‎.‎