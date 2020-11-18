أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار
للسنة الثانية تواليا يغيب الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال في ظل عجز الدولة عن احياء مناسبة وطنية بهذا الحجم.
عُلم أنّ حزباً مسيحياً بارزاً يعطي الأولوية في هذه المرحلة لإعادة تنظيم كوادره السياسية والتنظيمية من خلال زيارات يقوم بها قياديوه إلى معظم المناطق اللبنانية.
تكاثر في الآونة الأخيرة عدد التلامذة اللبنانيين الذين سجّلوا في مدراس قبرص، خصوصاً وأنّ ذويهم انتقلوا للعيش هناك بعد تملّك الكثير من اللبنانيين عقارات في الجزيرة.
علمت “النهار” ان رئيس “التيار الوطني الحر” قال في اجتماع “تكتل لبنان القوي” امس ان الخلاف في الرأي مع وزيرة العدل ليس انقساما داخل التيار لان الوزيرة ليست عضوا في التيار ولا تنتمي اليه.
البناء
خفايا
توقعت مصادر مصرفية أن تعود عملية الضغط في سوق العملة لرفع سعر صرف الدولار من أجل التأثير على التفاوض الجاري بصدد تشكيل الحكومة، خصوصاً أن هذا السلاح هو الذي أثبت فعاليته أكثر من مرة في اللعبة السياسية اللبنانية ولا تستطيع كل الجهات استعماله فهو يحتاج لدول تملك إمكانات ماليّة واسعة.
كواليس
تتابع المؤسسات الدبلوماسية والأمنية الفرنسية الوفود التي تزور تركيا والتغريدات التي تنشر حول علاقتها بقضايا المنطقة، وتكوّن ملفاً عن تقدم وتراجع النفوذ التركي مقارنة بالنفوذ السعودي والإماراتي، وتضع لبنان وليبيا والعراق والسودان وتونس والمغرب على لوائح المتابعة الحثيثة.
الجمهورية
وقع خلاف بين مستشارة شخصية رسمية رفيعة ووزير أبدى امتعاضه من الدور الذي تؤديه المستشارة في مجال اختصاص حقيبته.
يتمنى أحد الدبلوماسيين البارزين المعتمدين في بيروت عدم استحضار الإعلام المتلفز في لقاءاته ويُفضل صورة فوتوغرافية فقط وهو ما بوشر باعتماده في بعض المقار الرسمية.
ألغى بعض الدبلوماسيين عدداً من مواعيدهم عملا بالإغلاق العام في البلاد وطلبوا تقليص حضور الموظفين الى الثلث باستثناء الأجانب منهم.
اللواء
وضعت أطراف لبنانية وغير لبنانية في أجواء تتضمن كيفية الردّ إذا غامر رئيس دولة كبرى في المنطقة، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
يشعر سياسي لبناني مخضرم، وما يزال في موقع المسؤولية، أن جهات دولية وضعته على لائحة الاستهداف الحقيقي!
تشغل تعيينات في إدارة دولة قريبة أوساط متعددة إعلامية ودبلوماسية خارج هذه الدولة، ومنها لبنان..
نداء الوطن
يقول مقربون من الرئيس ميشال عون إنه لن يقبل بأن يكون “شاهد زور” على الترشيحات المسيحية للحكومة ”حتى لو أتت هذه الترشيحات من فرنسا”.
تردد أنّ الرئيس سعد الحريري أنهى ترتيباته التنظيمية الداخلية لـ”تيار المستقبل” وسيعلن تشكيلات قيادية جديدة تنسجم مع مقتضيات المرحلة قريباً.
نجا وزير في حكومة تصريف الاعمال من مواطن غاضب اقتحم مكتبه على مرأى من الموظفين قبل أن يتدخل الوسطاء ورجال الأمن لتهدئته، والسبب تقاعس الوزير عن توقيع معاملة وفقاً للأصول.
.
الأنباء
*تلويح بالشارع
تلويح مستجد بالشارع من قبل قوى سياسية من دون تحديد أهداف هذه العودة سياسياً.
*منحى تصعيدي
تحمل بعض التحركات الدبلوماسية رسائل واضحة للبنان وقد بدأت تتخذ المنحى التصعيدي.