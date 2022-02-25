أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

يستعد حزب فاعل لإصدار كتاب يوثق بالتفصيل ملفات خصومه في السياسة وهو من إعداد أحد نوابه.

رأت مصادر مطلعة أنّه لن تستجد قريباً معطيات جديدة على ملف قضائي مالي إذ اختلط فيه الحابل بالنابل.

لا يُعلّق رئيس سابق على تطورات تجري داخل حزب كان يترأسه ويكتفي بالإستماع والإطلاع على ما يُنقل إليه.

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اللواء

يتابع معنيون كيفية انعكاس التحوُّل في الوضع الدولي على سوريا ولبنان، في الأسابيع المقبلة، بصرف النظر عن مفاوضات فيينا.

تكاد العلاقات تبدو شبه منقطعة بين حركة سياسية وحزب وسطي، على خلفيات فيتوات على شخصيات حزبية مرشحة للانتخابات..

نشطت “حرب البوستات” بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتم إدخال الروسيات والأوكرانيات، بعشرات البوستات من “إنتاج لبناني”!

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نداء الوطن

علم أن ردَّ أحمد الحريري على الرئيس السنيورة بعد مؤتمره الصحافي أمس الأول حصل بناء على طلب من الرئيس سعد الحريري مباشرة، غير أنه خَلَق تعاطفاً مع السنيورة نظراً لعلاقته التاريخية بالحريري الأب والإبن ولصعوبة القبول بأن يعلِّم أحمد الحريري الرئيس السنيورة ما يجب أن يفعله.

يشهد الداخل السوري زيارات متكررة لبعض الشخصيات العكارية الطامحة للترشح عن المقعد العلوي في دائرة الشمال الأولى، وذلك طمعاً في الحصول على أصوات الطائفة من جهة والترشح على لائحة 8 آذار في هذه الدائرة من جهة أخرى.

لوحظ ان وزير الداخلية لم يستخدم في مؤتمره الصحافي أمس الأول تعبير الضاحية الجنوبية كهدف للمجموعات الارهابية مع ان تقرير شعبة المعلومات ذكر ثلاث مناطق محددة.

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الأنباء

لا تزال الخلافات تستحكم داخل تيار سياسي على خلفية رفض رئيسه ترشيح نائب حالي من منطقة ساحلية.

يتولى فريق إعلامي محسوب على حزب فاعل التصويب المباشر في أكثر من اتجاه نحو حزب سياسي عريق.

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البناء

تساءل مرجع نيابي عما اذا كان الموقف الصادر عن وزير الخارجية اللبنانية حول الحرب في أوكرانيا والانحياز ضد روسيا يمثل موقف الحكومة، خصوصاً أن رئيسها ينادي دائماً بالنأي بالنفس والحياد، مضيفاً أن الأمر أكبر من صلاحيّات وزير ورئيس حكومة.

قال مسؤول مالي في موسكو إن عضّ الأصابع الاقتصادي بين روسيا والغرب يدور حول مَن سيبدأ بوقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا فإن جاءت العقوبات على التحويلات الروسية بواسطة السويفت أو بادرت روسيا للرد على العقوبات النتيجة واحدة وهي لا غاز روسي إلى أوروبا.