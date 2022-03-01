أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يلاحظ أنّ حزباً فاعلاً “وممانعاً” يستعمل كلّ الوسائل في الانتخابات النيابية المقبلة لمواجهة رئيس حزب ومرجع سياسي في مناطق نفوذه.

تجد قواعد “التيار الوطني الحر” صعوبة في هضم اي امكانية للتحالف الانتخابي مع حركة “امل” وفي تبريره للاخرين وقد اظهر عدد من مسؤولي البلدات والقرى تململا واضحا ورغبة في التخلي عن مسؤولياتهم.

تسيطر البرودة على علاقة حليفين بارزين منذ الثمانينيات على خلفية الانتخابات النيابية والاعتبارات السياسية المرتبطة بموقف المرجع الحليف لزعيم سياسي.

عُلم أنّ لقاء عُقد في معراب جمع النائب المستقيل مروان حمادة والنائب أكرم شهيب مع الدكتور سمير جعجع، ويُنقل أنّ الأمور باتت في لمساتها الأخيرة انتخابياً ولناحية التوافق السياسي حول عدد من المسائل السيادية والوطنية.

عُقد اجتماع حزبي حاشد في بلدة شوفية كبيرة مع نائب مستقيل، وشهد الاجتماع نقاشاً مستفيضاً وصريحاً وحرصاً مشتركاً على مواجهة المحاولات الإلغائية لزعيم سياسي وحزبه والقوى السيادية والوطنية.

***************************

الجمهورية

أكد وزير يتولّى حقيبة خدماتية أنّ في حوزته خيارات عدة لإعادة إعمار مرفق حيوي من بينها الإعتماد على القدرات المحلية.

أحدثت زيارة كريمة رئيس راحل إلى منطقة شمالية مزيداً من الإرباك داخل قاعدة حزبية تعاني انقسامات حادة.

لم يحسم نائب في تيار بارز ترشحه للانتخابات من عدمه إنطلاقا من قرار رئيس التيار ومن حساسية الدائرة التي يترشح فيها.

***************************

اللواء

أحدث بيان بو حبيب ما يشبه الزلزال داخل تيّار حاكم على خلفية تغطية الأدوار والأسرار!

لا يُخفي مسؤول كبير إصراره أمام مراجعيه أنه ليس في وارد التراجع عن نظرته إلى موضوع الكهرباء أياً كانت الضغوطات المضادة.

يكتفي “الثنائي” بتسجيل موقف أو أكثر من مسائل خلافية، لتمرير مفاوضات فيينا، والباقي يأتي في وقته..

***************************

نداء الوطن

تأخذ جهات سياسية على “التيار الوطني الحر” إتكاله بالكامل على التحالف مع “حزب الله” لتعويض خسائره المسيحية انتخابياً، وتعتبر أن هذا التحالف يعطيه من عند الحزب ولكن يخسّره أكثر عند المسيحيين، وقالت هذه الجهات إن الحزب سيعطي “نواب عياري” للتيار سيكونون بمثابة ودائع له في كتلته.

ذكرت معلومات أن لقاء النائب جبران باسيل مع أموس هوكشتاين في ألمانيا تم من دون إعلام “حزب الله” مسبقاً به وأضافت أن موقف الحزب من موضوع ترسيم الحدود البحرية سيتبدل.

نائب حالي من تيار “المستقبل” أصبح ميّالاً أكثر إلى الترشح خوفاً من أن يؤول المقعد إلى مرشح محسوب على “حزب الله”، معتبراً أن الجو السني بدأ يخرج من قرار الرئيس سعد الحريري تعليق العمل السياسي والإنتخابي، في ظل غطاء المفتي عبد اللطيف دريان والرئيس فؤاد السنيورة”.

***************************

الأنباء

خطوة دولية تجاه لبنان جاءت من حيث الشكل لتحمل رسائل اضافية تجاه السلطة القائمة.

التأخير المتمادي باقرار خطوة معيشية يعزز مجددا المخاوف من أن تكون مشروع انتخابي لا اكثر ولا أقل.

***************************

البناء

قال مرجع نيابي إن مواقف دول العالم باستثناء دول الناتو والاتحاد الأوروبي تكتفي بإعلان الأسف لاندلاع العنف وتدعو لحلول تفاوضية في الأزمة الأوكرانية ولذلك استحقّ لبنان بسبب عبقرية دبلوماسيته بضربة واحدة عضوية الناتو والاتحاد الأوروبي بتبني موقفيهما حرفياً وبقوة.

قالت السفيرة الأميركية في بيروت لدبلوماسيين غربيين استوضحوا ما نُسب إليها إنها لم تنقل أية طلبات للحكومة اللبنانية حول الموقف من الحرب في أوكرانيا وعلاقة ذلك بمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي بل نصحت أصدقاء في الحكومة بإظهار صداقتهم في هذا التوقيت لأنها ستُحسَب لهم.