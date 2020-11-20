أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

عُلم أنّ لقاء طويلاً عُقد بين رئيس حزب مسيحي وابنة شقيقه المنخرطة في المعترك السياسي بقوة، تناول وضع الحزب من خلال التغيير المرتقب على مستوى كبير.

يستمر وزير سابق ينتمي إلى تيار بارز في تنسيق العلاقة بين تياره والنظام السوري، ولفتت زيارته على رأس وفد إلى السفارة السورية للتعزية بوزير الخارجية وليد المعلم.

شوهد انتشار عسكري في محيط احد الافران في جسر الباشا ليتبين ان ضابطا كبيرا دخل يشتري خبزا وحاجات اخرى لمنزله.

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الجمهورية

تحدثت معلومات عن تطور شهدته محادثات يقوم بها مصرف لبناني لبيع وحداته في دولة عربية قد تؤدي الى إبرام صفقة البيع قريباً.

إلتقت شخصية وزارية بأحد النواب خلال تواجدهما معاً في مقر رسمي وحصل عتاب بينهما بعد تبادلهما الإتهامات أخيراً.

جرت إتصالات مع رئيس تيار سياسي ليعدل عن اتخاذ إجراءات عقابية بحق إحدى الشخصيات، لانها لن تكون ذات جدوى، باعتبار أن تلك الشخصية لا تحمل بطاقة إنتساب للتيار المذكور.

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اللواء

عادت الجهات الدبلوماسية المتابعة، تتحدث عن 6 أسابيع حاسمة بين شد حبال دولي – إقليمي، أو ضربة عسكرية تعيد خلط الأوراق..

تستعد قوى الحراك لجولة جديدة في الشوارع، تسبق قرارات رفع الدعم!

قرّر حزب بارز حسم خيارات دعم حليف، بالملف الحكومي، أياً كانت الحسابات، في ضوء تقييمات، بدت سلبية تجاه قطب سياسي..

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نداء الوطن

تشير مصادر رئاسية إلى أن قرار الصندوق القطري للتنمية بترميم وتأهيل المدارس الرسمية التي تضررت جراء انفجار المرفأ هو باكورة خطوات قطرية تجاه لبنان ستتكلل بدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للقيام بزيارة رسمية إلى الدوحة.

يردد قياديون في تيار بارز أنّ التواصل مستمر ومكثف بين قيادة التيار والادارة الفرنسية ويتخذ منحى ايجابياً على عكس الشائعات المتداولة.

يتحدث بعض المتابعين عن أنّ رزمة عقوبات أميركية جديدة ضد سياسيين لبنانيين تأجلت بضعة أيام بناءً على طلب إحدى الدول الناشطة في الملف اللبناني.

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الأنباء

وزير في حكومة تصريف الأعمال غائب بشكل كبير عن وزارته التي يتولى إدارة غالبية الأمور فيها مستشار حزبي.

وزارة خدماتية أساسية غائبة تماماً عن ملف يدخل في صلب مهامها وبدأ يشكل حديث الساعة وهاجس اللبنانيين الأول.

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البناء

قال رئيس كتلة نيابية إن التعقيد الحكومي ناجم عن العقدة التي منعت تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام لشهور عدة وهي الفيتو الأميركي الخليجي على تمثيل حزب الله، لكن الفارق هذه المرّة بوجود العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر فرصة لعدم توتير المناخات المذهبية تتيح التغطية على العقدة الرئيسيّة بالتركيز على العقدة المتفرعة منها.

تخشى مصادر أردنية من تسارع الخطوات الخليجية التطبيعية مع كيان الاحتلال وارتباطها بدور الأردن كممر لقوافل الشاحنات التجارية والحافلات السياحية، وتحمل الأردن مسؤولية أمنية عالية بتأمين حمايتها. وتقول المصادر إن عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والكيان جاءت لهدف مماثل لأن المناطق الفلسطينيّة في الضفة الغربيّة ستشكل الممر الأول المطلوب تأمينه.

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