أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

فوجئت اوساط سياسية بكلام النائب محمد رعد عن ترسيم الحدود واعتبرت انه من عدّة المعركة السياسية المرتبطة بمفاوضات فيينا.

قال وزير سابق ان نجاح مفاوضات فيينا يشكل فرصة ذهبية للبنان اما فشلها فسيعود بنتائج كارثية على البلد لانه سيعود ساحة لحروب الاخرين.

تزداد شكاوى اللبنانيين من تعامل الامن العام في ملف الجوازات اذ جاء التعميم الاخير الذي زاد التضييق وفق المثل الشعبي “بدل ما يكحلها عماها”.

صُدم اصحاب المولدات بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والتي خفضت سعر الكيلوواط الواحد عن شهر كانون الثاني فيما كان هؤلاء يأملون العكس بذريعة المصاريف الدولارية لكنهم اثروا عدم التصعيد.

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الجمهورية

رشح من بعض الأوساط أنّ زيارة وفد دولي إلى لبنان ربما تكون من باب الاستطلاع الميداني للأرض قبل اتخاذ خطوات ما سلباً أو ايجاباً.

يدرس مرجع مسؤول ملف تعيينات قطاع مهم وفقاً للحاجة والأولويات.

قالت مصادر مطلعة أنّ المفاجآت غير السارة التي تواجه حزباً عريقاً حتّمت على قيادته إعادة مراجعة تكتيكه الإنتخابي.

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اللواء

?يهتم خبراء معنيون بموضوع الكهرباء والطاقة بمعلومات عن تحويل خط الغاز العربي إلى أوروبا، وحرمان لبنان من أية تقديمات، وفقاً للتفاهمات الأخيرة..

تختلف قيمة السحوبات بين مصرف وآخر، بتعاميم داخلية تبعاً للملاءة الخاصة بكل مصرف!

بدأت مافيا الإحتكار إعداد العدّة لافتعال أزمة زيوت منزلية، تمهيداً لرفع الأسعار مع حلول رمضان المقبل..

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نداء الوطن

ذكرت معلومات أنه عندما تحدث السيد حسن نصرالله عن انتظار الإسرائيلي في “أنصارية 2” استند الى اعترافات ادلى بها عنصر من “حزب الله” كان يعمل لمصلحة اسرائيل.

يقال ان شخصية اعلامية تبلغت انه سيتم تعيينها رئيساً للمجلس الوطني للاعلام، في مقابل عدم ترشحها للانتخابات.

يسجل المراقبون انقساماً داخل تيار “المستقبل” حول طريقة التعاطي مع مواقف الرئيس فؤاد السنيورة في ظل عدم وجود موقف رسمي وغياب الرئيس سعد الحريري. والإنقسام يظهر بين مواقف الأمين العام أحمد الحريري الذي سارع إلى التصدي والهجوم وبين مواقف نائب رئيس التيار الدكتور مصطفى علوش الذي بدا متفهماً وداعماً للتوجه العام الذي عبّر عنه السنيورة.

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الأنباء

زيارات خارجية رسمية متكررة مؤخراً من دون تلمّس مدى استفادة لبنان المأزوم منها واذا كان من الضروري القيام بها.

ملف قضائي تصدّر المشهد السياسي على مدى أيام ليعود ويختفي وكأن شيئا لم يكن ما يؤكد فتح واغلاق الملفات بخلفيات سياسية

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البناء

كشفت مصادر حقوقية عن تحرك قضائي لمعرفة مصدر الشائعة التي نقلها موقع لبناني حول استهداف إسرائيلي لموقع الطائرات المسيّرة للمقاومة بعدما تبين أن الخبر كاذب وأنه فبركة ليس لها أي أساس. وأضافت ان ذريعة التكتم الصحافي على المصدر لا تطال ما يتصل بالاتصال بالعدو.

قال مصدر دبلوماسي إن تشجيع الرئيس الروسي للاتحاد الأوروبي لضمّ أوكرانيا ضربة موفقة وإن تأكيده أن لا تبعات أمنية للضم لأن الاتحاد ليس حلفاً عسكرياً، وإن موسكو لا تعتبر حدوث ذلك تحدياً لها إحراج للاتحاد الذي يتهرّب من الموافقة وإرباك لعلاقة الناتو بتركيا.