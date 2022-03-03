أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يقول مسؤول اعلامي حزبي ان المسؤولين اللبنانيين عادوا يتهافتون الى دمشق بعدما تأكد لهم بدء رياح التغيير الإقليمية.

قال احد المسؤولين المصرفيين ان جمعية المصارف انتخبت رئيساً قريبا من العهد يوفر لها الحصانة من رجالات العهد فاذا بالقاضية غادة عون تنقض على كل ما يتعلق بالمصارف وعملها.

عُلم أن اللقاءات التي تحصل بين المرجعيات والقيادات الدرزية، بعيداً عن الإعلام، إنما تهدف لتوفير مناخات التهدئة قبل الانتخابات النيابية.

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الجمهورية

رفضت هيئة أممية طلباً لدولة كبرى للمشاركة في إحدى المهام الحسّاسة في المنطقة و هو ما انعكس موقفاً سلبياً في قضية مماثلة.

تجنّب مسؤول رفيع إصدار نفي لمضمون بيان هام صدر في قضية طارئة سعياً وراء تطويق النتائج التي ترتبت حتى الآن.

سُئلت أوساط حزبية عن تأجيل الإنتخابات فقالت: “رح نخوضا بموعدها حتى لو اضطرينا نخوضا لوحدنا”.

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اللواء

يدرس مسؤول كبير سابق بعناية مسألة إعلان ترشحه لجهة التوقيت، مع اختيار المرشحين إلى جانبه فضلاً عن التحالفات!

لا يزال وزير مقرّب يعتبر أن ما يجري يصب في إطار لعبة تمرير الوقت.. ليحين وقت الجدّ.

قال خبير انتخابي أن فريق 8 آذار بدا أكثر قدرة على التماسك، في ضوء إدارة مجرّبة للشأن الانتخابي منذ تسعينيات القرن الماضي.

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نداء الوطن

إعتبرت أوساط متابعة أن “حزب الله” يخوض معركة الثلث المعطل في مجلس النواب.

تزامن إعلان الخزانة الأميركية أن مؤسسة “القرض الحسن” توفّر غطاء لأنشطة “حزب الله” المالية بما يهدّد مصداقية النظام المالي اللبناني مع وجود وفد منها في بيروت. وتزامن أيضاً مع إرسال رسائل نصية من فروع تابعة للمؤسسة تعرض الحصول على قروض بالليرة اللبنانية مقابل رهن ذهب.

يتزايد بشكل كبير وغير مفهوم حجم التداول على سعر منصة صيرفة من دون معرفة الجهات التي تُحصِّل هذه المبالغ فقد قفزت الأرقام من 59 مليون دولار في 23 شباط إلى 70 مليوناً في 24 وإلى 75 في 25 ثم إلى 73 في 28 و93 في أول آذار و87 في الثاني منه، بحصيلة 457 مليون دولار في ستة أيام فقط.

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الأنباء

استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية بات بحكم المؤجّل والقرار متخذ ولن يكون هناك أي اعتراض عليه في جلسة مجلس الوزراء.

انسجام وتنسيق لافت بين مرجعيتين رسميتين في قضايا تبدو خلافية ضاهرياً ومتفق عليها ضمنياً.

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البناء

قال وزير بارز إن استبدال مجلس الوزراء بتوافق رئيسَي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية في الموقف من الحرب الروسية الأوكرانية كما جرى في بيان الخميس وفي اجتماع قصر بعبدا بذريعة تفادي الانقسام هو مخالفة دستوريّة وتعديل للطائف وإنشاء ترويكا لا يجب ان يمرّ وإلا تحول عرفاً.

قال سفير دولة لم تؤيّد الحرب الروسية الأوكرانية ولا أيّدت العقوبات على روسيا إنه سأل في نيويورك المندوبين الأميركي والأوكراني، عمّا إذا كان عنوان المواجهة ضمان انضمام أوكرانيا للناتو فأجاباه بالنفي. فقال سألتهما لماذا عدم التعهد لروسيا بعدم الانضمام تفادياً للحرب فلم يجيبا.