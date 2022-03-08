أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

لوحظ أن تسوية الخلافات الديبلوماسية والسياسية بين لبنان وأكثر من دولة عربية وغربية، تأتي من خلال محازبين ومستشارين وبعيداً من الأطر الديبلوماسية والحكومية.

عُلم أن لقاءات يعقدها مرجع حكومي سابق وبعيداً من الإعلام مع معظم المكونات التي كانت تنضوي في فريق سيادي، لا تقتصر على الشقّ الإنتخابي، بل تندرج ايضا تحت عنوان المواجهة السياسية.

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الجمهورية

أبدى أحد المرشحين المحتملين الى مقعد نيابي عتبه على حلفائه، لأنّهم لم يحسموا بعد قرارهم بترشيحه أو باستبعاده.

تتداول أوساط حزب بارز أخباراً عن شجار حاد بين مسؤولين كبيرين فيه دفعه الى اتخاذ إجراءات عقابية بحقهما.

علّق وزراء على مداخلة مرجع كبير بما خصّ سدّ بسري بقوله: “فش خلقو بوزير البيئة”.

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اللواء

تبين لمراقبين دبلوماسيين أن موسكو لا تشجّع في هذه الفترة التوصّل إلى اتفاق نووي، قبل جلاء الوضع على الجبهة مع أوكرانيا.

لم يتمكن نائب بيروتي، خارج تيّار أعلن عزوفه عن الانتخابات، من تشكيل لائحة من طوائف تسمح له بملء الفراغ الذي وقعت فيه العاصمة..

وصف مصدر سياسي العلاقة بين تيارين حليفين بلعبة “القط والفأر” لحين جلاء الموقف خلال أيار المقبل.

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نداء الوطن

أوعز مصدر متابع للتدقيق الجنائي الى شركة “ألفاريز ومارسال” المكلفة بعمليات التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي في لبنان بأن تتوسع في مهمتها لجهة طلب البيانات المالية وحسابات الشركات والهيئات التي يملكها او يساهم فيها مصرف لبنان.

يراهن بعض موظفي الفئة الاولى على تأجيل تقني للانتخابات النيابية للتحرّر من شرط الاستقالة قبل ستة اشهر من انتهاء ولاية المجلس باعتبار ان التأجيل يؤدي الى اسقاط الشرط المتعلق بالمهل وأهلية الترشح.

يحكى عن اعادة أحد الاجهزة الأمنية العربية العمل بمكتب استطلاع له في لبنان تمهيداً لإحياء دور سياسي داخلي في لبنان لتلك الدولة بغطاء إقليمي.

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الأنباء

مسؤول سياسي سابق على قاب أيام معدودة لحسم خياره حيال مسألة ذات تداعيات شعبية وسياسية.

تخمة في برامج الحوار عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والالكترونية مع انطلاق تحضيرات الاستحقاق الانتخابي.

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البناء

قالت مصادر على صلة بالملف الانتخابي إن استحالة اعتماد الميغاسنتر دون تأجيل موعد الانتخابات تستدعي تخصيص الكلفة المفترضة لتأمين نقل الناخبين باستئجار ألف باص على نفقة الدولة فينتهي اعتماد النقل كرشوة انتخابية ويتخفف الناخب من عبء كلفة النقل.

قالت مصادر في فيينا إن إنجاز التفاهم الروسي الأميركي الإيراني حول عدم تأثير العقوبات الغربية على روسيا على العلاقات الروسية الإيرانية التجارية بعد الاتفاق جعل الطريق سالكاً أمام توجه وزراء خارجية الدول المعنية بالاتفاق الى فيينا للمسات الأخيرة تمهيداً للتوقيع.

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